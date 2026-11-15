Zatratený hrdina? Najprv ho velebia, teraz ho hádžu pod zem. Šéf Slovana reaguje

Slovan Bratislava si zvykol na veľké večery, milióny z Ligy majstrov a pocit, že na domácej scéne mu len málokto dokáže konkurovať. Potom však prišli štyri európske prehry, skóre 1:17, desaťbodová strata na Dunajskú Stredu a domáce zápasy, v ktorých mužstvo nedokáže zvíťaziť ani nad posledným tímom ligy. Z veľkých plánov zostala nepríjemná otázka: čo sa vlastne deje s najbohatším slovenským klubom?
Vedenie Slovana niekoľko dní mlčalo. Reakcia prišla až v piatok trinásteho, keď v podcaste Na Tehelnom poli vystúpil športový riaditeľ Róbert Vittek.
Hovoril o generačnej výmene, trénerovi Yaya Tourém, chýbajúcich lídroch aj o tom, čo chce klub urobiť v zimnom prestupovom období. Niektoré problémy pomenoval otvorene. Pri iných však jeho vysvetlenia narážajú na výsledky, ktoré sú pre najúspešnejší slovenský klub posledných rokov čoraz ťažšie obhájiteľné.
Desaťbodová strata na Dunajskú Stredu
Vittek rozdelil sezónu na dve časti. Letný vstup označil za fantastický, herne aj výsledkovo. Po odchode Vladimíra Weissa a príchode Yayu Tourého sa mužstvo rýchlo adaptovalo na nové požiadavky a postup do Ligy majstrov bol nad plán. Pôvodným cieľom klubu bola Európska liga.
„Úvod bol dominantný na všetkých poliach, čo som ja po obmene kádra a odchode troch veľkých osobností očakával možno trošku neskôr. Potom sme dosiahli niečo, o čom sme snívali, no následne prišla kríza, útlm a športová krivka išla dole. Teraz pracujeme na tom, aby sa zastavila a išli sme nahor,“ vysvetľoval Vittek.
Dunajská Streda hrá podľa neho nadpriemerný futbal, no desaťbodový rozdiel nemožno vysvetliť iba jej formou.
Slovan totiž stratil až deväť bodov proti súperom, od ktorých sa očakávali víťazstvá. Doma prehral s Michalovcami, remizoval s posledným Trenčínom a nováčikom z Banskej Bystrice, ďalšie body stratil na ihrisku Skalice, ktorá pravidelne bojuje o záchranu.
Horší ako vlani
Od 15. augusta navyše na Tehelnom poli nevyhral.
„Neteší nás desaťbodová strata, ale pred rokom sme mali rovnako bodov ako dnes. Dunajská Streda hrá momentálne nadpriemerný futbal. Stále však verím v toto mužstvo aj v trénera, že sa vrátime na správnu vlnu,“ vyhlásil Vittek.
VIDEO: Róbert Vittek odpovedá na otázky
Jeho porovnanie s minulou sezónou však plne celkom nesedí. Slovan mal po štrnástich odohraných zápasoch pred rokom 33 bodov, teda o päť viac než v súčasnosti. Navyše, vtedajší vzájomný súboj s Dunajskou Stredou vyhral. V prvých 14 kolách minulej sezóny stratil doma body iba raz, keď prehral s Prešovom. V tejto sezóne už na vlastnom štadióne stratil deväť bodov, čo je trikrát viac ako vlani.
Desaťbodová strata tak nie je iba dôsledkom výbornej formy DAC. Je aj výsledkom vlastných zlyhaní Slovana.
Tri veľké osobnosti odišli. Káder omladol
Jedným z hlavných vysvetlení súčasného stavu je podľa Vitteka generačná výmena. Slovan sa rozlúčil s tromi výraznými osobnosťami – Vladimírom Weissom, Róbertom Makom a Guramom Kašiom. Nahradili ich mladší futbalisti.
„Keď sa pozriem na priemerný vek mužstva spred roka a porovnám ho so súčasnosťou, vtedy sme boli niekde na tridsiatich rokoch, teraz sme približne na dvadsiatich piatich. Je to výrazná zmena, ktorá si vyžaduje čas,“ vysvetlil športový riaditeľ.
Klub podľa neho už v lete avizoval, že obmena príde. Noví hráči sa musia začleniť do mužstva a postupne prevziať zodpovednosť. Vittek pripomenul, že ani adaptácia Andraža Šporara či Juraja Kucku nebola okamžitá.
„Stále pracujeme na zapracovaní nových a mladých hráčov. Je to dlhodobý proces. Čas potrebujú aj samotní hráči. Bol by som rád, keby boli fanúšikovia v tomto období trpezliví. Verím, že výsledky sa určite dostavia,“ povedal.
Trpezlivosť však nie je neobmedzená. Fanúšikovia nevidia iba mladší káder, ale aj mužstvo, ktoré po úspešnom lete stratilo stabilitu, hernú tvár a schopnosť pravidelne zvládať zápasy proti papierovo slabším súperom.
Čakajú štyri úlohy naraz
Po sérii nepresvedčivých výsledkov sa prirodzene objavujú otázky o budúcnosti Yayu Tourého. Vittek však zdôraznil, že výmena trénera momentálne nie je témou.
„Plán B existuje vždy, môže to byť výmena trénera, ale nad tým momentálne vôbec neuvažujeme. Tréner má našu plnú dôveru a veríme v jeho proces, nový systém a omladenie. Všetko je nové,“ povedal.
Zároveň sa ohradil proti očakávaniam, že Touré dokáže zmeniť Slovan v priebehu niekoľkých mesiacov.
