VIDEO: Takýto koniec si nikto neželal. Slovák po brutálnom faule získal víťazstvo

Karol Ryšavý si z turnaja OKTAGON 97 odnáša víťazstvo, no jeho zápas so Samuelom Barkom poznačil nepríjemný moment.
Švéd v prvom kole zasiahol slovenského bojovníka kolenom do hlavy v čase, keď už bol na zemi. Ryšavý po tvrdom údere nedokázal pokračovať a rozhodcovia napokon Barka diskvalifikovali.
Súboj v perovej váhe sa začal prevažne bojom v klinči pri pletive. Ryšavý sa snažil dostať súpera pod tlak, no Bark, ktorý má skúsenosti aj z thajského boxu, dokázal v krátkej vzdialenosti presadzovať svoje kolená. Jedným z nich zasiahol Slováka do hlavy a poslal ho na zem.
V tej chvíli však prišiel rozhodujúci moment. Ryšavý bol už na kolene, keď Bark pridal ďalší úder kolenom do hlavy. Takýto zásah je podľa pravidiel MMA zakázaný. Rozhodca Pavel Touš okamžite zasiahol a zápas prerušil.
VIDEO: Kontroverzný záver súboja Ryšavého s Barkom
Ryšavý bol po údere viditeľne otrasený a napokon nebol schopný pokračovať. O výsledku sa preto rozhodovalo po preskúmaní situácie.
Rozhodcovia vyhodnotili Barkov zásah ako úmyselný faul a Švéda diskvalifikovali. Víťazstvo tak pripadlo slovenskému bojovníkovi, hoci za okolností, ktoré si určite nepredstavoval.
Po zápase Ryšavý priznal, že po zásahu poriadne nevedel, kde sa nachádza. Vysvetlil tiež, že pokračovať v takom stave by bolo zbytočným rizikom. Pripomenul, že doma má rodinu a nechcel ohroziť svoje zdravie.
Na karte OKTAGON 97 sa predstavil aj ďalší Slovák Ján Švagerko. Ten absolvoval profesionálny debut proti domácemu Janovi Holzerovi, mladšiemu bratovi titulového vyzývateľa Maxa Holzera.
Súboj vo welterovej váhe sa skončil už v prvom kole. Nemec po úvodných výmenách dostal Švagerka na zem a nasadil mu gilotínu. Rozhodca duel ukončil v čase 1:52.
Ryšavý si tak z Hannoveru odnáša víťazstvo diskvalifikáciou, zatiaľ čo Švagerko pri svojom prvom profesionálnom vystúpení neuspel.