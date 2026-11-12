Richard Nemec: V Grécku po nás hádzali mince a fanúšik dal nahrávačovi facku (MVP Talkshow)

Deväť rokov hral v najlepšej volejbalovej lige sveta, so Sisley Treviso sa stal majstrom Talianska a za Slovensko odohral takmer 200 zápasov.
Bývalý československý a slovenský reprezentant Richard Nemec v relácii MVP Talk Show zaspomínal na začiatky v Pezinku, život blokára s narazenými prstami aj na hviezdy, s ktorými hral v Taliansku.
Prezradil, koľko sa vo volejbale zarába, prečo mu kondičný tréner zakazoval cestoviny, čo zažil s gréckymi fanúšikmi a prečo dodnes chodí do ľadovej vody.
Pomenoval aj najväčší problém slovenského volejbalu: deti, ktoré so športom končia práve vtedy, kedy by mali vrcholiť.
VIDEO: Richard Nemec v relácii MVP Talkshow
Máte vyše dvoch metrov. Bolo u vás od detstva jasné, že si vyberiete volejbal alebo basketbal?
Pochádzam z Pezinka a vyskúšal som tam viac športov. Lákal ma basketbal, skúsil som futbal v bránke aj tenis. Súrodenci však hrali volejbal, takže prirodzená cesta viedla k nemu. Už ako 15- či 16-ročný som hrával turnaje s mužmi a vtedy som sa pevne rozhodol, že idem za volejbalom.
Pomohli aj centimetre?
Určite. V rastovom peeku som za dve letá vyrástol o 10 až 12 centimetrov, takže výška bola rozhodujúca. Za školu som hrával aj basketbal, ale ťahalo ma to k volejbalu, ktorý mal v Pezinku svoju históriu. Rozhodovanie bolo jednoduché.
Boli ste blokár. Prečo práve táto pozícia?
Rozhodla výška. Nepatril som medzi najrýchlejších, ale rýchliky, teda prvé sledy, som vedel smečovať celkom dobre.
Lákal ma skôr univerzál, ktorý viac smečuje a rozhoduje o bodoch. Tréneri v klube však rozhodli, že na bloku som v poriadku a viem dobre brániť na sieti. Vtedy som sa začal špecializovať.
Koľkokrát ste mali zlomené prsty?
Zlomené ani nie, ale narazené strašne veľakrát. Keď človek dodrží techniku a blok je pevný, zlomenín je menej. Videl som však zlomené prsty aj otvorené rany medzi prstami.
Ja som si ich musel veľa tejpovať. Keď je kĺb narazený a človek trénuje, vždy doňho znova dostane, takže sa to hýbe aj pol roka. Bolesť je obrovská, ale človek sa s tým musí vysporiadať.
Ako sa dá naučiť technika blokovania, keď smečiari dávajú také bomby?
Treba silu v pažiach, v rukách aj v prstoch a blok musí byť agresívny, aby boli kĺby pevné a lopta sa dala nadraziť. Najväčšie zranenia prídu, keď sú prsty voľné.
Navyše musíme presahovať cez sieť, aby sme smečiarovi skrátili uhly, a keď dáš ruku trochu kolmejšie, prídu vykĺbenia a zlomeniny.
Na vrcholovej úrovni majú lopty rýchlosť cez 100 km/h. Keď nemáme kontaktný šport, aspoň tu sa musíme vysporiadať s boliestkami.
Mali ste ako chalan na sieti strach, že vás niekto napalí?
Je to súboj na sieti. Viac ide o to, aby si človek pri doskoku neurobil výron členka alebo nebodaj koleno, to sú vážnejšie zranenia ako ruky na bloku. Ale keď stojíš proti Kubáncovi, ktorý siaha o pol metra vyššie, preblesne ti hlavou veľa vecí.
V hokeji pred buly hráči trash-talkujú. Existuje niečo také aj vo volejbale?
Hráči majú očný kontakt a vedia sa hecovať. Smečiari idú ponad prsty alebo do prstov, takže blokári niekedy sťahujú ruky.
Je tam aj taktika prekladania rúk – na poslednú chvíľu ich preložím alebo idem proti rýchlikárovi jeden na jedného. Buď on zloží, alebo ho ja zablokujem.
V Taliansku ste hrávali za niekoľko tímov.
Strávil som tam deväť rokov.
