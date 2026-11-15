Založili klub a vychovali šesť reprezentantov. Chladoňová cvičila, aj keď jej odpadli dve hodiny

Slovensko reprezentoval v cyklokrose, ale aj v skialpinizme. Na medaily z majstrovstiev Európy dosiahol v čase, keď ho trénoval Ján Bether. To ho podnietilo k spolupráci aj v rámci cyklistického tímu, ktorý založili.
Tento rok sa ich najznámejšia odchovankyňa Viktória Chladoňová stala v Montreale majsterkou sveta.
Chladoňová však nie je jediná pretekárka, ktorá sa v drese tímu Climberg dokázala presadiť aj v medzinárodnej konkurencii.
BRANISLAV KACINA v rozsiahlom rozhovore odkrýva podobu tréningového procesu v tíme, hovorí o dôležitosti správnych návykov či rizikách skorého odchodu do zahraničia.
Climberg Sport Team sa objavil v registri neziskových organizácií v novembri 2014 ako občianske združenie. Čo vás viedlo k jeho založeniu?
Na začiatku sme nemali cieľ rozvoj alebo združovanie mladých cyklistov. Sám súťažím približne dvadsať rokov na amatérskej úrovni. Nikdy som sa cyklistikou neživil. Vystriedal som rôzne kluby.
Začal som rozmýšľať nad myšlienkou mať niečo vlastné, aby som mohol rozhodovať o určitých veciach. K práci trénera ma priviedli kamaráti, známi, ktorí mali deti. Rozhodli sme sa, že urobíme niečo spoločné.
Bolo vašim cieľom pomôcť mládeži a odovzdať jej nadobudnuté skúsenosti?
Áno, ale nebola to primárna myšlienka. Chceli sme viesť naše deti k nejakému športu, ktorý je nám blízky a tak vznikol klub. Postupne sa to nabaľovalo. Viktória Chladoňová alebo cyklokrosárka Dorota Vojtíšková sú deti našich známych. V podstate sme začali v rodinnom kruhu.
Hovoríte, že vás k tomu priviedli kamaráti. Kto sa okrem vás podieľal na vzniku klubu?
Od začiatku až doteraz sme v klube dvaja tréneri. Ja a Peter Vojtíšek. Jeho dcéra Dorota kedysi reprezentovala Slovensko v horskej cyklistike a cyklokrose. Na začiatku boli v podstate rodiny Kacinová a Vojtíšková.
Predpokladám, že to nebol prvý klub, kde ste pracovali ako tréner.
Veru bol. Skúsenosti som mal iba z môjho pretekania sa, ale keď som už vekovo patril medzi veteránov, spojil som sa s mojim dlhoročným kamarátom Jánom Betherom. S jeho bratom som kedysi súťažil.
Ján je náš ďalší tréner a hlava celého klubu, ktorý ma doviedol k úspechom medzi veteránmi. Získal som medaily z majstrovstiev Európy v cyklokrose aj horskej cyklistike. Tieto úspechy nepreceňujem, ale Ján ma k ním priviedol.
Už počas našej spolupráce som sa ako športovec neuspokojil s tým, že mi tréner niečo povie. Nad niektorými vecami som sa sám zamýšľal. Jána som tak priviedol k nejakým inováciám v oblasti tréningu.
Cítil som potrebu venovať sa trénerstvu. Videl som, že je to oblasť, ktorá ma zaujíma. Vtedy sa však na Slovensku veľmi nedalo školiť za trénera. Preto som odišiel do Brna, kde som si urobil prvý trénerský kurz. Následne som pokračoval v Prahe.
Pri zakladaní klubu ste potrebovali finančné prostriedky. Čo bolo nutné zaplatiť a kto vám pomohol? Mali ste od začiatku podporu sponzorov?
Sponzorov sme spočiatku nemali. Ťahali sme to z vlastných peňazí, ako asi každý začínajúci klub. Ja aj Peter Vojtíšek sme pracovali a snažili sme sa zohnať nejaké peniaze. Mám firmu na výrobu športových ponožiek.
Keď na to zo začiatku idete rozumne a stojíte nohami na zemi, dá sa to postupne zvládnuť. Nelietali sme v oblakoch. Samozrejme, bez prispenia rodičov by klub nefungoval ani dnes.
Na druhej strane, keď sa výkonnosť detí zlepšuje, tak je vyššia podpora aj zo strany cyklistického zväzu. Niekedy to môže byť kontraproduktívne, pretože my ideme cestou postupného zvyšovania výkonnosti. Najprv sa sústreďujeme na správne návyky.
Keď ste s trénerstvom začínali, mali ste konkrétne plány? Napríklad vychovávať budúcich reprezentantov? Alebo ste iba chceli priviesť deti k športu, ktorý je vám blízky?
