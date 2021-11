Odmietol lukratívnu ponuku. Petrášek: Mrzelo by ma odísť z Oktagonu

„Ako mnohí zápasníci na domácej scéne som dostal ponuku bojovať pre novovznikajúcu organizáciou, ktorá prišla na domácu scénu. Išlo o doslova ponuku, ktorá sa neodmieta. Za to ďakujem, vážim si toho, avšak odísť z Oktagonu by ma mrzelo.

Páči sa mi, kam sa to za tie roky posunulo a tiež to, kam to celé smeruje. Môj sensei André Reinders (hlavný tréner) sa stretol s Ondřejom Novotným (promotér Oktagonu), a som rád, že si môžeme podať ruku tak, ako to už robíme roky. Rozhodli sme pre Oktagon.

Máme pred sebou výzvy, ktorým musíme čeliť a nie pred nimi utekať. Vážim si každého jedného človeka, čo niečo urobil alebo robí pre bojové športy a samozrejme vás, ktorí to sledujete. Vďaka tomu sa neustále zvyšuje úroveň a my sa môžeme venovať tomu, čo tak milujeme,“ napísal popredný zápasník československej scény.