Aké bolo pôsobiť v najlepšej volejbalovej lige na svete?
Keď som ako mladý hráč dosahoval tú výkonnosť, bol to môj sen. Talianska liga bola vtedy najlepšia na svete, hrali tam Brazílčania, Kubánci, Rusi, všetci top hráči. Dostať sa tam bol prvý krok, udržať sa bolo tiež náročné.
Nebol som majster sveta ani olympijský víťaz, takže Slovák z malej krajiny musel stále dokazovať a držať výkonnosť. Pošťastilo sa mi stať sa majstrom Talianska a vyhrať taliansky pohár.
Vrcholom bolo, že som hral v najlepšom talianskom tíme Sisley Treviso, ktorý v tých rokoch dominoval. Stretol som tam veľa svetových hráčov a bola to škola, na ktorú sa nezabúda.
Na koho z nich najradšej spomínate?
Bolo ich veľa. Holanďan Bas van de Goor, Rus Dmitrij Fomin, Lorenzo Bernardi, Samuele Papi, Alessandro Fei. Hviezdy, ktoré vyhrávali majstrovstvá sveta a v národných tímoch hrali prvé husle. S niektorými som hral, proti iným som nastúpil.
Keď dnes prídem do Talianska, spoznáme sa a porozprávame. Poznajú ma hráči aj funkcionári klubov a je to príjemné.
Sisley bol jeden z najlepších tímov dekády, taký volejbalový Real Madrid. Aká tam bola atmosféra?
Určite to bol Real Madrid, chodili tam najväčšie hviezdy. Bolo to malé mesto s najlepším sponzorom, Benettonom, takže marketing aj podmienky boli na top úrovni.
Na druhej strane od vás vyžadovali stopercentnú pripravenosť a profesionalitu. Zažil som obrovský tlak – my chceme vyhrávať, my sme sem prišli vyhrávať. Presadiť sa nebolo jednoduché. Čerešničkou boli víťazstvá.
Taktika, stratégia aj prípravy na zápasy boli prepracované na sto percent. Bol to vrchol volejbalu, aký som zažil.
Aké peniaze sa pohybujú vo svete veľkého volejbalu?
Nie sme hokejisti ani futbalisti, ktorí po kariére vyžijú z našporených peňazí. V tej dobe to bolo od 60-tisíc do 120-tisíc ročne. Dnes zarábajú top hráči 200-tisíc eur a viac za sezónu, ale potom je veľký skok a zvyšok sveta toľko peňazí nemá.
Po kariére však nemáme odložené toľko, aby sme nemuseli ísť pracovať alebo sa vrátiť do školy a doštudovať. Človek si žije dobre, ale keby to bol Real Madrid aj v peniazoch, vozili by sme sa na iných autách.
Mal niekto zo spoluhráčov Ferrari?
Ferrari mali akurát majitelia klubov. Domáci hráči si však prichádzali na dobré peniaze, fungujú 12 mesiacov v roku a majú to adekvátne zaplatené. Hoci kariéra na top úrovni trvá 10 – 12 rokov, finančne sa zabezpečia. Kupovali si dobré autá, byty aj domy. Všetci, s ktorými som hrával, sú dnes v štruktúrach volejbalu ako tréneri alebo funkcionári. Pracovať musia, lebo potrebujú príjem.
Talianska kuchyňa je pre mnohých najlepšia na svete. To vám asi vyhovovalo.
Taliansko je pre mňa druhý domov, vždy tam idem na dovolenku. Taká kuriozita: keď som tam prišiel, prvý polrok som sa nevedel dojesť cestovín.
Kondičný tréner mi hneď pohrozil prstom: „Nie, nie, nie toľko cestovín a žiadna pizza.“ Na sacharidy dávali obrovský pozor, aby sme neuleteli s váhou.
Mali ste už vtedy ľudí, ktorí sa starali o jedálničky?
Fungovalo to. Radili nám, čo jesť, a po hoteloch kondičný tréner zariadil konkrétnu stravu. Keď som jedol cestoviny na raňajky, obed aj večeru, obmedzovali ma: „Dávaj pozor na pizzu, nejedz ju každý deň.“
Sacharidy netreba preháňať, lebo volejbal nie je počas zápasu až tak fyzicky záťažový. Je tam trojsekundová, päťsekundová či osemsekundová záťaž a potom oddych. Náročné sú skôr tréningy, kde treba veľa natrénovať, aby bola technika dokonalá.
