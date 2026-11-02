Paradeiser po víťazstve odhalil, čo mu komplikovalo prípravu. Následne vyzval Kozmu

Ronald Paradeiser sa po dvoch prehrách vrátil na víťaznú vlnu. Na turnaji OKTAGON 96 v Mníchove zdolal domáceho Tyronea Pfeifera jednohlasným rozhodnutím rozhodcov a pripísal si už 18. víťazstvo v organizácii.
Po zápase však prezradil, že jeho prípravu výrazne skomplikovala choroba, ktorú chytil od detí.
Napriek tomu splnil svoj cieľ a nezabudol ani na výzvu pre bývalého šampióna Davida Kozmu.
Na prvý pohľad to v klietke vyzeralo ako pomerne jednoznačný večer pre slovenského bojovníka.
Paradeiser si dokázal presadiť svoju hru a všetci traja bodoví rozhodcovia mu prisúdili víťazstvo 30:27. Cesta k zápasu však podľa jeho slov nebola vôbec jednoduchá.
Zápas mu skomplikovala choroba
Paradeiser v pozápasovom rozhovore priznal, že v piatok pred turnajom ochorel. Od detí zo škôlky chytil virózu, ktorá mu výrazne ubrala z energie a skomplikovala záverečnú fázu prípravy.
„Ako všetci otcovia vedia, choroby zo škôlky sú tie najhoršie stvorenia na svete. Zobralo mi to vietor z plachiet, ale bral som to tak, že je to povinná jazda. Musím nastúpiť a musím vyhrať,“ vysvetlil.
VIDEO: Celý zápas Paradeiser vs. Pfeifer
Víťazstvo má pre Paradeisera o to väčšiu hodnotu, že do Mníchova prichádzal po dvoch neúspešných vystúpeniach.
Prehrať s Kaikom Britom a Jackom Grantom nebolo jednoduché, no tentoraz dokázal zareagovať správnym spôsobom.
Po víťazstve sa opäť otvorila téma možného súboja s Davidom Kozmom. Paradeiser už v minulosti naznačoval záujem o tento zápas a po vydarenom výkone adresoval českému bojovníkovi ďalšiu výzvu.
„Kozma, po takomto grapplerskom výkone… Nebolo to síce nejaké super KO, ale dvaja veteráni by sa mohli stretnúť v Ostrave,“ odkázal s úsmevom.
Po dvoch prehrách cítil podporu najbližších
Paradeiser si po zápase nespomenul iba na športové ciele. Veľkú časť rozhovoru venoval poďakovaniu rodine, trénerom a sponzorom. Priznal, že obdobie po dvoch prehrách pre neho nebolo jednoduché a o to viac si váži podporu ľudí, ktorí pri ňom zostali.
„Chcem sa veľmi pekne poďakovať mojej rodine, mojim dvom synom a manželke, ktorí ma podporujú. Nebolo to pre mňa ľahké obdobie. Ďakujem trénerom, že ma podržali,“ povedal.
Zároveň opísal, aké dôležité pre neho bolo vidieť, že mu ľudia v jeho okolí stále veria. „Je brutálne, keď nastupujete po dvoch prehrách a vidíte v očiach ľudí okolo seba, že vás majú radi, že vám fandia a chcú pre vás to najlepšie. Chcem im za to extrémne poďakovať,“ dodal.
Paradeiser tak z Mníchova odchádza s dôležitým víťazstvom, ktoré mu pomohlo uzavrieť náročné obdobie.
V organizácii OKTAGON si pripísal už 18. triumf a teraz môže začať premýšľať nad ďalšou výzvou. Tou by podľa jeho slov mohol byť práve súboj s Davidom Kozmom, potenciálne v Ostrave.