Na začiatku sme iba chceli vytvoriť priestor na to, aby deti bicyklovali. Nesnívali sme o tom, že v klube budeme mať majsterku sveta. V rámci mojej športovej kariéry som niekoľko rokov reprezentoval krajinu aj v skialpinizme.
Keď som športoval, nikdy som si v hlave nepripustil, že nemôžem byť ten najlepší. Keď som predbehol jedného súpera, tak som šiel za ďalším a tak ďalej. Takto som to vnímal ja. Ale ako tréner som nezaspával s tým, že do piatich rokov musíme mať majstra sveta. Zároveň som nechcel robiť trénera, ktorý by len pomáhal deťom zmysluplne tráviť voľný čas.
Vo vašom tíme začala s cyklistikou aj Viktória Chladoňová. Pamätáte si, kedy ste ju prvýkrát stretli na tréningu?
Presný deň si nepamätám. Zrovna pred rozhovorom som pozeral na fotky v počítači a pri niektorých som sa aj pousmial. Na začiatku sme trénovali raz týždenne v lesoparku Brezina v Trenčíne. Niekedy v decembri 2014 prišla aj Viktória.
Vtedy robila aj atletiku a zaujímala sa aj o kone. Nebolo to tak, že prišla Viktória a okolo nej sme pozbierali ďalšie deti. Spolu s ňou začínala aj aktuálna juniorská reprezentantka Lujza Bartošíková. V rovnakej skupine bola aj Dorota Vojtíšková.
Myslím si, že ak by tu Dorota nebola, tak by Viktória nebola taká dobrá. Najprv sa Viktória doťahovala na Dorotu, neskôr bola Viktória pre Dorotu a ostatných inšpiráciou. S cyklistikou začala u nás aj Sofia Ungerová (slovenská reprezentantka, od budúceho roka pretekárka Movistaru; pozn. autora).
Mám fotky z pretekov, kde zvíťazila Dorota, druhá bola Sofia a tretia je Viktória. Nie je to o jednotlivcovi, ale bez jedného by druhý nebol taký dobrý. Takto to v kluboch funguje. Na mojom aute mám fotografiu, kde sú decká odfotené ešte ako veľmi malé. Na fotke je deväť detí, pričom sedem z nich dodnes bicykluje. Šesť z nich sa dostalo do reprezentácie.
Okrem tých, ktorých som už menoval, sú tam aj Sebastián Michalec a Michal Kacina. Sebastián je v Dukle Banská Bystrica a bol aj na majstrovstvách Európy.
Naša filozofia tréningu nebola postavená tak, že osemročné dieťa musí sedieť na bicykli päťkrát týždenne. Takúto cestu sme nepovažovali za najvhodnejšiu. Chceli sme, aby si deti vytvárali správne návyky.
Záver pretekov žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v Montreale
Ak si na to pamätáte, aký bol váš prvý dojem z Viktórie? Asi ste si nepomysleli, že jedného dňa bude z nej majsterka sveta.
Samozrejme, takéto ambície hneď nevyžarujú zo žiadneho mladého cyklistu. Máme zásadu, že nikoho dopredu neodpisujeme. U Viktórie sme videli predpoklady, že z nej niečo môže byť, ale takéto indície boli aj pri iných. Bola veľmi húževnatá a cieľavedomá.
Ale aj pri nej sme museli riešiť základné veci, napríklad to, aby si zvykla na kadenčnú jazdu. Každý sa inou rýchlosťou adaptuje na zmeny, ktoré od neho požadujeme. Samozrejme, má aj geneticky-fyziologické predpoklady.
Keď tých cyklistov sledujete na tréningu, tak sa vám pomaly skladá mozaika o tom, akí sú. Teraz som si spomenul, ako sme v rámci zimnej prípravy boli v telocvični a mali sme člnkový beh od modrej čiary po červenú. Niektorí zvoľnili už pred červenou čiarou.
Sú takí, ktorí sa čiary dotknú a ešte chvíľu bežia. Viktória patrila práve k ním.
Dá sa povedať, že sa od ostatných odlišovala svedomitým prístupom k tréningu?
Medzi deťmi, ktoré bicyklovali s ňou, tam bolo viacero takých. Nebolo to niečo výnimočné, ale pomohlo mi to v tom, aby som si ako tréner urobil nejaký obraz. Samotný výsledok sa skladá z množstva faktorov.
Keď ich zúžime na desať základných, nie je to iba o výkone. Sú to genetika, povaha, vôľa, schopnosť vedieť sa rozhodnúť v správny moment, životospráva a ďalšie veci, ktoré by mali byť nejako vyrovnané.
