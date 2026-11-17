Tretí hrací deň prestížneho podujatia Grand Slam of Darts priniesol momenty, o ktorých sa v šípkarskej komunite bude ešte dlho hovoriť.
Najskôr sa potvrdilo, že aj rozhodcovia sú len ľudia, ktorí sa môžu zmýliť, hoci v televízii pôsobia ich matematické znalosti bezchybne.
Následne si však ukradol šou pre seba famózny Luke Littler, ktorý exhibičným zavretím 150 bodov rozvášnil fanúšikov v zaplnenej aréne.
Hodil o 10 bodov viac
V pondelok boli vo Wolverhamptone v akcii traja majstri sveta, ktorých úlohou bolo potvrdiť postup zo základnej skupiny do osemfinále.
Ako prvému sa to podarilo Angličanovi Robovi Crossovi, ktorý v priamom súboji o víťazstvo v G-skupine zdolal Švéda Antona Östlunda 5:1.
Neskôr nastúpil aj Walesan Gerwyn Price, ktorý sa v zápase s Poliakom Sebastianom Bialeckim postaral o zriedkavý a kuriózny moment.
V závere štvrtého legu mu zostávalo na terči 135 bodov. Prvou šípkou trafil trojnásobok 19 a práve vtedy nastala chyba pri počítaní.
V domnení, že mu zostáva 88 bodov (reálne 78, pozn.), zvolil kombináciu treble 16 a double 20. Pomýlil tým aj rozhodcu Charlieho Corstophina, ktorý bez váhania zahlásil zisk legu pre Pricea.
"The Iceman" sa tak dostal neprávom do vedenia 3:1 a napokon vyhral 5:1. Jeho súper sa zrejme koncentroval iba na seba a chybu tiež prehliadol.
"Trafil som treble 19 a opýtal som sa rozhodcu, koľko mi zostáva. Povedal mi, že 88. Preto som hral na 48 a 40 bodov a získal som leg.
Prisahám Bohu, že som o tej chybe nevedel, až kým som neprišiel sem," povedal Price na tlačovej konferencii po víťaznom zápase.
Akoby bol na exhibícii
V tej chvíli sa zdalo, že internetom sa bude šíriť najmä netypická chyba rozhodcu, no zakrátko na seba strhla pozornosť svetová jednotka.
Luke Littler vstupoval do zápasu s Holanďanom Nielsom Zonneveldom v komfortnej pozícii, keďže na postup mu stačilo získať tri legy.
Za stavu 3:1 tak mal postup v suchu, no jeho súper to nezabalil. Troma legmi po sebe sa dostal do vedenia 4:3 a útočil na cenný triumf nad Littlerom.
V ôsmom legu minul double 20 na víťazstvo, a tak pristúpil k terču 19-ročný Angličan, ktorému zostávalo 150 bodov. Pozrel sa na svojich najbližších a na diaľku sa ich spýtal: "Mám ísť do toho?"
VIDEO: Zavretie Lukea Littlera 150 bodov cez tri stredy
Zavretie cez tri červené stredy je niečo výnimočné a Littler má podobné výzvy rád. Diváci to intenzívne prežívali a keď videli aj tretiu šípku v 50-bodovom políčku, v aréne prepukli obrovské emócie.
"Ježišmária, ježkové oči... Som rád, že ste to mohli vidieť v priamom prenose. Toto sa občas deje na exhibíciách, ale na takomto pódiu to asi nikto iný nedokáže," povedal komentátor Nova Sportu Jiří Pauzr.
"Videli ste v živote niečo také? Je to totálne šialené. Littler exhibične trafil tri stredy, aby si v tomto zápase zachránil kožu," emotívne reagovali aj komentátori Sky Sports Dan Dawson a Wayne Mardle.
Littler napokon zápas prehral 4:5, ale to nič nezmenilo na jeho postupe do ďalšieho kola. Jeho súperom v osemfinálovom zápase na 10 víťazných legov bude v stredu 16. nasadený Holanďan Jermaine Wattimena.