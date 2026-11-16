Famóznym gólom spasil Slovensko, no mračil sa. Spoluhráč odhalil, čo sa stalo

Lopta padala z veľkej výšky. Adrián Kaprálik si ju počkal, ideálne nastavil nohu a z voleja ju poslal do siete.
Brankár Kazachstanu nemal šancu. Bol to nádherný gól, navyše prvý v slovenskej reprezentácii.
A prišiel v piatej minúte nadstaveného času, keď už Slovensku hrozilo, že posledný zápas v C-divízii Ligy národov prehrá.
Kaprálik pritom prišiel na ihrisko až v 87. minúte. Ako žolík z lavičky zachránil reprezentácii aspoň remízu 2:2. Po góle sa však ani poriadne neusmial, skôr sa mračil.
Bol to najkrajší gól slovenského tímu v tejto edícii Ligy národov. Technicky výnimočný moment, ktorý prišiel v zápase, v ktorom Slovensko napriek výraznej územnej prevahe nedokázalo súpera zdolať.
„Bol nádherný, ale Kapo (Kaprálik) vravel, že po ňom zacítil pichnutie v nohe,“ opisoval útočník Róbert Boženík.
„Fantastický gól. Bohužiaľ sa pri tom zranil, niečo sa mu stalo," dodal tréner Vladimír Weiss.
Slovensko tak uzavrelo účinkovanie v C-divízii remízou 2:2 na pôde Kazachstanu. Prvé miesto a postup do B-divízie malo isté už pred posledným kolom.
VIDEO: Tréner Weiss po zápase Slovenska v Kazachstane
Tréner Vladimír Weiss preto výrazne pozmenil zostavu a dal priestor hráčom, ktorí bežne nedostávajú toľko príležitostí.
Výsledok splnil základný cieľ, výkon však ukázal aj slabiny. Najmä v obrane a v efektivite.
Štatistická prevaha, ale aj zbytočné chyby
„Skupinu sme vyhrali, bola to povinnosť. Neprehrali sme. Musím byť však efektívnejší. Takéto šance ako mal Nino môžu byť rozhodujúce,“ hodnotil tréner Vladimír Weiss pre Sport 1.
„Za ten druhý polčas sme si asi zaslúžili vyhrať, za ten prvý asi nie. Je na čom pracovať,“ dodal.
Weiss neprehral ani ôsmy zápas po svojom návrate na lavičku národného tímu. Ani v Astane však nemohol byť spokojný so všetkým.
Liga národov - C-divízia, skupina 3
Kazachstan - Slovensko 2:2 (1:0)
Góly: 29. Česnokov, 65. Vorogovskij - 56. Boženík, 90.+5. Kaprálik.
Rozhodcovia: Aghajev - Zejnalov, Amirali (všetci Azer.), ŽK: Alip, Aširbek, Česnokov, Žumachanov - Mesík, Pokorný, Reis, Gajdoš
Kazachstan: Pokatilov - Aširbek (85. Žagorov), Malyj, Žumachanov, Alip - Islamchan (61. Al. Tujakbajev), Tapalov (85. Abiken), Karaman (61. Az. Tujakbajev), Vorogovskij - Česnokov, Kenžebek (76. Bekbolat)
Slovensko: Rodák - Pališčák (86. Kaprálik), Šatka, Krčík, Mesík - Nebyla (46. Reis), Pokorný (76. Strelec), Rigo (46. Gajdoš) - Prekop (69. Marcelli), Boženík, Haraslín
Slováci mali výraznú územnú prevahu. Loptu držali na kopačkách 65 percent času, Kazachovia iba 35 percent.
Očakávané góly (xG) vyzneli v prospech hostí 1,93 ku 0,78 a na veľké šance dominovali 4:1.
Škoda Marcelliho šance
Zaujímavý je aj pohľad na streleckú aktivitu. Kazachovia vyslali 17 striel, Slováci 16. Na bránku mierili domáci päťkrát, hostia štyrikrát.
Slovensko malo navrch v počte prihrávok (565:302), vstupov do útočnej tretiny (74:48) aj dotykov v súperovej šestnástke (26:18).
Zverenci Vladimíra Weissa teda mali viac z hry, častejšie sa dostávali do nebezpečných priestorov a vytvorili si viac veľkých príležitostí. Napriek tomu dvakrát inkasovali.
„Hrali sme dobre, aj keď nie bez chýb. Ukázali sme aj kvalitu, škoda poslednej šance Nina Marcelliho,“ opisoval Róbert Boženík.
Podobne to videl aj Lukáš Haraslín.
„Treba pochváliť chalanov, ktorí nastúpili prvýkrát v základnej zostave, veľa zmien v zostave. Mali sme viac vyložených šancí, škoda,“ povedal.
Weiss postavil experiment
Prvý aj poslednýkrát. V takejto základnej zostave už slovenská reprezentácia pravdepodobne nikdy nenastúpi.
