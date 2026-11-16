Slovenská futbalová reprezentácia uzavrela aktuálnu edíciu Ligy národov bez prehry. V poslednom zápase remizovala v Kazachstane 2:2.
Domáci dvakrát viedli, no Slovákom sa podarilo dvakrát vyrovnať a na konci zápasu mohli dať aj víťazný gól.
"V prvom polčase sme trošku spali v strede poľa, ale v druhom sme boli lepší. Remíza je zaslúžená, ale ak by sme vyhrali, bol by let veselší," poznamenal tréner Vladimír Weiss.
Mesto obrovských rozmerov
Pohľad na mapu klame. Podľa nej by sa mohlo zdať, že Astana je mesto ľudských rozmerov.
Ale ak sa človek vyberie k cieľu, ktorý je „iba o dve budovy ďalej“, pokojne môže kráčať aj desať minút.
VIDEO: Tréner Weiss po zápase Slovenska v Kazachstane
Budovy sú tu obrovské, väčšinou zo skla a ocele, hoci často vidno snahu o zakomponovanie tradičných vzorov.
Veža Baiterek je povinnou turistickou atrakciou. Vstupenka do 97 metrov vysokej veže stojí iba 2500 tenge, teda približne päť eur.
Futuristická rozhľadňa odkazuje na strom života a guľa na nej symbolizuje vajcia bájneho vtáka Samruka.
Rozmery mesta sú zhora ešte ohromujúcejšie. Za každým mrakodrapom je ďalší mrakodrap a ich rôzne geometrické tvary vytvárajú zvláštnu harmóniu.
Na najvyššom poschodí veže sa nachádza odtlačok dlane prvého prezidenta Nursultana Nazarbajeva. Návštevníci do nej môžu vložiť svoju dlaň a niečo si priať. V pravidelných intervaloch začína hrať kazašská hymna.
Kultický prezident Nazarbajev síce už krajinu nevedie, ale je prítomný takmer na každom rohu.
Je po ňom pomenované letisko, najväčšia mešita v Strednej Ázii, univerzita a donedávna aj samotná Astana.
Taxík za tri eurá, lístok za dve
Tréner Weiss pred zápasom povedal, že Kazachovia sú hrdý a poslušný národ. Naozaj nechcú sklamať návštevníka. To niekedy vyústi do svojského riešenia problémov.
Predavačka v obchode pri pulte s pečivom nevie po anglicky? Usmeje sa a zmizne. Človek by si myslel, že privedie niekoho, kto po anglicky rozumie. Omyl. Ona sa už nikdy nevráti.
Situácia nie je omnoho lepšia ani s taxikármi, ale tí aspoň nezdrhnú. Inak cesta taxíkom sa oplatí aj keď je vodič nevrlý. Za sedemkilometrovú cestu zaplatíte približne 3 eurá.
Aj lístok na zápas so Slovenskom stál až smiešne málo, iba 1000 tenge, teda o niečo viac ako dve eurá.
Za túto sumu by sa oplatilo domácim ísť na štadión už len sa zohriať: kým vonku bolo pocitovo mínus 10 stupňov, pod zavretou strechou Astana Arény panovala príjemná teplota.
Ako ešte nikdy predtým
Klame aj pohľad na tabuľku 3. skupiny C-divízie. Podľa nej by sa mohlo zdať, že Kazachstan je slabý tím.
Avšak tréner Weiss už pred zápasom upozorňoval, že súper je oveľa silnejší, ako by to naznačovali jeho výsledky.
Navyše slovenská reprezentácia hrala v zložení, v akom ešte nikdy predtým.
V základnej zostave boli dvaja nováčikovia: Tobiáš Pališčák a Sebastian Nebyla, a ďalší štyria hráči, ktorí mali na konte maximálne šesť reprezentačných štartov: Peter Pokorný, Erik Prekop, Dávid Krčík a Ivan Mesík.
Súhra nebola vždy ideálna. Párkrát viazla na pravej strane obrany. Práve odtiaľ išla pred prvým gólom domácich prihrávka pred bránu na Islama Česnokova, ktorý zblízka otvoril skóre.
V úvode druhého polčasu pri veľmi podobnej situácii zachraňoval na bránkovej čiare Mesík.
Slováci po približne hodine hry vyrovnali zásluhou Róberta Boženíka.
Bol to už jeho druhý presný zásah v tejto edícii Ligy národov, skóroval aj na Faerských ostrovoch, hoci ten bol napokon pripísaný ako vlastný gól súpera. Zhodou okolností aj tam sa hralo na umelej tráve.
VIDEO: Boženík po zápase Slovenska v Kazachstane
"Na umelke som vyrastal," usmieval sa autor prvého slovenského gólu.
"Snažil som sa len o to, aby ma stopér, ktorý ma bránil, nechytil, schoval som sa za jeho chrbát. Hlavičku som sa snažil umiestniť," opisoval svoj gólový moment.
Haraslínova pantomíma
Kazachovia sa však nevzdávali. V 65. minúte Jan Vorogovskij poslal domácich opäť do vedenia.
Slováci hrali do plných, na ihrisku bolo už oveľa viac ofenzívnych hráčov.
Nakoniec im vyšla jedna akcia, keď Haraslínovu strelu brankár vyrazil a David Strelec loptu dorážal do brány. Po dlhom skúmaní však gól neplatil.
Haraslín pri tom predviedol kompletnú pantomímovú etudu, keď sa snažil vysvetliť najprv rozhodcovi, potom aj protihráčom, čo sa vlastne stalo. Rozhodcu však neobmäkčil.
VIDEO: Haraslín po zápase Slovenska v Kazachstane
"Najprv mi povedal, že kontroluje dve situácie – najprv moje postavenie a potom postavenie Strelca, či náhodou nebol v ofsajde.
Nakoniec vypátral tretiu situáciu, vraj Boženík sa dotkol lopty. Božo tvrdí, že nie. Takže ja už tým pravidlám nerozumiem," povzdychol si Haraslín.
Po prvý raz v kariére bol kapitánom reprezentačného družstva. "Ešte stále mám zimomriavky," priznal po stretnutí.
Tréner mu ponúkol možnosť, aby podobne ako iní skúsení hráči, aj on mal voľno, ale Haraslín chcel do Kazachstanu cestovať.
"Reprezentovať je pre mňa česť. Vedel som, že budem mať aj oddych, pretože ďalší zápas hrám až o desať dní," vysvetľoval.
Chceli vyhrať a riskovali
Slovensko napokon získalo v Astane bod. Zabezpečil ho nádhernou strelou z voleja Adrián Kaprálik už v nadstavenom case.
V samotnom závere ešte išiel sám na brankára striedajúci Nino Marcelli, ale šancu nepremenil.
"Chceli sme vyhrať a riskovali sme: na ihrisku sme mali troch obrancov a sedem ofenzívnych hráčov.
Cítil som, že hore máme veľkú kvalitu a súper bol takisto unavený," skonštatoval Vladimír Weiss.
"Kaprálikov gól znamenal zaslúženú remízu a gól Marcelliho by znamenal zaslúžené víťazstvo za druhý polčas," dodal.