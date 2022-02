Hokejista Libor Hudáček z Petrohradu: Chceme odísť domov

MOSKVA, BRATISLAVA. V ruskej KHL by sa v utorok malo rozbehnúť play off, no v tejto chvíli nie je isté, kto v ňom bude hrať. Vzhľadom na pretrvávajúci konflikt na Ukrajine, na ktorú minulý týždeň zaútočili ruské vojská, viacero hokejových legionárov uvažuje, že z Ruska odídu.