Finále Tipsport Cage Game odvysiela streamovacia platforma. Diváci budú ovplyvňovať zápasy

Slovenská streamovacia platforma JOJ play odvysiela naživo veľké finále druhej série inovatívnej MMA talentovej šou Tipsport Cage Game z produkcie organizácie OKTAGON.
JOJ play bude tento atraktívny formát vysielať pravidelne dvakrát ročne. Rozhodujúci turnaj sa uskutoční v stredu 11. novembra v brnianskej Zoner BOBYHALL.
Projekt prináša úplne nový prvok interaktivity: diváci pri obrazovkách môžu prostredníctvom hlasovania v reálnom čase zasahovať do diania v klietke a ovplyvňovať podmienky jednotlivých zápasov.
Spolupráca nadväzuje na partnerstvo z úplných začiatkov organizácie OKTAGON. Práve televízia JOJ stála pri jej zrode, odvysielala prvú sériu legendárnej reality šou OKTAGON Výzva a pomohla vybudovať prvú generáciu MMA hviezd.
Teraz sa obe strany opäť spájajú. Projekt Tipsport Cage Game cieli predovšetkým na mladé publikum a prepája svet bojových športov s digitálnou komunitou.
Počas finálového večera sa predstavia talentovaní mladí bojovníci a bojovníčky, ktorí sa v uplynulých týždňoch prebojovali cez vyraďovacie kolá. Teraz ich čaká súboj o hlavnú výhru – profesionálnu zmluvu s poprednou európskou organizáciou OKTAGON.
VIDEO: Príbehy bojovníkov Tipsport CAGE GAME 2
Hlavnými tvárami celého projektu sú populárni tvorcovia obsahu a influenceri Filip Ondrášek alias Pruyem a Filip Jovanovič alias Jovinečko, ktorí zostavili dva súperiace tímy.
Do úlohy trénerov sa zapojili skúsení bojovníci OKTAGONu. Český tím vedie elitný postojár Vladimír Lengál, slovenskú zostavu trénuje Marek Bartl.
Unikátna interaktivita: Diváci sa stanú súčasťou taktiky v klietke
Kľúčovým pilierom konceptu Tipsport Cage Game je priame zapojenie publika. Počas živého prenosu sa na obrazovkách budú objavovať interaktívne QR kódy, prostredníctvom ktorých môžu diváci hlasovať a priamo ovplyvňovať prebiehajúce zápasy.
Bojovníci tak budú musieť okrem fyzickej pripravenosti preukázať aj schopnosť okamžite reagovať na nečakané zmeny, o ktorých rozhodnú fanúšikovia.
„Doteraz sme boli zvyknutí, že pri športových prenosoch diváci fandia, komentujú a maximálne sa pohádajú o výsledku. Tipsport Cage Game však posúva tento zážitok o krok ďalej – diváci sa stávajú priamou súčasťou hry a prostredníctvom jednoduchého hlasovania cez QR kód môžu ovplyvniť jej priebeh priamo počas sledovania na JOJ play.
Práve v takýchto konceptoch vidím budúcnosť digitálnej zábavy, kde sa hranica medzi divákom a samotným obsahom postupne stiera. Našou ambíciou nie je byť len miestom, kde si ľudia pustia obľúbený program, ale platformou, ktorá im umožní zažiť ho novým spôsobom.
Cage Game je skvelou príležitosťou ukázať, ako môže spojenie športu, reality šou a interaktivity fungovať v praxi,“ uviedla Nikoleta Nagyová, riaditeľka Digital Ninjas patriacej pod JOJ Group.
Finálový galavečer druhej série Tipsport Cage Game sa začne v brnianskej Zoner BOBYHALL v stredu 11. novembra 2026.
Priamy prenos pre slovenských divákov zabezpečí platforma JOJ play. V Česku a na medzinárodnom trhu bude vysielanie dostupné na OKTAGON.tv, YouTube a Twitchi.