V Rusku som zrýchlil, cítim sa pripravený, tvrdí Tarkovičov žolík

Už som bol dvakrát medzi náhradníkmi, takže som dúfal, že keď budem podávať dobré výkony, tak mám šancu. Našťastie, posledné tri-štyri zápasy mi vyšli, v Ostrave sa mi celkovo darí. Nehovorím, že som pozvánku očakával, ale mal som pocit, že teraz je na to šanca.

Uplynulú jar strávil v ruskom Achmate Groznyj na hosťovaní, v lete prestúpil z Ružomberka do Baníka Ostrava. LADISLAV ALMÁSI sa v českej najvyššej súťaži rýchlo udomácnil a jeho výkony si všimol aj reprezentačný tréner Štefan Tarkovič. 22-ročný útočník hovorí v rozhovore aj o tom, ako ho posilnil polrok v Rusku, ako vníma fanúšikov Baníka a v čom je iná česká liga ako slovenská najvyššia súťaž.

Čo to pre vás znamená?

Nedávno som sa v jednom rozhovore vyjadril, že vlak mi ešte neušiel, stále mám iba 22 rokov. Do reprezentácie treba ísť vtedy, keď je človek stopercentne pripravený na túto výzvu a ja sa teraz tak cítim. Samozrejme, bude to iné prostredie, poznám iba jedného-dvoch hráčov z kádra, takže si budem musieť na to zvyknúť. Veľmi sa však na zraz teším, a chcem si vychutnať každú jednu minútu.