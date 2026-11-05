Veľký návrat na domácu pôdu. Klein si na PML zmeria sily s premožiteľom Brichtu

Ľudovít „Lajoš“ Klein sa opäť predstaví pred domácim publikom. V sobotu 28. novembra 2026 nastúpi na turnaji PML 22 proti poľskému bojovníkovi Kacperovi Formelovi.
Na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne ich čaká grapplingový súboj do 80 kilogramov na dve päťminútové kolá.
Pre slovenských fanúšikov je to vzácna príležitosť vidieť prvého Slováka v UFC zápasiť na domácej pôde.
Klein sa vracia na štadión, kde už v máji absolvoval grapplingový zápas na PML 20. Proti Čechovi Jakubovi Dohnalovi úspešne bránil pokusy o takedowny a väčšinu súboja kontroloval z vrchnej pozície.
Formela prichádza do Trenčína s bilanciou 21 víťazstiev a šiestich prehier v profesionálnom MMA. V roku 2022 získal titul organizácie FEN v perovej váhe a trikrát ho obhájil.
V KSW sa prepracoval až k zápasu o dočasný titul proti Robertovi Ruchałovi.
V septembri na KSW 121 v Liberci zdolal aj Lea Brichtu. Brichta ho v druhom kole dostal do problémov, no Formela dokázal preniesť zápas na zem.
V treťom kole ho od začiatku kontroloval a práve táto prevaha mu pomohla k víťazstvu.
To je ďalší dôvod, prečo je Formela pre Kleina v grapplingu zaujímavým súperom. Klein má pritom v profesionálnom MMA osem víťazstiev submisiou.
V Trenčíne tak bude zaujímavé sledovať, kto si presadí svoju hru a dokáže zaútočiť na ukončenie.
Súčasťou galavečera PML 22 bude aj finále reality šou FIGHT HOUSE. Vstupenky sú v predaji v sieti TicketLIVE.