Tománková skončila na domácich ME v top 10. Ostatným Slovákom sa príliš nedarilo

BRATISLAVA. Slovenská džudistka Lenka Tománková obsadila na majstrovstvách Európy juniorov v Bratislave konečné 7. miesto v kategórii do 63 kg.
Napodobnila tak svojho bratranca Jozefa z predchádzajúceho dňa, obaja majú na konte doteraz najlepšie umiestnenie slovenského tímu na domácom šampionáte.
Tománková si v Gopass Aréne na Pasienkoch pripísala jeden triumf. V 1. kole mala voľný žreb, v 2. kole zdolala Rumunku Orsolyu Lajosovú na ippon za 26 sekúnd.
Vo štvrťfinále bola nad jej sily Nemka Sara-Joy Bauerová, hoci získala wazaari. Jej protivníčka však duel ukončila za 2:37 min na ippon.
V repasáži bola jej súperka Slovinka Neža Mesičeková, slovenská reprezentantka získala júkó, no jej protivníčka duel ukončila po 59 sekundách na ippon.
V rovnakej disciplíne sa predstavila aj Martina Drdáková, ktorá však podľahla už v 1. kole Grékyni Galini Sirinidosovej na ippon po boji trvajúcom 2:05 min.
V mužskej váhe do 73 kg malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie. Viac sa darilo Samuelovi Hágerovi, ktorý si pripísal jeden víťazný duel.
V 1. kole zdolal Turka Yücela Gökera na ippon za 2:10 min. V ďalšom súboji však bol už nad jeho sily Talian Lucio Tavoletta, ktorý zvíťazil na ippon za 2:25 min.
Samuel Brisuda mal v 1. kole voľný žreb, v 2. kole ho zdolal Francúz Dayyan Boulemtafes 2:0 na wazaari za 2:25 min.
Vo váhe do 81 kg sa predstavil Marco Hajnecký, v 1. kole ho za 10 sekúnd zdolal Holanďan Joshua de Lange na ippon.