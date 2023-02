Slovákom platíme najviac, vraví šéf Popradu. Zo Slovana mu ponúkli Haščáka

Fanúšikovia ho kritizujú za zmeny v kádri, ktoré spravil počas sezóny. Jedným z kľúčových hráčov tímu mal byť útočník Andrew Yogan, ktorý pomohol Slovanu Bratislava v minulej sezóne k zisku majstrovského titulu. Darilo sa mu aj v Poprade, no po 16 zápasoch nečakane odišiel. Riaditeľ klubu ĽUDOVÍT JURINYI v rozhovore vysvetlil, za akých okolností skúsený Američan opustil tím, či je pravda, že bol blízko k výmene Tomáša Záborského za Marcela Haščáka, aj to, ako vníma kritiku na adresu Dávida Skokana.

Posledný zápas odohral Poprad na ľade Slovana Bratislava. Tréner Peter Mikula sa po stretnutí vyjadril k spornému momentu v predĺžení, keď deväť sekúnd počas hry nebol pustený časomer a následne padol gól, ktorým Slovan rozhodol o víťazstve. Cítili ste sa poškodení? Zápas bol vyrovnaný, v niektorých momentoch sme mali z hry viac my. Ku koncu zápasu začala stúpať nervozita a pribúdalo nebezpečných zákrokov. Teší ma, že sa nám podarilo vyrovnať na 4:4.

Veľmi ma však prekvapilo, čo sa udialo v predĺžení a ako na to reagovali rozhodcovia. Hrali sme v oslabení, počas ktorého nebol pustený časomier deväť sekúnd. Náš hráč tak zostal sedieť dlhšie na trestnej lavici. Kapitán Patrik Svitana išiel po góle Slovana situáciu konzultovať s rozhodcami. Tí mali hru jednoznačne prerušiť, ale neurobili to. Z nášho pohľadu došlo k pochybeniu zo strany rozhodcov, ale bol by som rád, ak by to zhodnotili aj kompetentní. Najviac ma mrzí, že si to nešli overiť u videorozhodcu, ale ukončili zápas v prospech domácich. Ako budete postupovať ďalej? Hovoril som s Petrom Jonákom z komisie rozhodcov, ktorý mi prisľúbil, že to preveria. Je pravdepodobné, že by rozhodujúci gól nepadol, ak by bol časomer spustený správne. Sme však zmierení s tým, že už do toho nebude možné zasiahnuť. Zápas bol ukončený. VIDEO: Najlepšie momenty zápasu HC Slovan Bratislava - HK Poprad

Je to však situácia, ktorá by sa nemala stávať. Uvidíme, ako sa k tomu postaví komisia. S výsledkom zápasu už však nič neurobíme a ani sa na to nesústredíme. Koncentrujeme sa na najbližšie zápasy, v ktorých potrebujeme bodovať. Poprad je momentálne až na ôsmom mieste. Čakali ste, že budete mesiac pred koncom základnej časti, vzhľadom na kvalitu kádra a ambície, v tabuľke vyššie? Aktuálne postavenie určite neodzrkadľuje naše ambície. Rozhodne máme na viac. Káder máme veľmi kvalitný, ale množstvo rôznych okolností a detailov, ktoré posúvajú tím vyššie, nám nefungujú. Hľadáme možnosti ako tieto drobnosti odstrániť, ale je to komplikované.