V klube sa snažíme usmerňovať detí aj rodičov. Napríklad im vysvetľujeme, že je nezmysel, aby ako žiaci alebo kadeti mali najlepší a najľahší možný bicykel. Dajú do toho množstvo peňazí a vyčerpajú si jednu z možností, keď sa zastaví progres cyklistu.
Napríklad Viktória dostala časovkársky špeciál až v kategórii junioriek. Podarilo sa nám ho zakúpiť už na základe jej výsledkov. Následne prešla do tímu, kde nie je žiaden problém s materiálom. Posunulo ju to niekde ďalej.
Tú túžbu po lepšom materiáli treba držať na rozumnej úrovni. Keď to poviem jednoducho, načo je niekomu najlepší bicykel, keď tá výkonnosť tam nie je? Keď cyklista najprv buduje výkon a následne k tomu dostane aj techniku, vtedy je to správny posun.
Ako je možné, že sa vám darí vychovávať toľko reprezentantov?
Je to obsiahlejšia otázka, tak skúsim na ňu odpovedať stručne, pretože by sme sa o tom mohli rozprávať hodiny. Je to vďaka filozofii, ktorú som pochytil od Jána Bethera a snažíme sa ju aplikovať aj v tréningu. Sústredíme sa najmä na správne návyky.
S deťmi vrátane Viktórie, kým odišla do Vismy, trávim čas takmer denno-denne na tréningoch. Upozorňujem ich, sledujem a dávam dôraz na určité veci. Teraz sa nechcem nikoho dotknúť.
Aj keď sa napíše tréningový plán, môže to posunúť tých, ktorí dovtedy systematicky netrénovali. Teraz poviem vetu, ktorú mám od Jána a povedal som ju niekedy v čase, keď aj Viktória bola kadetka. Boli sme na tréningu a stáli sme na začiatku cyklocesty.
Povedal som im: „Keď budete systematicky trénovať, tak všetci môžete byť dobrí v rámci Slovenska. Ale to, ako sa vám bude dariť ďalej, závisí už od toho, ako sa budú riešiť a dodržiavať detaily.“
Naše deti sú už naučené na to, že im presne definujeme tréning.
Napríklad pôjdete daný úsek s danou záťažou, kadenciou a tak ďalej. Aj s Viktóriou sme takto trénovali. Minule som si spomenul, ako som šiel na tréningu za Lujzou Bartošíkovou. Išli sme stíhačkové úseky a dirigoval som ju, aby si dala ľahší prevod, ťažší prevod, aby sa postavila a tak ďalej.
Samozrejme, aj pre nich je to náročné. Decká musia v prvom rade chcieť. Keď nechcú, tak môžete robiť čokoľvek. Ale dá sa to, aj keď je tá skupina často nehomogénna. Istý čas spolu trénovali aj cyklisti z rôznych vekových kategórií.
Tréner si však musí ten tréning naplánovať, premyslieť si a usmerniť ich. Nie je to tak, že na čele skupiny je niekto, kto sa celý čas nudí a na konci skupiny iný doslova bojuje o život, aby stíhal.
Jeden z reprezentantov, ktorých ste v klube vychovali, Michal Kacina, je váš syn. Rozhodol sa pre cyklistiku aj vďaka vášmu vplyvu?
Pre mňa je Michal príkladom toho, že som ustál situáciu, keď som bol otec, cyklista, ktorý chce mať zo syna športovca a cyklistu v jednom. Keď som chodieval na preteky s karavanom, on chodil so mnou a nasával atmosféru.
Spočiatku súťažil podľa toho, či sa mu chcelo, alebo nie. Netlačil som ho do toho. Od roku 2015 začal aj on chodievať na tréningy. Mal také isté podmienky, ako iní. Zároveň chodil aj na atletiku. Jedného dňa prišiel s tým, že chce chodiť na futbal.
Veľakrát je to tak, že my, individuálni športovci, tie kolektívne športy veľmi nemusíme. Rozmýšľal som, čo urobím. Povedal som si, že ak by som mu to zakázal, tak by som ho mohol akurát stratiť. Tak som mu umožnil chodiť aj na futbal.
Prispôsobil som mu tréningy tak, aby mohol chodiť aj na cyklistiku. Zároveň som povedal, že by bolo fajn, ak by jeden zo športov robil poriadne. Znamenalo to, že mať tréning aspoň dvakrát týždenne. Vtedy si vybral cyklistiku.
Dúfal som, že s futbalom časom skončí. Podľa mňa to bolo aj tým, že videl, ako u nás v klube fungujeme, ako sa rozprávame s deťmi a podobne. Napokon ho k tej cyklistike nasmerovalo viacero faktorov.
