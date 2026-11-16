Hokejová kariéra Františka Mikloška: Na tvári mal 24 stehov, za góly ho bili vlastní

Mnohí ho vnímajú predovšetkým ako dlhoročného politika, morálnu autoritu a jeden zo symbolov novembra 1989.
František Mikloško bol však v mladosti aj vášnivý športovec.
Hral futbal, stolný tenis, venoval sa atletike, ale najďalej to dotiahol ako hokejový brankár. Takmer až do československej dorasteneckej ligy.
Jeho hokejový príbeh je bohatý na úsmevné príhody, ale nechýba v ňom ani bolesť a krv.
Idoly z rozhlasu a časopisov
František Mikloško vyrastal v Nitre na Kalvárii, mieste zasvätenom pre rôzne športové aktivity.
V bránke dorasteneckého tímu nitrianskej Lokomotívy sa ocitol v 60. rokoch minulého storočia z troch hlavných dôvodov: Miloval hokej, nebál sa a nevedel dobre korčuľovať. To však pre brankára v tých časoch nebola až taká veľká prekážka.
„Keby žil môj nebohý brat Marián, možno by mi to pripomenul. Práve on mi zhotovil prvé brankárske korčule, tak, že namontoval nože na topánky,“ opisuje začiatky hokejovej kariéry poslanec za KDH.
Podobne ako mnoho jeho rovesníkov, aj brankár Mikloško mal svoje chlapčenské hokejové idoly. Spoznal ich prostredníctvom rádia a čiernobielych fotografií.
„Rozhlasoví reportéri boli vtedy geniálni. Dokázali prezentovať dianie na ľade tak vierohodne, že som ho pri počúvaní prenosu videl. V tých časoch tiež vychádzal športový magazín Štart, kde boli aj fotografie našich hokejistov.
Postupne sa v reprezentácii začali uplatňovať aj slovenskí hráči, Golonka, Starší, neskôr Dzurilla.
A pamätám si ešte na jeden filmový týždenník v kine, kde ukazovali československých hokejistov, ktorí boli na sústredení vo Vysokých Tatrách, ako korčuľujú pod holým nebom. Pri pohľade na nich som mohol snívať.“
Bratia športovci, otec veľký fanúšik
Mikloškovci boli športová família. Aktívny pohyb nebol cudzí ani dvom Františkovým starším bratom. Jozef bol dorastenecký rekordér v skoku o žrdi, Marián zasa nitrianska jednotka vo futbalovej aj hokejovej bránke. A najväčší fanúšik bol otec.
„Otec bol športovec telom a dušou. Pracoval ako učiteľ, právnik, ale šport znamenal pre neho všetko. Keď počúval reportáž z futbalu, bol taký nervózny, až sa triasol. A potom, keď ten istý zápas dávali večer zo záznamu v televízii, znovu sa ocital v infarktovom stave. Mal nás veľmi rád, chodil na všetky naše zápasy a preteky.
Keď som hrával hokej, zvykol stáť za mojou bránkou a keď som dostal gól a ľudia mi nadávali, tak s nimi začal hádať, že ja som za ten gól nemohol. Občas to už bolo také vážne, že som za ním z tej bránky prišiel a presviedčal ho, aby to už nechal tak,“ vysvetľuje František Mikloško.
Hokej mal v tých časoch svoje čaro. Aj vtedy, keď hráčom komplikovala situáciu príroda.
„Pamätám sa, že sme hrali v Šuranoch. Keď vyšlo slnko, ľad sa začal topiť a museli sme dve hodiny čakať, kým zasa primrzne. Do kabíny nám priniesli chlieb a paštétu ako honorár za našu trpezlivosť,“ smeje sa poslanec.
Veselé historky zažil aj mimo ľadu.
„Na zápasy sme sa presúvali väčšinou vlakmi, keďže sme ako hráči Lokomotívy nemuseli platiť cestovné. Boli sme pubertiaci a vymýšľali sme. Vo vagónoch sa vtedy kúrilo v kachliach a my sme do nich naložili toľko, že boli až priesvitné a išlo ich roztrhnúť. Keď prišiel sprievodca a zbadal to, veľmi zúril, ale my sme sa všetci tvárili, že spíme.“
Tréner v šatni vytiahol nožík
S veľkou úctou spomína František Mikloško na trénera v Lokomotíve Jána Dujíčka.
„Obetoval by za nás aj život,“ vraví a dokumentuje to príhodou zo školských čias.
„Dujíček bol telocvikár na stavebnej priemyslovke, kde väčšina z nás, mladých hokejistov, študovala - a neučila sa. Dostal som sa do situácie, keď mi hrozila päťka z technológie. Ani na poslednom reparáte som takmer nič nevedel, ale Dujíček, ktorý si skúšku nenechal ujsť, presvedčil profesora technológie, aby mi dal štvorku.“
Tréner Dujíček doviedol svojich zverencov takmer do československej ligy, Nitranom však nevyšiel posledný krok.
„Rozhodujúci zápas sme hrali v Banskej Bystrici a na postup sme potrebovali vyhrať. Lenže niekoľko minút pred koncom som dostal od lacný gól od modrej čiary, súper vyrovnal a namiesto nás išli do československej ligy Košice. V tej súťaži hrali aj budúci reprezentanti.
