Hamilton sa javí ako favorit na titul. No stačí aj malý problém a prehrá

BRATISLAVA. Sedem rokov vládli šampionátu formuly 1 monoposty Mercedes. V posledných sezónach vyhrali všetky tituly. Medzi pilotmi šesť z nich získal Lewis Hamilton, jeden Nico Rosberg. Aj v roku 2016 však Rosberga ohrozoval jedine Hamilton. Či bude táto jedinečná séria pokračovať sa rozhodne počas dvoch najbližších víkendov na Veľkej cene Saudskej Arábie a Veľkej cene Abú Zabí. Tento rok vedú o titul majstra sveta ostrý boj Max Verstappen a Lewis Hamilton. Pred koncom sezóny ich delí 8 bodov, čo je mizivý rozdiel a na štarte poslednej veľkej ceny môže byť ich bodový zisk rovnaký.

„Je to fantastická sezóna. Formula takú dlho nemala. Nepamätám si, kedy naposledy sa menilo poradie na prvých dvoch priečkach v celkovom poradí tak často. Možno nás čaká ešte jedna výmena,“ komentoval vývoj sezóny pre Daily Mail bývalý majster sveta Damon Hill.

V posledných pretekoch mal navrch Hamilton a tím Mercedes. Náskok Verstappena skresal z 19 bodov na osem. Hamilton zrýchlil Bývalý pilot F1 a spolukomentátor Martin Brundle vraví, že pre Hamiltona je príznačné, že v druhej polovici sezóny je silnejší. Akoby odrazu pridal. „Teraz sa mi zdá, že to urobil znova. Aj keď to prišlo neskôr ako v uplynulých sezónach. A tím Mercedes urobil to isté, čo Hamilton,“ vraví Brundle. „Zrazu sa vám javí, že v boji o titul je favoritom. Lenže stačí defekt, kontakt, technický problém, prosto čokoľvek - a titul môže získať Verstappen. Takže jej to vyvážené.“

V Saudskej Arábii sa bude jazdiť na úplne novom okruhu. Dokončili ho len v posledných týždňoch. Mal by byť veľmi rýchly a podľa Brundla bude viac pasovať Mercedesom. „Nebudú takí dominantní ako v Brazílii, ale podľa mňa bude Mercedes najrýchlejší,“ verí Brundle. Z kolízie by vyťažil Verstappen Pretekári si ho nemali možnosť naživo vyskúšať. Len na trenažéroch. „A trať vyzerá naozaj rýchlo. Teším sa na to, keď si ju vyskúšam,“ komentoval to podľa BBC Verstappen. Je takmer isté, že v zostávajúcich pretekoch to bude len boj Hamilton verzus Verstappen. Nik iný zrejme o víťazstvo nebude bojovať. Bolo by prekvapením, ak by sa medzi favoritov na titul v cieli niekto dostal.

V tejto sezóne zviedli boj o prvú priečku 12-krát. Šesťkrát sa tešil britský pilot, rovnako šesťkrát holandský. Obaja si idú tvrdo za víťazstvom a dva razy sa za posledné mesiace dostali do kolízie. Po ich strete na Veľkej cene Veľkej Británie dokonca skončil Verstappen s otrasom mozgu v nemocnici. Ak by teraz prišlo k ich vzájomnej kolízii, ktorá by vyradila oboch, profitoval by z toho Holanďan, pretože by si udržal náskok pred rivalom. Verstappen môže oslavovať už tento víkend Preto Hill upozorňuje, že obaja pretekári by mali bojovať o titul športovo. Hill prišiel podobným štýlom o možnosť stať sa majstrom sveta v roku 1996. V posledných pretekoch sezóny ho vyradil z pretekov Michael Schumacher. Vďaka tomu získal svoj prvý titul o jeden bod.

Hill upozorňuje, že napätie a tlak na jazdcov je enormný. Navyše sa stále stupňuje. Rozdiel v boji o titul je minimálny. V zápale boja nie je potom problém, ak niekto ide do súboja agresívnejšie. „Možno je trochu naivné očakávať pri športe, že sa niekto nedopustí zbytočného faulu. Chcete vidieť fantastický šampionát, v ktorom bojujú dvaja rovnocenní súperi. Lepší z nich aj lepší tím zvíťazia,“ doplnil pre Daily Mail Hill. Obaja pretekári pred pretekmi tvrdili, že sú uvoľnení a tlak si nepripúšťajú. „Mám sebadôveru vyššiu ako kedykoľvek predtým. Zlepšil som sa. Minulosť nezmením, môžem sa len stopercentne pripraviť na to, čo ma čaká,“ hovorí Hamilton.