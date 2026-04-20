Bournemouth našiel nového trénera. Iraolu nahradí bývalý kouč Lipska

Tréner Marco Rose. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|20. apr 2026 o 18:31
Nemec Marco Rose bude od leta novým trénerom futbalistov Bournemouthu. S vedením klubu anglickej Premier League sa dohodol na trojročnom kontrakte.

Bývalý kouč Lipska nahradí pri kormidle Španiela Andoniho Iraolu, informovala o tom agentúra DPA.

Rose v roku 2023 priviedol Lipsko k triumfu v Nemeckom pohári. S FC Salzburg sa stal rakúskym majstrom.

V nemeckej Bundeslige trénoval aj Borussiu Mönchengladbach a Borussiu Dortmund. Bournemouth stále živí šancu na zisk miestenky do európskych klubových súťaží.

"Príde k nám s bohatými skúsenosťami z futbalu na najvyššej európskej úrovni," oznámil Bournemouth.

Keď Iraola dokončí ročník, mohol by sa podľa špekulácií médií vrátiť do Bilbaa. V anglickom klube je tretí rok a túži po zmene.