Zároveň som nechcel, aby si niekto myslel, že Michal je protežovaný. Aj v cyklistike je čas, ktorý sa nesmie premrhať. Podľa mňa je to obdobie, keď je cyklista kadetom alebo juniorom. Keď sa toto obdobie premárni, niektoré veci sa už nedajú dobehnúť.
Teraz som si spomenul na preteky, ktoré vo mne zarezonovali. Boli sme v Slovenskom raji. Viktória, Dorota, Michal ani ďalší naši cyklisti neboli medzi najlepšími. Ale keď som videl, ako prechádzajú zákruty, ako sa v správny čas vedia postaviť, ako si správne vedia preradiť, tak som videl, že si osvojili správne návyky.
To, že neboli silní, ako ich rovesníci, mi bolo úplne jedno. Vedel som, že aj tú silu naberú vzrastom, tréningom a tak ďalej. Videl som iné deti, ako plakali, vrieskali po nich rodičia a videl som Viktóriu, ako prišla do cieľa šestnásta, ale s úsmevom na tvári.
Vtedy som zacítil, že naša cesta má zmysel a možno niečo robíme správne. Nechcem povedať, že druhé tímy to robia zle. V športe je šťastie, že existuje viacero ciest, ktoré môžu viesť k úspechu.
Čím je trénovanie vlastného dieťaťa špecifické? Dokážete sa ako tréner pri vedení syna odosobniť?
Veľakrát som nad tým rozmýšľal, aby som sa nevtiahol do takých vecí, že mu nadŕžam alebo niekde privieram oko. Veľakrát som na neho tvrdší a prísnejší. Tým, že žijeme spolu v jednej domácnosti, sú veci, o ktorých diskutujeme možno až priveľa. Vtedy si niekedy uvedomujem, že rola rodiča a trénera je niekedy kontraproduktívna.
Na tréningu sa rozprávam aj s inými deckami a reagujem na ich spätnú väzbu, ale tá komunikácia s nimi sa na tréningu aj končí. Je šťastie, že on patrí k tým cyklistom, ktorí sa chcú zlepšovať. Ako tréner som radšej, keď mám zverenca, ktorého musím skôr brzdiť, ako posúvať, čo bola aj Viktória.
To však neznamená, že sa to nemôže zmeniť. Cyklista, ktorého v nejakom období musíte viac posúvať, sa môže stať cyklistom, ktorého musíte skôr brzdiť. Veľakrát sa stalo, že som si myslel, že tohto človeka už mám prečítaného a nejakým spôsobom ma prekvapí.
Michal tento rok končí v kategórii juniorov. Na budúci rok už bude spadať do kategórie mužov do 23 rokov. V drese akého tímu ho uvidíme?
Nie je to tajomstvo, bude pôsobiť v českom kontinentálnom tíme, ktorý tento rok niesol názov Favorit Brno. Ešte nevieme, ako sa bude volať budúci rok, pretože tam prebiehajú nejaké rokovania. Som rád, že bude pokračovať aj medzi mužmi.
Som rád za každého juniora na Slovensku, ktorý dostane priestor pokračovať aj medzi mužmi. Dnes to vo svete funguje tak, že tímoví agenti oslovujú najlepších už v kadetských kategóriách, ale nemyslím si, že je to správne.
Lujza Bartošíková (ostáva v juniorskej kategórii aj na budúci rok; pozn. autora) už teraz dostáva ponuky, ale myslím si, že je potrebné ich vnímať s rozumom. Ako som sa naučil od Jána Bethera, sú v podstate tri veci, ktoré potrebuje cyklista pre rozvoj.
Je to materiálna podpora, trénerská podpora a účasť na kvalitných pretekoch. Myslím si, že v našom klube je trénerská aj materiálna podpora dostačujúca. Samozrejme, bicykle stále kupujú rodičia.
Myslím si, že na Slovensku je väčšina klubov, kde cyklisti bicykle nedostanú. Keď cyklista príde do juniorského veku a je na Slovensku dobrý, tak tá účasť na kvalitnejších pretekoch je nevyhnutná preto, aby sa niekde posunul.
Na tých pretekoch môže dosiahnuť kvalitný výsledok, ktorý ho niekde posunie. Aj Viktóriu sme sa snažili dostať na preteky, kde sa mohla porovnať so svetom. V juniorských a elitných kategóriách sa jednotlivec na štart medzinárodných pretekov nedostane.
Prihlásiť sa môžu iba tímy, ale na Slovensku nie je klub, ktorý by vedel postaviť napr. šesť výkonnostne vyrovnaných junioriek. Keď sa doma pretekáte a zdvihnete nad hlavu Slovenský pohár, je to pekné, ale nehovorí to ešte nič o výkonnosti v porovnaní so svetom.