Pre Ďujíčka to bol veľký trénerský sen, ktorý sa rozplynul. Keď sme sa po zápase prezliekali v kabíne, on mlčky stál v rohu, v ruke držal malý vreckový nožík a búchal s ním do stola. Uvedomil si, že jeho veľký hokejový príbeh sa končí. Vždy, keď si na to spomeniem, je mi to ľúto. Je to vec, ktorú si budem musieť pred smrťou ešte nejako zodpovedať.“
Za góly ho bili vlastní
Ďalší dramatický moment zažil František Mikloško v Trnave.
„Boli sme vtedy takí dobrí, že sme občas hrali zápasy aj proti dospelým. V jednom takom sme nastúpili proti Trnave. Viedli sme, ale potom hráči súperi prišli na to, že sa v bránke nedokážem rýchlo presúvať z jednej strany na druhú a začali mi dávať góly tak, že zasunuli puk spoza bránky.
Mojich spoluhráčov to tak rozčúlilo, že ma začali biť. Nahneval som sa na nich a odišiel som z trucu na tribúnu. Keďže sme nemali na zápase náhradného brankára, museli ma uprosiť, aby som sa vrátil.“
Brankár Mikloško mal však v kariére aj hviezdne chvíle. Jednu predviedol v zápase školských tímov, keď sa už nedokázal pozerať na ofenzívne trápenie spoluhráčov.
„Boli sme jasne lepší, ale nevedeli sme dať gól. Dal som si dolu betóny, vzal si od niekoho klasickú hokejku, vyrazil som dopredu a strelil som gól. Pamätám si, že Ďuríček sa na mňa hneval, čo vystrájam.“
Do nemocnice v brankárskom výstroji
Chytať bez masky znamenalo pre brankárov v tých časoch oddať sa do rúk anjela strážneho. Ani Františkovi Mikloškovi sa nevyhli zranenia. Najvážnejšie utŕžil v dvoch zápasoch v Bratislave.
„Hrali sme na otvorenom klzisku a bola strašná zima. Keď ma puk trafil do brady, rana mi hneď zamrzla. Zostala mi po nej iba jazva,“ spomína s úsmevom Mikloško.
Druhé zranenie sa už stalo pre nádejného brankára osudným.
„Ten zápas sme hrali BEZ-ke na zakrytom štadióne. Slovenský rekordér v hode kladivom Kilian prudko vystrelil od modrej, obranca predo mnou sa uhol a mňa trafil puk do brady. Mal som šťastie v nešťastí, lebo keby ma zasiahol o zopár centimetrov vyššie, prišiel by som už v šestnástich o zuby.
Na nosidlách ma odviezli v brankárskom výstroji do evanjelickej nemocnice. Pamätám si na chirurga, ktorý ma ošetroval, bol veľmi milý. Na tvári mi pribudlo dvadsaťštyri stehov.“
Mama povedala: Dosť!
Vážne zranenie vyvolalo v rodine Mikloškovcov spor ohľadom ďalšej hokejovej kariéry syna Františka.
„Ležal som ubolený na posteli a niečo som cez slamku popíjal. Dodnes si pamätám rozhovor medzi mamou a otcom, ktorý mi vtedy pripadal ako z iného sveta.
Mama bola profesorka francúzštiny a slovenčiny, ale odišla zo školy, aby bola doma a vychovávala štyri deti. Otcovi rázne vysvetľovala, že nezanechala svoju kariéru preto, aby jej teraz zo syna spravili mrzáka. Ale otec v nás videl športovcov a trval na tom, aby som sa do bránky vrátil.“
Po čase sa František Mikloško skutočne objavil znovu na ľade, ale nešťastný moment z Bratislavy zanechal na jeho psychike stopy.
„Po tom zranení som sa už v bránke bál. A to aj napriek tomu, že mi šikovný brat Marián dal zhotoviť brankársku masku. Pán Labuda, sanitár na chirurgii v Nitre, mi urobil zo sadry odtlačok a z tvárnej bielej umelej hmoty zhotovil kryt na tvár. Na zuby mi prilepili niečo kovové. Ale ani s maskou som už nemal odvahu, odchytal som ešte zopár zápasov a nechal som to tak,“ opisuje František Mikloško.
Šport naučí mladých tešiť sa, aj plakať
Tvrdí, že okrem množstva spomienok mu z hokejovej kariéry dodnes zostali aj výborné reflexy. „Keď mi moja krstná dcéra niečo hodí, tak to pohotovo chytím. Moja lapačka stále funguje,“ hovorí František Mikloško.
Z kedysi vášnivého hráča je dnes už len fanúšik, ale na šport nedá dopustiť. „Keď sem do parlamentu zavítajú decká na exkurziu, tak im prízvukujem tri veci: Športujte, čítajte knihy, cestujte, lebo to z vás urobí ľudí. Šport naučí mladého človeka prežívať víťazstvá aj prehry, tešiť sa, plakať, aj zúriť. Šport je úžasná vec!“
Kto je František Mikloško
Narodil sa 2. júna 1947 v Nitre, kde vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebnú. V roku 1971 absolvoval v Bratislave Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, odbor matematika.
Od svojich vysokoškolských štúdií až do Nežnej revolúcie sa angažoval v takzvanej tajnej cirkvi. Podieľal sa na tvorbe samizdatov, bol jedným zo zvolávateľov Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 v Bratislave, ktorú násilne potlačili komunistické bezpečnostné zložky.
Počas Nežnej revolúcie v novembri 1989 sa stal členom Koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu. V rokoch 1990 až 1992 bol predseda Slovenskej národnej rady. V rokoch 2004 a 2009 kandidoval v priamych voľbách za prezidenta SR. V súčasnosti je poslanec NR SR za Kresťanskodemokratické hnutie.