Taliansko je známe aj vďaka tifosi. Ako vyzerala atmosféra na volejbale?
Úžasne. Nie sú to futbalové štadióny, haly majú svoju kapacitu, ale vždy boli plné. Začiatok ligy bol také oťukávanie, ale keď sa blížilo play-off alebo derby s blízkym mestom, haly sa naplnili úplne. V play-off bývali lístky vypredané. Volejbal je tam po futbale a basketbale tretí alebo štvrtý najpopulárnejší šport.
Titul máte aj z Nemecka a v Grécku ste bojovali o najvyššie priečky. Gréci sú do športu blázni. Bola atmosféra ešte šialenejšia?
V Grécku som s divákmi prežil najväčšie kuriozity. Hádžu po vás mince, pľujú na vás. Keď Olympiakos hral semifinále, fanúšik preskočil bariéry v hale a najslávnejšiemu nahrávačovi v Grécku dal facku.
Na niektoré zápasy dostali diváci stopku, lebo sa nevedeli správať. Keď ich tím prehrával, boli schopní hráčom rozbiť autá pred štadiónom. Zažil som aj dymovnice, keď sa musel zápas prerušiť a halu vyvetrať. V Taliansku tifosi fandia, ale agresívni nie sú. S Olympiakosom sme prehrali finále, takže som vicemajster Grécka.
Spomínam si aj na reprezentačný zápas proti Juhoslávii, kde bolo 50-tisíc ľudí. Tie chorály! Vyšli sme na palubovku a krvi by sa v nás nedorezal, lebo sme na to neboli zvyknutí. Nepočuli sme vlastného slova, našťastie si signály ukazujeme rukami. Len sme prišli a oni už vyhrávali 1:0.
Akú výhodu dáva súperovi, keď desaťtisíce ľudí pískajú a hučia?
Má to dve strany. V zápase sa človek koncentruje na taktiku a techniku. Vníma, že proti vám pískajú a bučia, čo nepomôže, ale keď začne hrať, ide to do pozadia. Čím lepší hráč, tým viac vie takéto veci vytesniť z hlavy. Toho, kto má slabšie nervy, to ovplyvniť vie.
Chýbala vám takáto atmosféra na slovenských palubovkách?
Aj na Slovensku som zažil plné haly, keď sme hrali dobre. Nie je to také hučanie a živelnosť, ale keď ľudia ocenia dobrý volejbal, je to príjemné. Zažil som však aj to, že keď sa nedarilo, neprišli, a to bolo demotivujúce. Plná hala vám s výkonom pomôže.
Národný dres ste si obliekli takmer v 200 zápasoch. Čo pre vás reprezentácia znamenala?
Vždy veľa. Nikdy som nepomýšľal, že by som zmenil krajinu. Andrej Kravárik alebo Peťo Diviš využili možnosť reprezentovať inú krajinu a išli za kariérou. Ja som sa vždy chcel vracať na Slovensko, odovzdávať mu, čo mi dalo, a stretávať sa so spoluhráčmi.
Zažil som aj československý nároďák a po rozdelení republiky sme chceli dokázať, že na to máme. Trikrát sme boli na majstrovstvách Európy.
Najkrajšia spomienka je asi na šampionát v Prahe, kde sme skončili piati. Tesne po rozdelení sme na ME porazili Rusov a Taliani mali s nami na mále.
Ste príkladom dlhovekosti v športe. Ako sa to dá skĺbiť?
Do vienka som dostal fyzičnosť a silu. Kondiční tréneri mi hovorili: „Máš nohy basketbalistu, ty vydržíš.“ Nemal som veľa zranení a posilňovňa mi prirástla k srdcu, chodím do nej dodnes.
K odolnosti tela iste prispieva aj otužovanie.
Áno. Začal som, keď som bol trénerom v Prievidzi. Videl som kolegu, ako si vysekal polmetrovú dieru do ľadu a držal sa rúry. Povedal som si, že to musím vyskúšať. Chodil som aj do kryokomory, ľad pomáha regenerácii.
Otužovanie je pre mňa relax, radosť a psychický oddych. V sezóne som chodil raz, dvakrát, niekedy aj trikrát do týždňa. Všetko riadi hlava, a keď je dobre nastavená, človek dokáže veľké veci.
Máte obľúbené miesto?
