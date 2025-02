Som len človek, bolí ma to. Vonnová priznala, že kritika jej návratu ju zasiahla

Na MS v Saalbachu však super-G nedokončila, v zjazde skončila na 15. mieste a v tímovej kombinácii spolu s AJ Hurtovou finišovali šestnáste. Jej želanie súťažiť v kombinácii po boku krajanky Mikaely Shiffrinovej sa nevyplnilo.

"Nebudem klamať, uplynulé týždne boli náročné. Milujem lyžovanie a to je jediný dôvod, pre ktorý som sa do tohto športu vrátila. Objavilo sa však množstvo negatívnych ohlasov. Snažím sa byť silná, ale nie vždy sa mi to darí. Som len človek, preto ma to bolí. Priala by som si, aby som dosiahla lepšie výsledky, ale nestalo sa tak. Dala som do toho všetko.

Viem, že nie vždy zvládam situácie dokonale, pretože mám k bezchybnosti veľmi ďaleko. Ale záleží mi na tom, možno až príliš, práve preto ma občas premôžu emócie," napísala Američanka na sociálnej sieti. Jej hlavný cieľ je podľa vlastných slov účasť na budúcoročných ZOH v Taliansku.

Vonnová vyhrala 82 pretekov Svetového pohára, na konte má aj dva tituly majsterky sveta. V roku 2009 triumfovala vo francúzskom Val-d'Isère v zjazde a super-G. Na OH 2010 vo Vancouveri získala zlato v zjazde a bronz v super-G, pripomenula agentúra DPA.