Vrátim sa ešte k Michalovi. Sme radi, že si našiel miesto v Brne, pretože sledujeme aj iné priority. Michal ešte študuje, teraz bude maturovať. Tím ho môže zavolať na fotenie alebo iné záležitosti, čiže musíte sadnúť do auta, ísť a nie je jedno, ako je to ďaleko.
Zároveň som chcel mať ešte na nejaký čas dohľad nad jeho rozvojom. Michal, Viktória, Lujza aj ďalšie decká sa ešte potrebujú zlepšovať. Niekde to funguje dobre, niekde nie. Ľudia si často myslia, že v zahraničí vám všetci prajú, všetko je geniálne a funguje.
Nedávno mal prvé stretnutie s klubom. V tíme sú mladí chalani. Zatiaľ mám iba pozitívne pocity.
Spomenuli ste štúdium. Zaujímate sa ako tréner aj o to, ako sa darí športovcom v škole?
Určite áno. Myslím si, že športovci, ktorí dosiahli nejaké úspechy, boli zvyčajne aj dobrí žiaci. Aj Viktória a ďalší naši cyklisti sú dôkazom, že športovec so zodpovedným prístupom k tréningu má zvyčajne zodpovedný prístup aj k škole, alebo opačne.
Aj Michalovi ako otec hovorím, že keď je v škole, tak nech sa jej venuje naplno každých 45 minút. Vtedy by mal žiak kašľať na ostatné veci, venovať sa predmetu a potom nemusí toľko času dať škole, keď je doma. Môže ísť na tréning a tak ďalej.
Opäť zopakujem vetu od Jána Bethera, ktorú šírim aj medzi deťmi: „Keď niečo robíme, tak to robme poriadne.“ Viktória, Michal aj Lujza Bartošíková majú individuálny študijný plán. Všetci traja chodili, alebo chodia na gymnázium do Trenčína.
Úprimne povedané, ak by Michal v čase, keď prechádzal do juniorskej kategórie, nemal dostatočnú výkonnosť, tak by som o ten individuálny plán nepožiadal. Myslím si, že tréneri a rodičia niekedy robia chybu v tom, že dajú dieťaťu individuálny študijný plán.
Môže sa totiž stať, že dieťa nebude pokračovať v športe a ani jeho vedomosti nebudú na najlepšej úrovni. Ale nechcel by som teraz niekoho kritizovať. Deti s individuálnym plánom majú nejaké úľavy, ale nemajú to jednoduché. Na druhej strane si myslím, že v kategórii žiakov nemusia mať hneď podmienky, ako profesionáli.
Už ste viackrát načrtli podobu tréningového procesu vo vašom klube, jeho filozofiu, resp. metódy, ktoré využívate. Spomenuli ste napríklad beh. Aké ďalšie športy zaraďujete do tréningového procesu okrem cyklistiky?
K tej filozofii poviem, že my s Jánom v podstate nič neodmietame. V rámci techniky vidíme obrovský progres a zároveň to súvisí s trénovaním, najmä so spätnou väzbou. Niekedy sme nemali merač kadencie, wattmeter alebo merač tepovej frekvencie.
Vtedy sa posudzovalo na základe pohľadu. Dnes sa dá už cielenejšie trénovať, nie, ako za starých postupov. My tvrdíme, že pre mládež, ktorá sa potrebuje rozvíjať, tvorí zimná príprava gro pre nasledujúcu sezónu.
V rámci nej uprednostňujeme skôr iné spôsoby pohybu, ako cyklistiku. Keď Viktória podpísala zmluvu s Vismou, tak mala pred sebou ešte majstrovstvá sveta v cyklokrose. Z klubu nás poprosili, aby sme ju ešte do šampionátu viedli my.
Získali totiž niekoho dobrého, ale nevedeli, prečo je taký dobrý a nechceli to pokaziť. Potrebovali ju spoznať. Súčasťou zimnej prípravy sú výbehy, behy, výskoky, drepy, posilňovanie či trenažér. Keď sa dalo bicyklovať vonku, tak sme šli von.
Tréningami počas sezóny už nedokážete rozvinúť silu tak, ako počas zimnej prípravy. Samotná zimná príprava je veľmi široký pojem. My sme si zo starých a zabehnutých vecí zobrali tieto. U nás sú jednotlivé tréningové jednotky presne definované.
Pri výbehoch máme určený presný čas trvania aj presný čas prestávky. Čo sa týka behu na lyžiach, ja to nespochybňujem, ale nemôžem ho považovať za plnohodnotnú náhradu nejakého tréningu, pokiaľ dokonale neovládal jeho techniku.