„Iní väčší tréneri potrebujú viac času, tak sa netvárme tu na Slovensku, že všetko vieme najlepšie. Že Touré je ten, čo to spraví všetko za tri mesiace. Po prvých dvoch mesiacoch možno ukázal nový Slovan a teraz je ten ospevovaný Slovan hádzaný pod zem. Neviem prečo.“
Uspokojenie ich vyfackalo
Vittek pripustil aj to, že po postupe do Ligy majstrov prišlo v mužstve uspokojenie.
„Po dosiahnutí Ligy majstrov prišlo automatické uspokojenie a chalani si mysleli, že to pôjde samo. Veľmi rýchlo prišli na zem, lebo ich to vyfackalo.“
Tréner chce podľa športového riaditeľa vyhrať ligový titul, národný pohár, uspieť v Európe, omladiť káder a zároveň zmeniť herný štýl.
„To sú štyri veci naraz a ukazuje sa to ako nemožné za štyri mesiace. Dunajská Streda sa sústredí na jednu vec a ide jej to dobre, bohužiaľ.“
Slovan podľa Vitteka sezónu nevzdal. V zime chce mužstvo doplniť a od hráčov očakáva, že budú pripravení na každý zápas. Dôvera v trénera však musí byť postupne podložená aj výsledkami a viditeľným herným progresom.
Vzadu mu chýba líder
Vittek si uvedomuje, že omladenie mužstva samo osebe nevyrieši všetky nedostatky. Otvorene priznal, že Slovan potrebuje posilniť predovšetkým obrannú líniu. Konkrétne hovoril o pravom obrancovi a stopérovi.
„Súhlasím, že potrebujeme riešiť pravú obranu. Dlhodobo sme sa snažili získať Huga Paveka z Trenčína. Poslali sme veľmi serióznu ponuku aj po postupe do Ligy majstrov, no Trenčín reagoval, ako reagoval, a my to musíme akceptovať. O Paveka máme stále záujem,“ prezradil.
Na stopérsky post prišiel talentovaný Sahmkou Camara zo Slavie Praha, ale iba na hosťovanie. Jeho výkony však zatiaľ podľa Vitteka nenapĺňajú očakávania.
„Očakávania od neho sú oveľa vyššie a opäť ide o adaptáciu. Vzadu nám chýba lídrovský typ. Herným lídrom je Kenan Bajrič, no potrebujeme niekoho, kto vie zadirigovať a zakričať. Pracujeme na tom, aby v zime prišiel stredný aj pravý obranca,“ avizoval.
Osobitne upozornil na inkasované góly zo štandardných situácií. „Dostávame veľa gólov zo štandardných situácií, čo si plne uvedomujeme.“
Weissov hlas chýba aj v kabíne
Problém Slovana teda nie je iba v individuálnych výkonoch. V obrane mu chýba aj hráč, ktorý dokáže spoluhráčov organizovať, upozorniť ich na chyby a prevziať zodpovednosť v kritických momentoch.
Nedostatok prirodzených lídrov sa podľa Vitteka prejavuje aj mimo ihriska. Slovan potrebuje osobnosti, ktoré dokážu mužstvo strhnúť v náročných chvíľach.
„Chýba mi lídrovský typ na ihrisku aj v kabíne. Verím, že to na seba vezmú Andraž Šporar, Tigran Barseghyan či Peter Pokorný. Lídrom sa človek stáva časom,“ uviedol.
Najvýraznejšie mu chýba Vladimír Weiss. Práve on dokázal mužstvo usmerniť aj nepríjemným spôsobom.
„Bol hlučný, vedel chlapcov zdrbať a preniesť emóciu. Vynadať si a rozbiť kabínu.“
Ukázal, že je veľký talent
Vittek zároveň odmietol, že by v šatni panovala nesúdržnosť. Tvrdí, že je v nej každý deň, rozpráva sa s trénerom a prípadné problémy vedenie rieši.
„Žiadnu nesúdržnosť tam nevnímam. To by som ja ani vedenie nestrpeli. Hráčov to trápi, nie je im to jedno. Snažíme sa ich nastaviť tak, aby sa vrátili k princípom z leta.“
Športový riaditeľ sa nevyhol ani hodnoteniu účinkovania v Lige majstrov.
„V Paríži sme dostali lekciu, ale PSG valcuje každého rad-radom. Ľudia si neuvedomujú, proti komu hráme.“
Pri zápase so Stuttgartom pripomenul neuznaný gól Slovana, ktorý podľa neho mohol zmeniť priebeh stretnutia. Tvrdil tiež, že v niektorých fázach sa slovenský majster dokázal bundesligovému mužstvu vyrovnať.
V Ríme a Linzi podľa neho mali súperi trpieť oveľa viac. Najmä výkon v Rakúsku však označil za zlý. Jediným výraznejším pozitívom bol 17-ročný Leo Hofstädter.
„Ukázal, že je veľký talent,“ vyzdvihol mladého futbalistu.
Zima ukáže, či sa Slovan dokáže vrátiť
Práve mladí hráči by mali byť jednou z ciest, ako Slovan v nasledujúcom období posunúť.
Slovan má jasný cieľ.
„Verím, že sa po športovej stránke posunieme, skrátime náskok Dunajskej Stredy a budeme dôstojne reprezentovať proti Betisu Sevilla a Šachtaru Doneck. Už sme v minulosti ukázali, že vieme hrať vyrovnanú partiu aj s kvalitnejšími súpermi.“
Osobitnú váhu bude mať decembrový súboj s Dunajskou Stredou.
„Urobíme všetko pre to, aby sme sa v máji opäť tešili my. Kedykoľvek som pripravený čeliť názorom fanúšikov,“ uzavrel.