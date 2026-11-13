Bojovníka museli priamo v klietke oživovať. Lekár opísal kritické okamihy

Finále druhej série Tipsport Cage Game prinieslo okamihy, pri ktorých išlo o život. Český bojovník Jindřich Janečka po knokaute v súboji s Tomášom Skalickým skolaboval a zdravotníci u neho zistili zástavu srdca.
Priamo v klietke sa začal boj o jeho život. Hlavný lekár organizácie OKTAGON Norbert Bidrman v rozhovore pre iSport Fight! podrobne opísal, čo sa počas kritických chvíľ odohrávalo.
K dramatickej situácii došlo po údere do oblasti hrudníka. Janečka po zásahu spadol na zem, ešte sa pokúsil postaviť, no následne opäť klesol na podlahu. Pre zdravotnícky tím to bol signál, že musí okamžite zasiahnuť. Po vstupe do klietky lekári zistili, že bojovník má zástavu srdca.
„Zistili sme, že tam je asystólia, to znamená, že mu nebije srdce,“ vysvetlil Bidrman. Zdravotníci okamžite začali s kardiopulmonálnou resuscitáciou, teda stláčaním hrudníka.
Pripojili tiež elektródy, aby mohli sledovať srdcový rytmus, zabezpečili žilový prístup a pripravili potrebné lieky.
Počas zásahu sa u Janečku objavila fibrilácia srdca. Lekári preto použili defibrilátor a podali elektrický výboj, ktorým sa im podarilo tento nepravidelný rytmus zrušiť.
Následne prišla správa, na ktorú všetci čakali – obnovil sa krvný obeh a bojovník sa začal preberať.
VIDEO: Hlavný lekár OKTAGONu opisuje záchranu Janečku
Janečka bol po chvíli pri vedomí. Spočiatku bol zmätený a nechápal, čo sa stalo, no podľa Bidrmana bol následne plne orientovaný. Vedel, kde sa nachádza, rozpoznával osoby a orientoval sa v čase.
Hlavný lekár preto hodnotil jeho prognózu optimisticky, zároveň však zdôraznil, že ďalší postup už závisel od nemocničných lekárov. Záchranná služba si bojovníka prevzala a čakala ho séria vyšetrení, ktoré mali objasniť príčinu kolapsu.
Bidrman priznal, že išlo o mimoriadne vážnu situáciu a jeden z najkritickejších momentov, aké počas svojej práce na domácich MMA turnajoch zažil. Zároveň však odmietol špekulovať o tom, čo presne zástavu srdca vyvolalo.
Úder do hrudníka mohol byť jedným z faktorov, no možností je viacero. Pripomenul tiež, že Janečka pred zápasom absolvoval zdravotnú prehliadku a bol uznaný za spôsobilého nastúpiť. Organizácia podľa neho na zdravotné kontroly bojovníkov dôsledne dbá.
VIDEO: Janečka a jeho odkaz z nemocnice
Incident otvoril aj širšiu otázku zdravotníckeho zabezpečenia MMA turnajov. Bidrman upozornil, že prítomnosť dostatočne početného a odborne pripraveného tímu nie je zbytočným luxusom, hoci sa môže stať, že počas väčšiny podujatia nemusí zasahovať.
Práve v tom podľa neho spočíva podstata tejto práce – zdravotníci musia byť pripravení na situáciu, ktorá môže nastať kedykoľvek.
Ako jeden z dôvodov nedostatočného zabezpečenia na niektorých podujatiach označil financie. Organizátori podľa neho niekedy vnímajú zdravotníkov ako zbytočný náklad, ak počas turnaja nemusia zasahovať. Takýto pohľad však považuje za nesprávny.
Pri vážnom incidente totiž rozhodujú rýchlosť reakcie, skúsenosti a dostupné vybavenie. Zdôraznil, že na veľkých turnajoch nestačí jeden človek s lekárskou taškou, ale potrebný je zohratý tím, ktorý vie v krízovej chvíli presne, čo má robiť.
VIDEO: Prenos z turnaja Tipsport Cage Game 2
Presná príčina zdravotných komplikácií Jindřicha Janečku zatiaľ nie je známa. Bidrman preto vyzval, aby sa o jeho zdravotnom stave nešírili dohady.
Najdôležitejšou správou po dramatickom večere zostáva, že sa zdravotníkom podarilo obnoviť jeho krvný obeh a bojovník sa ešte v klietke prebral. Ďalšie odpovede mali priniesť nemocničné vyšetrenia.