Behu na lyžiach sa venujeme skôr v rámci doplnkovej fázy. Pri bežkovaní sa musíme prispôsobiť aj podmienkam, čiže musí byť sneh. Keď boli Viktória a ďalší cyklisti ešte deti, tak som si uvedomil, že ak chcem považovať beh na lyžiach za adekvátny tréning, deti musia ovládať techniku.
Tak sme na niekoľko tréningov zaplatili trénera, ktorý naučil deti potrebné návyky. Vycibrila sa technika a všetky deti, o ktorých sa rozprávame, dnes bežkujú tak, že ak by sa postavili na preteky, tak poslední by neskončili.
Chodievame aj na sústredenie na Štrbské pleso, kde kombinujeme beh s behom na lyžiach. Súčasťou bežkovania sú aj výbehy. Cvičenia a posilňovanie nerobíme iba v posilňovni, ale snažíme sa fungovať tak, aby deti mohli pre časovú dostupnosť cvičiť aj doma.
Pamätám si, ako mi Viktória napísala, že jej odpadli dve vyučovacie hodiny. Tak využila čas na to, aby cvičila doma. Minulý rok sme menším deťom zaplatili kondičného trénera, aby ich naučil správne prevedenie cvikov. Potom môžu zmysluplne využiť čas aj na polhodinové posilňovanie, keď sa im napr. doma uvoľní čas. Vždy je to lepšie, ako keby nemalo žiaden tréning.
Teraz som si spomenul na jednu príhodu s Viktóriou. Keď behávame, používame aj bežecké paličky. Raz prišla bez nich, pretože sa jej vraj lepšie behá bez paličiek. Rozmýšľal som nad tým, či ju mám poslať domov, alebo nie. Pri našej práci je však dôležitá komunikácia.
Vysvetlil som jej, aj ostatným deckám, že sa im síce lepšie behá bez paličiek, ale my netrénujeme preto, aby sme boli dobrí atletickí bežci, ale aby sme posilňovali aj hornú časť tela.
Prvé tréningy behu s paličkami nie sú jednoduché, ale keď si tú techniku osvoja, tak sa vedia lepšie odraziť a tým pádom lepšie trénovať aj samotné nohy.
Naďalej sa venujete aj súťaženiu. V pretekoch Slovenského pohára v cyklokrose v Trnave ste v kategórii Masters B ste skončili na štvrtom mieste, celkovo ste boli desiaty. Dá sa skĺbiť osobný tréning s trénovaním mládeže?
Ak by som sa uspokojil s takým výsledkom, aký som dosiahol v Trnave, tak by sa dal. Ale ak by som naďalej mal mať osobné ambície, tak ani nie. Ľudia sa ma už pýtali, kedy s pretekaním sa skončím. Povedal som, keď bude na to dôvod.
Keď vidím deti, ako sa už dostávajú na nejakú úroveň a vidím, že tomu niečo obetujú, postupne som začal dávať svoje ambície do ústrania a uprednostňujem ich ciele. Srdce ma naďalej ťahá na preteky, kde súťažia veteráni.
Ale nemôže to fungovať tak, že päť detí čaká, kým si zasúťažím a potom ich odveziem domov. Ja som si povedal, že nemôžem vnútri bojovať sám so sebou. Mal som tri bronzové medaily z európskych šampionátov. Zistil som, kde je moje miesto.
Ak by som sa chcel zlepšiť, tak by som tomu musel obetovať viac času, ale už som nechcel, resp. nemohol som. Videl som, kam v rámci Európy patrím. Môžem tomu dať viac? Nie.
Čiže dá sa to skĺbiť. Ja s nimi chodím na tréningy, nejaké úseky si prejdem s nimi, ale potom sa už postavím, rozmýšľam a pozerám, na čo treba upozorniť, aký tréning bude nabudúce a podobne. Niekedy sa k ním pripojím aj ako cyklista, ale už to nie je o tom.
Koľko eur vás v klube stojí jedna sezóna?
Možno vás sklamem, ale neviem. To by bola otázka skôr na Petra Vojtíška, ktorý má spolu s jeho manželkou účtovníctvo klubu pod palcom. Tá suma závisí od štartovného, sústredení, oblečenia aj dopravy na preteky.
Systém zo strany zväzu je nastavený tak, že keď máte určitú kvalitu a kvantitu, tak sa môžete uchádzať o status Centra talentovanej mládeže. Teraz neviem povedať, koľko členov klubu je na to potrebných. Zo začiatku sme mali kvalitu, ale nemali sme kvantitu.
