Robila, čo mohla. Gymerská vo finále nestačila na najlepšie bežkyne

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenská bežkyňa Lenka Gymerská obsadila na domácich ME v atletike do 18 rokov 8. miesto. Gymerská pretekala v behu na 400 metrov. Program a výsledky - ME v atletike do 18 rokov 2024 (Banská Bystrica) Gymerská nedokázala nadviazať na svoj výkon v semifinále, v ktorom si zlepšila osobný rekord na 54,36.

"Som veľmi sklamaná zo svojho času. Zároveň sa teším, že som bola vo finále, je to veľká vec, keď sa to na majstrovstvách Európy dostanete sa do top osmičky. Mrzí ma však, že som nezabehla osobák, že to nebolo pod 55 sekúnd. Ešte ma čakajú majstrovstvá sveta, tak snáď si to tam napravím.

Absolvovala som tri behy po sebe každý deň, je to náročné zvládnuť. Ak by tam bola väčšia pauza, tak by to bolo lepšie. Na dnešný výkon vplývalo aj to, že včera som si spravila v semifinále osobák, to bolo asi na vrchole mojej formy, dnes to tak aj vyzeralo."