Vlhová mala skvelé aj veľmi slabé úseky. Expertka priznala, že čakala lepší výsledok

Unikátna séria sa skončila. Po desiatich rokoch sa zo slalomového víťazstva v Levi teší iná pretekárka než Mikaela Shiffrinová alebo Petra Vlhová.
Nemka Emma Aicherová si v predvečer pretekov vyžrebovala z mikulášskeho vreca štartové číslo jeden a v sobotu bola jednotkou aj na trati.
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Po najlepšom úvodnom kole dosiahla v tom druhom šiesty najlepší čas a napokon druhú Albánku Laru Colturiovú zdolala o 43 stotín sekundy.
Množstvo fanúšikov s oranžovými čiapkami na hlave však zaujal najmä výkon slovenskej lyžiarky. Petra Vlhová odjazdila vo Svetovom pohári prvý slalom po takmer troch rokoch a obsadila 16. miesto.
"Opäť musím povedať, že som šťastná, že som späť v slalome. Spravila som chyby, ale viem, že v niektorých úsekoch viem byť veľmi rýchla.
Teraz je to len o tom, zotrvať v pretekovom móde, trénovať, veriť tomu procesu a uvidíme, ako to pôjde ďalej," povedala pre JOJ Šport.
V strmine sa necítila komfortne
Obe jazdy šesťnásobnej miestnej šampiónky boli veľmi podobné. V prvej polovici dokázala ísť na rovine porovnateľne s najlepšími.
V následnej strmej časti však prišli drobné zaváhania, ktorých výsledkom bola strata rytmu a najmä časové manko na úrovni jednej sekundy.
Ak by sa z výsledkov vymazali časy z tretieho sektoru, v súčte oboch kôl by Vlhová bola v porovnaní s Aicherovou pomalšia len o 37 stotín.
"Tréner Mario Rafetzeder nám povedal, že v strmej časti sa ešte Petra necítila tak komfortne ako na rovine. Potrebuje trochu viac pretekového rytmu, ktorý na tréningu nedokážete nasimulovať.
V každom prípade to môžeme považovať za kvalitné preteky pri jej slalomovom návrate," povedal pre ORF bývalý vynikajúci slalomár Thomas Sykora.
Prvé náznaky sú sľubné
V porovnaní s prvým kolom si 31-ročná Liptáčka pohoršila o dve priečky. Príčiny rozoberali aj komentátori britskej televízie TNT Sports.
"Pri vjazde do strmej pasáže sa jej horná časť tela trochu pootočila. A práve tu potrebujete podať najlepší výkon, tých desať percent navyše," hovorila bývalá britská lyžiarka Charlie Guestová.
"Petra Vlhová je stále v procese návratu. Ešte je pred ňou dlhá cesta, aby sa vrátila na vrchol svojej formy, ale prvé náznaky sú sľubné.
Aj od jej trénerov sme počuli, že ešte nie je v stopercentnej pohode," pridal sa s hodnotením dlhoročný britský komentátor Matt Chilton.
Vlhová berie 16. miesto ako realitu. Je presvedčená, že pri návrate ide po správnej ceste. Hovorila tiež o náročných podmienkach v Levi.
"Ten ľad bol trochu šmykľavý a v takýchto podmienkach ešte nie som úplne istá. Na tréningu mi to išlo lepšie, ale preteky sú niečo iné. Potrebujem viac času, aby aj technika bola lepšia," uviedla Vlhová.
Meno soba neprezradila
Expertka JOJ Športu Jana Wollnerová priznala, že bola z výsledku veľmi sklamaná, pretože verila, že sa olympijská víťazka z Pekingu umiestni v top 10.
"Budeme jej ďalej držať palce. Ďalšie preteky sú už budúci týždeň v rakúskom Gurgli. Vie, že strmina jej robí problém, takže môže trénovať v takýchto podmienkach a zlepšiť sa," zhodnotila Wollnerová.
Sklamaná však rozhodne nemusela byť Emma Aicherová, ktorá dosiahla prvé slalomové víťazstvo vo Svetovom pohári. Zároveň vďaka svojej všestrannosti potvrdzuje, že je favoritkou na zisk veľkého glóbusu.
"V Levi to mám veľmi rada. Išla som tu moje prvé preteky vo Svetovom pohári, dosiahla prvé pódium a teraz aj prvé víťazstvo v slalome. Veľa to pre mňa znamená, aj preto, že tu bola moja rodina.
S oboma kolami som spokojná. Vždy sa nájde niečo, čo môžete urobiť lepšie, ale celkovo som s dneškom spokojná," povedala nemecká lyžiarka.
Rodáčka zo švédskeho Sundsvallu získala za víťazstvo aj tradičného soba, ktorého pred objektívmi fotografov nakŕmila. Meno zatiaľ neprezradila.
Aicherová je iba druhá Nemka, ktorá ovládla slalom v Levi. V rokoch 2004, 2009 a 2012 trikrát vyhrala Maria Höflová-Rieschová a spomenúť možno aj päť pódií Leny Dürrovej, ktorá v sobotu skončila osemnásta.