Futbalisti Nemecka zvíťazili v pondelkovom dueli Ligy národov nad Holandskom 5:0 a v 2. skupine A-divízie obsadili prvú priečku.
Dvoma gólmi sa blysol ofenzívny stredopoliar Liverpoolu Florian Wirtz. „Oranjes“ taktiež postúpili do štvrťfinále play off.
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Gréci získali 11 bodov rovnako ako Nemecko a Holandsko, ale štvrťfinále im tesne ušlo. O ich triumfe nad Srbskom rozhodol v 69. minúte Giorgos Masouras.
Krídelník Freiburgu Derry Scherhant v 32. minúte trafil žrď, ale v 41. minúte si už otvoril strelecký účet v nemeckej reprezentácii, keď skóroval z ľavej strany šestnástky k vzdialenejšej žrdi.
Zverenci Jürgena Kloppa urobili po zmene strán z výsledku debakel, keď skórovali štyrikrát v rozmedzí 60. a 78. minúty.
Wirtz zvýšil na 2:0 krásnou strelou spoza pokutového územia a neskôr upravil na 4:0 zblízka po akcii Brajana Grudu.
Medzitým dal tretí gól domácich Nico Schlotterbeck, ktorý sa presadil hlavou po štandardke.
Do streleckej listiny sa napokon zapísal aj aktívny Gruda, keď si po ďalšej strele do konštrukcie brány v podaní Scherhanta našiel gólovú dorážku.
Švajčiari už mali istý postup do A-divízie, ale v záverečnom vystúpení v 1. skupine B-divízie zvíťazili nad Škótskom 4:0.
Na barážovej druhej pozícii skončilo Slovinsko, ktoré aj vďaka dvom gólom hráča pražskej Slavie Danijela Šturma zdolalo Severné Macedónsko na jeho pôde 3:0.
Slovinský útočník z bratislavského Slovana Andraž Šporar prišiel na ihrisko z lavičky v 74. minúte.
Island zdolal Luxembursko 3:0 a vybojoval si postup do B-divízie, keď 4. skupinu C-divízie ovládol so 14 bodmi bez jedinej prehry.
Barážovú druhú priečku v 4. skupine „céčka“ obsadilo s 12 bodmi nezdolané Estónsko, ktoré zvíťazilo nad Bulharskom 2:1.
Víťazný gól domácich strelil stredopoliar Košíc Kevor Palumets, keď mu asistoval záložník Trenčína Markus Poom.
V záverečnom dueli 2. skupiny D-divízie si Litva poradila s Lichtenštajnskom výsledkom 2:1.
Malta v pozícii istého víťaza 1. skupiny D-divízie remizovala na pôde Gibraltáru 1:1.
Liga národov 2026/2027 - 6. kolo:
A-divízia - 2. skupina:
Nemecko – Holandsko 5:0 (1:0)
Góly: 60. a 71. Wirtz, 41. Scherhant, 65. Schlotterbeck, 78. Gruda
Grécko – Srbsko 1:0 (0:0)
Gól: 69. Masouras
B-divízia - 1. skupina:
Severné Macedónsko – Slovinsko 0:3 (0:1)
Góly: 29. a 90.+1 Šturm, 66. Zec
Švajčiarsko – Škótsko 4:0 (1:0)
Góly: 22. Ferguson (vlastný), 47. Boteli, 51. Sanches, 89. Amdouni
C-divízia - 4. skupina:
Estónsko – Bulharsko 2:1 (1:1)
Góly: 8. Kristal, 60. Palumets - 45.+1 Kovačev. ČK: 90.+1 Mustmaa (Estónsko, po druhej ŽK)
Island – Luxembursko 3:0 (2:0)
Góly: 25. Willumsson, 37. A. Gudjohnsen (z 11 m), 50. Ellertsson
D-divízia - 1. skupina:
Gibraltár – Malta 1:1 (0:1)
Góly: 81. Richards - 19. Shaw
D-divízia - 2. skupina:
Litva – Lichtenštajnsko 2:1 (1:0)
Góly: 16. Jankauskas, 50. Ruzgis (z 11 m) - 60. Sele