Weiss improvizoval, skúšal nové možnosti a dal šancu náhradníkom. Slováci mali deň pred posledným kolom isté prvé miesto v skupine. Nik ich už nemohol predbehnúť.
Takmer všetky opory tradičnej základnej zostavy preto dostali voľno. Nastúpil iba Lukáš Haraslín, ktorý si navyše obliekol kapitánsku pásku.
Na pravom kraji obrany debutoval Plzenčan Tobiáš Pališčák. Nedávno oslávil iba devätnáste narodeniny. Obrannú štvoricu pred brankárom vytvorili skúsený Ľubomír Šatka, Dávid Krčík a Ivan Mesík.
Veľký experiment
Premiéru v národnom tíme absolvoval aj Sebastian Nebyla z Jablonca.
„Je to obrovský experiment,“ hodnotil v štúdiu Sport 1 bývalý reprezentačný útočník Adam Nemec.
Weiss si uvedomoval, že mladý obranca ešte nemá všetko zvládnuté.
„Podal dobrý výkon, dobré veci, ale spravil aj pozičné chyby. Má iba devätnásť,“ povedal o Pališčákovi.
Aj zloženie základnej jedenástky bolo netradičné. Traja hráči pôsobia v českej lige, traja v druhej anglickej, dvaja v arabskom svete, jeden bol slovanista a po jednom zastupovali tureckú a poľskú ligu.
Škrtel už premýšľa o jeho spojení
Jedným z najzaujímavejších momentov slovenského výkonu nebol iba Kaprálikov gól. Po prestávke dostal priestor aj Ľudovít Reis a ukázal, prečo môže byť do budúcnosti zaujímavou alternatívou do stredu poľa.
Predviedol výborné veci, dvakrát sa presadil aj individuálne a ukázal schopnosť preniesť hru dopredu vlastnou aktivitou. Po jeho príchode spolu s Arturom Gajdošom sa slovenská hra oživila.
Reis zaujal aj bývalého kapitána reprezentácie Martina Škrtela. Ten už uvažuje o tom, ako by mohol fungovať v strede poľa vedľa Stanislava Lobotku.
„Ukázal potenciál, čo sa doňho dávalo. Som zvedavý, že ako mu to bude fungovať s Lobotkom. Môže vzniknúť veľmi zaujímavá dvojica,“ verí Martin Škrtel.
Pre slovenskú reprezentáciu je to zaujímavý prísľub. Lobotka dlhodobo patrí medzi kľúčových hráčov národného tímu a hľadanie vhodného partnera do stredu poľa je jednou z dôležitých úloh do budúcnosti.
Reis v Astane naznačil, že by mohol byť jednou z možností.
Cesta do Astany, umelá tráva a lístok za dve eurá
Slovenská výprava absolvovala pred zápasom aj netradičnú cestu. Presun z Košíc do Astany trval lietadlom šesť hodín. Hralo sa na umelej tráve pod zakrytou strechou, zatiaľ čo vonku bola teplota pod nulou.
Zaujímavosťou boli aj ceny vstupeniek. Lístok na zápas v Astane sa dal kúpiť v prepočte už za dve eurá.
Na ihrisku sa však od úvodu nehralo podľa slovenských predstáv. V 17. minúte zaujal Erik Prekop. Šikovnou fintou sa zbavil troch protihráčov naraz, jeden z nich ho jemne potiahol. Prekop spadol, hneval sa, rozhodca však nepískal.
Slováci mali v prvom polčase možno tri dobré akcie, ktoré mohli skončiť gólom. Ich hre však chýbala väčšia presnosť aj dôslednosť v defenzíve.
V 29. minúte otvoril skóre Kazachstan po defenzívnej chybe, na ktorej sa podieľali možno dvaja či traja slovenskí hráči.
Nebola to jediná situácia, keď obrana hostí nepôsobila presvedčivo. Aj druhý gól Kazachov padol po zbytočnej diere a nedorozumení v slovenskej defenzíve.
Boženík vyrovnal, Strelec čakal na verdikt VAR
V 57. minúte vyrovnal Róbert Boženík. Po výbornom centri stopéra Dávida Krčíka sa presadil a strelil svoj deviaty gól v národnom tíme. Na konte má 61 reprezentačných zápasov.
Slováci následne pokračovali v aktivite. V 77. minúte sa krátko tešili z ďalšieho gólu, keď skóroval Dávid Strelec. Rozhodca ho však napokon neuznal.
Nasledovalo zdĺhavé posudzovanie situácie. Do rozhodovania vstúpil VAR a hlavný arbiter si išiel záber pozrieť aj osobne. Celý proces trval sedem minút. Slovensko tak prišlo o možnosť vyrovnať už v riadnom hracom čase.
V závere sa navyše mohlo dostať aj do vedenia. Čistú šancu mal Nino Marcelli, no nepremenil ju. Práve na podobné situácie narážal Weiss, keď hovoril o potrebe väčšej efektivity.