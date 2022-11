Slovensko má majstra sveta v lethwei. Súper skončil v lekárskej opatere

„Na tento zápas sme tvrdo trénovali dva mesiace, hlavne posledné týždne boli veľmi intenzívne. Na posledných tréningoch pred zápasom som videl, že Michal je v skvelej forme a vedel som, že to víťazstvo bude jeho.

Je to tvrdý zápasník, veľmi odhodlaný, poctivo maká, do zápasu chodí pripravený na tisíc percent. Zápas s Danielom bol veľmi brutálny a krvavý, my tréneri, a určite aj diváci okolo klietky, sme ho veľmi prežívali.

Z Michalovho víťazstva mám obrovskú radosť. Vybojoval naozajstný hodnotný titul v športe, na ktorý sa neodváži hocikto, proti kvalitnému súperovi zo zahraničia, pod patronátom Dave Leduca a ešte pred domácim publikom. Nič viac si môźem želať," reagoval na úspech svojho zverenca tréner Martin Belák.