Tá kvalita je daná umiestnením detí na pretekoch. Keď sme mali dostatočný počet detí, tak sme sa stali Centrom talentovanej mládeže. Body za umiestnenia detí sa nám začali transformovať na peniaze, ale dané financie sme mohli čerpať až na rok.
Veľakrát sa v začiatkoch musíme spoľahnúť iba na vlastné zdroje. Vy ich môžete spätne vyúčtovať zväzu, ktorý vám refunduje sumu, na ktorú máte nárok. Niekto hovorí, že je ich málo, niekto zas, že je ich veľa. To nejdem hodnotiť.
Peniaze použijeme na sústredenie, pričom predtým sme si všetko platili sami. Na sústredenie berieme všetkých členov, aj tých, ktorí ešte nedosiahli nejaké výsledky, ale pre tréningový proces sú nenahraditeľní.
Pomáhajú vám s financovaním klubu okrem zväzu a rodičov aj iné subjekty, napríklad mesto Trenčín alebo samosprávny kraj?
Áno, sú tu nejaké možnosti. V začiatkoch klubu som riešil podporu zo strany mesta. Bola tam nejaká symbolická podpora. Štát prispieva prostredníctvom zväzu. Samozrejme, ten systém nie je dokonalý, ale zmeny by museli prísť na politickej úrovni.
Za posledných päť až sedem rokov sa veci posunuli k lepšiemu, pretože došlo k zmenám na úrovni štátu. Aj v rámci rokovaní na zväze hovoríme, čo by nám pomohlo. Zväz zas musí klopať na dvere vyššie.
Myslím si, že by sme si mali viac vážiť prácu učiteľa a trénera. Tréneri dnes často suplujú v tomto štáte telesnú výchovu.
Odrazili sa úspechy Viktórie Chladoňovej na zvýšenom záujme potenciálnych sponzorov o váš klub?
Nie a myslím si, že v našom štáte je utópia, že sa o vás budú automaticky zaujímať sponzori. Tým ale nechcem povedať, že úspechy Viktórie neboli pre nás prínosom. Záujem verejnosti o náš klub vzrástol, aj sme sa viac zviditeľnili.
Ak by sme mali človeka, ktorý by potenciálnych sponzorov obvolával, nejaký by sa možno našiel. Ja som síce tréner, ale musím pracovať, aby som sa uživil. To isté platí aj o Petrovi Vojtíškovi a Jánovi Betherovi.
Čo sa týka sponzorov, máme firmy, ktoré nás podporujú. Vďaka jednej máme nosiče na bicykel. Narástol aspoň počet cyklistov, ktorí by chceli za tím jazdiť. Nepýtam sa ich, či nás oslovili na základe Viktórie. Ale jej úspechy boli pre nás odrazovým mostíkom, aby sme sa aj ako klub posunuli ďalej.
Viacero úspešných slovenských cyklistov, ako Samuel Novák, Martin Svrček alebo Matthias Schwarzbacher, odišlo v juniorskom veku do zahraničia. Na druhej strane, príklad Viktórie Chladoňovej, Lukáša Kubiša alebo Richarda Rišku ukazuje, že kvalitný cyklista môže vyrásť aj na Slovensku. Čo si o tom myslíte?
Platí to, čo som už povedal. Neexistuje jediná správna cesta. Odchod do zahraničia má veľa kladných aspektov. Pre cyklistov v elitných kategóriách je odchod, žiaľ, nevyhnutnosť. U nás je jeden kontinentálny tím Dukla Banská Bystrica. Napríklad v Česku je ich päť . Každý tím môže mať približne desať až dvadsať ľudí.
Ďalším aspektom je aj dôvera v to, že v cudzine tú cyklistiku robia lepšie. Na druhej strane, agenti dnes lanária do zahraničia už kadetov. Netreba si myslieť, že všade chcú človeku iba dobre. Je to biznis.
Vidia pretekára, ktorý má nejaké výsledky a v nízkom veku ho vnímajú ako produkt, ktorý nestojí veľa peňazí. Na druhej strane, nehovorím, že zahraničná cesta musí byť zlá. Ak ide o cyklistu, ktorý má dar od Boha, potenciál, ale nemá adekvátny tréningový proces, tak ide do zahraničia.
My máme aj deti, ktoré nás oslovili z iných klubov. Hľadali pomoc, pretože to v ich klube nefungovalo alebo bol klub ďaleko od nich. Venujeme sa aj takýmto, pretože je nám ľúto každého mladého človeka, v ktorom je potenciál a ktorý chce.
Ak by ste ako tréner mali možnosť niečo zo zahraničia zaviesť vo vašom klube, čo by to bolo?
