ONLINE: New York Rangers - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

New York Rangers - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
New York Rangers - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|16. nov 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: New York Rangers - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov BNew York Rangers a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL. 

V drese Montrealu sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: New York Rangers - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, utorok, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
17.11.2026 o 01:30
NY Rangers
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:30.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Mark Scheifele.
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dnes 20:20
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