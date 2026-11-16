Takto sa Marcelli za 15 miliónov nepredá a ako si počínal mladý talent? (hodnotenie)

Slovenskí futbaloví reprezentanti ukončili rok 2026 remízou 2:2 na pôde Kazachstanu, keď po zmene strán skórovali Róbert Boženík a Adrián Kaprálik.
Zverenci Vladimíra Weissa st. tým zároveň spečatili postup do B-divízie Ligy národov, čo bol jednoznačný cieľ 62-ročného trénera pri návrate na lavičku.
Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 do 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Marek Rodák - 5,5
Po takmer roku si opäť obliekol národný dres. Pri prvom góle nemal šancu reagovať, no pri druhom možno mohol vybehnúť o niečo viac proti strelcovi.
Na konto si pripísal tri zákroky, pričom sa zaskvel najmä v 72. minúte. V jednom z kľúčových momentov celého zápasu vychytal Česnokova.
Tobiáš Pališčák - 4
Nasadenie 18-ročného futbalistu je investíciou do budúcna a bolo by skvelé, ak by časom vyriešil problematický post pravého reprezentačného obrancu.
V ôsmej minúte pálil nepresne, snažil sa podporovať útok, no pri prvom inkasovanom góle bol pozične príliš vysoko a Pokorný ho už nezastúpil.
Aj druhý gól Kazachstanu padol cez jeho stranu. Mal aj smolu. Lopta sa nečakane odrazila v momente, keď sa snažil zblokovať strelu na osi ihriska.
Ľubomír Šatka - 4
Pri absencii Škriniara či Oberta mal byť mužom, ktorý bude dirigovať obranu. Mal to sťažené tým, že hráči okolo neho sa predtým ešte takto nestretli.
Každopádne, obe gólové akcie súpera išli aj cez neho. Najmä pri góle na 2:1 mala byť komunikácia oveľa lepšia. Zakončujúci Vorogovskij strieľal z priestoru ľavého krídla, kde bol úplne sám.
Dávid Krčík - 4
Začnime pozitívne. V 56. minúte ukázal dobrú kopaciu techniku, keď poslal gólový center na hlavu Boženíka. Ako stopér má však v prvom rade defenzívne úlohy, ktoré si niekoľkokrát nesplnil.
Pri úvodnom góle si nepostrážil zakončujúceho Česnokova a ten istý hráč mu trestuhodne zostal za chrbtom aj v 72. minúte. Ešteže skvele zasiahol Rodák, pretože manko 1:3 by nebolo ľahké dohnať.
Ivan Mesík - 5
Možno nebol výrazný, no neurobil zásadnú chybu. V 46. minúte zastúpil na čiare Rodáka pri strele Kenzhebeka a okrem toho si pripísal tri odkopnutia, štyri návraty, sedem vyhraných súbojov či dve zachytené prihrávky.
Sebastian Nebyla - 4
Na začiatku poslal dobrý prudký center pred Pokatilova, ale číhajúci Boženík loptu nedočiahol. Rovnako ako Rigo aj on trikrát stratil loptu na útočnej polovici, z čoho pramenil aj jeden nebezpečný brejk.
VIDEO: Tréner Vladimír Weiss st. hodnotí zápas v Kazachstane
Peter Pokorný - 4
Zo stredovej formácie zostal na ihrisku najdlhšie. SofaScore mu napočítalo 23 vyvezení lopty, ale ani jedno progresívne smerom dopredu. Bol tiež namočený pri prvom góle, keď rýchlostne nestačil na Kenzhebeka.
Tomáš Rigo - 3
Od posledného reprezentačného zrazu odohral za Stoke City iba osem minút, čo sa prejavilo aj na jeho výkone. Bol nedôrazný v súbojoch, viackrát nepresný a jeho stiahnutie po 45 minútach bolo logické.
Erik Prekop - 5
Podobne ako proti Faerským ostrovom dostal šancu v základe. Bolo ho vidieť, snažil sa, bol aktívny. Vybojoval dva fauly, mal štyri dotyky v šestnástke a štatistici mu pripísali aj jednu nepresnú hlavičku.
Róbert Boženík - 6
Pri centri Nebylu sa snažil loptu tečovať, no tesne ju minul. V prvom polčase nebol veľmi aktívny, no po zmene strán si našiel priestor v šestnástke a hlavou strelil svoj deviaty gól v reprezentácii.
Tento moment mu dodal sebavedomie. Štyrikrát vybojoval priamy kop, no zároveň bol aj päťkrát v ofsajde. Žiaľ, aj pred gólovou dorážkou Strelca, hoci sa všemožne snažil vyhnúť lopte z kopačky Haraslína.
Lukáš Haraslín - 5,5
Do Astany nemusel cestovať, no sám sa rozhodol, že chce hrať. Odmenou mu bola kapitánska páska. V prvom polčase zaujal iba strelou do stredu brány, no v druhom polčase bol aktívnejší.
Celkovo šesťkrát zakončil, no mieridlá mal tentoraz vychýlené. V nadstavenom čase mohol otočiť skóre, no z dobrej pozície netrafil bránu.
Artur Gajdoš - 4,5
Do druhého polčasu naskočil namiesto Riga. Dostal sa aj do niekoľkých zakončení, no akoby pri nich váhal dlhšie, ako mal. V 68. minúte priťukol loptu do šance Haraslínovi, no potom sa trošku vytratil.
Ľudovít Reis - 4
Za druhý polčas stihol mať 50 dotykov s loptou, tri úspešné driblingy, 94-percentnú úspešnosť prihrávok a tiež dostal žltú kartu. Napriek dvom remízam 2:2 môže svoj prvý reprezentačný zraz hodnotiť pozitívne.
Nino Marcelli - 3,5
Podobne ako Gajdoša aj jeho tréner Weiss dobre pozná z pôsobenia v Slovane Bratislava. Dal mu šancu, ale Marcelli tak trochu hazarduje s tým, že ho Yaya Touré označil za 15-miliónového hráča.
Najskôr nedokázal potrestať chybu vybehnutého brankára Pokatilova a v nadstavení ho neprekonal ani v súboji jedného proti jednému. Útočník s takouto cenovkou by mal podobné šance premieňať.
/David Strelec a Adrián Kaprálik hrali v zápase Kazachstan - Slovensko menej ako 20 minút a ich výkony sú bez známky. Obaja však boli prínosom pre slovenskú ofenzívu a Kaprálik krásnym volejom vyrovnal na 2:2/