V Bratislave mám pobehaný Draždiak a Zlaté piesky, chodím aj do Senca. Bol som aj v potoku na Vyšnej Boci, kde máme chalupu. V snehu to malo svoje čaro. Dedinčania sa mi smiali, keď som po dedine behal v kraťasoch, aby som sa zohrial. Otužovanie v daždi a vetre nie je príjemné, ale po zohriatí prídu endorfíny a imunita.
Z chladu do tepla – venovali ste sa aj plážovému volejbalu.
Pri dnešnej popularite beachu by som sa veľmi ťažko rozhodoval, či ísť do haly, alebo na piesok. Na začiatku to pre mňa bola letná príprava na námestiach a ako haloví hráči sme turnaje vyhrávali.
Dnes sú hráči špecializovaní len na beach. Odkedy je na olympiáde, stal sa obrovsky populárnym. Je tam iná kultúra, hrá sa pri mori a na slnku. V dvojici sa chyba nedá zakryť ako v šiestich, technika musí byť dokonalá.
Atraktívnosť je obrovská, hralo sa v centre Londýna aj v Paríži pod Eiffelovkou.
Spálili ste sa niekedy?
Keď má človek okuliare a okolo očí biele flaky, je to srandovné. A keď sa natierate krémom, máte piesok ešte týždeň všade – v zuboch aj v ušiach. Moje deti, keď vyrastali, zjedli fúrik piesku, lebo sa stále hrali pri kurtoch.
Ako vnímate dnešný slovenský volejbal?
Ako relatívne úspešný šport. Ženy boli na majstrovstvách sveta, muži dlhodobo chodia na majstrovstvá Európy. Olympiáda je pre nás ťažká, lebo európska konkurencia je obrovská.
Najväčší problém je udržať mladých v športe. Deti nám končia v 18 či 19 rokoch, hoci vrchol pri volejbale príde neskôr. Volejbal je technicky náročný a nie je to prirodzený pohyb ako chytanie či kopanie.
Do 13 rokov nemáme problém, športuje 80 až 90 percent detí. Do 18 rokov nám však 80 percent odíde. Dievčat máme dosť, ale chlapci nám rýchlo ubúdajú kvôli futbalu a basketbalu. Chýbajú nám vysokí hráči.
V Taliansku pri poklese záujmu chlapcov spravili koordináciu a pracovali na udržaní základne. My sme zaspali v systéme aj v infraštruktúre.
Kde vidíte riešenie?
Šport a politika idú ruka v ruke. Funkčné systémy majú v severských krajinách či na Balkáne.
Vo Švédsku hokejista do 16 rokov nehrá ligu, ak nerobí aj iný šport, aby sa predišlo jednostrannému zaťaženiu.
V Poľsku či v Česku majú kluby viac zdrojov financovania a Slovinci sú malý národ, no majú najlepších odborníkov na mládež. Ak nebudeme mať silné mládežnícke kluby a akadémie, s reprezentáciami nemáme šancu uspieť.
Vo Fínsku stojí pred školou pri mínus 25 stupňoch 30 bicyklov, u nás sú na školách zákazy.
Dnes existujú prístroje na meranie biologického veku, ktoré ukážu rastový peek dieťaťa, aby sa nepreťažovalo. Národnú športovú infraštruktúru treba stavať pri vysokých a stredných školách, kde je koncentrácia ľudí, aby bola využitá nonstop.
Čo by ste zapriali slovenskému volejbalu na najbližších desať rokov?
Aby udržal úroveň majstrovstiev Európy a sveta, dievčatá sú na dobrej ceste. A možno raz motyka vystrelí aj s olympiádou.
Na záver máme pre vás kvízové otázky. Aký bol najrýchlejší servis v histórii, ktorý v roku 2023 predviedol Wilfred León. Toleranciu máte 10 km/h.
125, 130?
Správna odpoveď: 138 km/h.
Koľko bodov mal najdlhší set v histórii, odohraný v kórejskej lige v roku 2013?
Cez 50, alebo cez 70?
Skončil 54:52.
Ktorá krajina má najviac olympijských zlatých medailí vo volejbale mužov?
Taliansko? Brazília?
Brazília, Sovietsky zväz a USA, každá po tri. Taliansko olympijské zlato nemá
A úplne posledná otázka: patrí ananás na pizzu?
Neznášam ho na pizzi. Ovocie na pizzu nepatrí.