Zaujímavá otázka. Napadlo mi milión vecí a zároveň žiadna. Ako prvá mi napadla finančná podpora, ale pre deti a klub. Možno to bude znieť egoisticky, ale keď si predstavím, ako musím po večeroch dobiehať svoju robotu na úkor toho, čo robím, a to sa netýka len mňa, ale aj ďalších ľudí v klube, tak by bolo skvelé klub posunúť na takú úroveň, aby som sa venoval iba trénerskej dráhe.
Financie však musia byť zmysluplne investované. Keď deti prídu k nám, začínajú na svojich bicykloch. Keď dieťa zostane pri tom pol roka, vidíme, že chce. Rodičia nájdu tie financie na zakúpenie bicykla, ale my by sme rodičov chceli odľahčiť.
Na druhej strane, môžete mať akúkoľvek kopu peňazí, keď nenájdete človeka, ktorý bude chcieť robiť túto robotu a bude mať preto vzťah. Možno by som zaviedol aj trochu iný systém. My na tie deti netlačíme, aby mali dobré výsledky.
Ale ten systém vás k tomu svojim spôsobom núti, pretože ak nemáte výsledky, tak nemáte body a nedostávate financie. Systém ako taký nie je zle nastavený. Ale možno by sa malo v rámci neho prihliadať na dlhšie obdobie.
Okrem zamestnania a funkcie trénera ešte stále súťažíte. Ako sa vám darí všetko skombinovať?
Ťažko (smiech). Stále som v strehu. Tie aktivity sa aj prelínajú. Pracujem vo firme na výrobu ponožiek a množstvo zákaziek, ktoré sme mali alebo máme, vychádza z mojej pretekárskej činnosti. Ponožky robíme aj iným tímom a športovým podujatiam.
Mám množstvo myšlienok, ktoré by som chcel uplatniť v práci, ale niekedy na to nie je čas. Bol som s Michalom aj s Viktóriou aj na pretekoch v zahraničí, napríklad na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Zürichu, ale aj na svetových pohároch v cyklokrose. Pre mňa ako trénera sú to obrovské poznatky.
Môžem vidieť, ako sa trénuje inde, kde robíme chyby a v čom sú súperi lepší. To všetko stojí čas a peniaze, ktoré potom chýbajú inde. Zatiaľ to celkom zvládam.
Spomenuli ste reprezentačné výjazdy. Centrálnym športovým riaditeľom pre všetky reprezentačné družstvá v rámci cestnej cyklistiky je aktuálne Jakub Vančo. Nerozmýšľali ste už nad tým, že by ste sa aj vy stali jedného dňa reprezentačným trénerom?
VVotázke spomenuli dve rozličné funkcie - reprezentačného trénera a športového riaditeľa. Veľakrát sa tieto pojmy spoločne používajú, ale funkcia reprezentačného trénera v podstate neexistuje. Na reprezentačných zrazoch nie je priestor na trénerstvo.
Gro cyklistov má osobného trénera. Takže tá práca je iba o tom, že v rámci nejakého výjazdu dá športový riaditeľ dokopy tím, určí nejakú taktiku a tak ďalej, čo sú tiež dôležité veci. Samozrejme, je to iné v prípade, ak sa koná nejaké reprezentačné sústredenie.
Na sústredení sa musia skĺbiť jednotlivci, ktorí majú nejakú históriu, návyky, výkonnosť, predpoklady a tak ďalej. Vtedy má ta menovka reprezentačného trénera opodstatnenie. Myslím si, že v takejto pozícii by som mohol byť prínosom.
Čo sa týka funkcie športového riaditeľa, ak by boli dvaja ľudia na aktuálnej úrovni Jakuba, tak nech si tú reprezentáciu pokojne rozdelia. Myslím si, že Jakub odvádza dobrú prácu. Mali sme valné zhromaždenie, kde sme diskutovali aj o majstrovstvách sveta.
V Montreale bola skvelá atmosféra a všetci tvorili jednu partiu. K tomu je potrebné, aby si aj cyklisti povahovo sadli. Ale tá atmosféra by taká nebola, ak by tí cyklisti nemali vytvorené prostredie.
Čo sa týka logistických záležitostí, logistika v podaní Jakuba má hlavu aj pätu. Ako tréner dostanem tabuľku, kde sú jasne uvedené všetky náležitosti ohľadne ubytovania, štartu, trasy etáp, bufetov a tak ďalej.
Niekto si môže myslieť, že je to samozrejmosť. Ale nie je to tak. Keď sa pozerám na iné reprezentácie, Česi boli v tomto veľakrát niekde pred nami. Dnes v tom nie sú pred nami ani vedľa nás. Druhá vec je, že na Jakuba je tých povinností častokrát veľa. Niekedy sa dajú rozdeliť kompetencie, ale aj on sa učí a vyvíja.