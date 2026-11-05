    Veľký návrat na domácu pôdu. Klein si na PML zmeria sily s premožiteľom Brichtu

    Ľudovít "Lajoš" Klein.
    Ľudovít "Lajoš" Klein. (Autor: Oktagon MMA)
    Sportnet|5. nov 2026 o 14:14
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    Prvý Slovák v UFC sa vracia pred domácich fanúšikov.

    Ľudovít „Lajoš“ Klein sa opäť predstaví pred domácim publikom. V sobotu 28. novembra 2026 nastúpi na turnaji PML 22 proti poľskému bojovníkovi Kacperovi Formelovi.

    Na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne ich čaká grapplingový súboj do 80 kilogramov na dve päťminútové kolá.

    Pre slovenských fanúšikov je to vzácna príležitosť vidieť prvého Slováka v UFC zápasiť na domácej pôde.

    Klein sa vracia na štadión, kde už v máji absolvoval grapplingový zápas na PML 20. Proti Čechovi Jakubovi Dohnalovi úspešne bránil pokusy o takedowny a väčšinu súboja kontroloval z vrchnej pozície.

    Formela prichádza do Trenčína s bilanciou 21 víťazstiev a šiestich prehier v profesionálnom MMA. V roku 2022 získal titul organizácie FEN v perovej váhe a trikrát ho obhájil.

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    V KSW sa prepracoval až k zápasu o dočasný titul proti Robertovi Ruchałovi.

    V septembri na KSW 121 v Liberci zdolal aj Lea Brichtu. Brichta ho v druhom kole dostal do problémov, no Formela dokázal preniesť zápas na zem.

    V treťom kole ho od začiatku kontroloval a práve táto prevaha mu pomohla k víťazstvu.

    To je ďalší dôvod, prečo je Formela pre Kleina v grapplingu zaujímavým súperom. Klein má pritom v profesionálnom MMA osem víťazstiev submisiou.

    V Trenčíne tak bude zaujímavé sledovať, kto si presadí svoju hru a dokáže zaútočiť na ukončenie.

    Súčasťou galavečera PML 22 bude aj finále reality šou FIGHT HOUSE. Vstupenky sú v predaji v sieti TicketLIVE.

    MMA

    Ľudovít "Lajoš" Klein.
    Ľudovít "Lajoš" Klein.
    Veľký návrat na domácu pôdu. Klein si na PML zmeria sily s premožiteľom Brichtu
    dnes 14:14
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