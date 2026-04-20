VIDEO: Zostrih zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava v 2. finále Tipsport ligy

Hokejisti HC Slovan Bratislava predviedli v druhom finálovom zápase pod Zoborom mimoriadne efektívny výkon a po víťazstve 7:2 nad domácou Nitrou vyrovnali stav série na 1:1
Zatiaľ čo „Corgoni“ chceli využiť domáce prostredie na získanie druhého bodu, hostia od úvodu potvrdzovali svoju snahu o vyrovnanie série.
Hostia položili základ svojho triumfu už v prvej tretine, v ktorej vyťažili z minima maximum.
Skóre stretnutia otvoril Samuel Takáč, ktorý po individuálnom prieniku Pecarara a prihrávke Elsona prekonal domáceho brankára Fergusona.
Slovan následne šokoval Nitru ďalšími dvoma údermi v krátkom slede. Najskôr Jendek po prihrávke Petriska zvýšil na 2:0. Krátko nato Jonas Peterek tečovaným pukom v predbránkovom priestore upravil už na trojgólový rozdiel.
Domáci nastúpili do druhej časti s cieľom vrátiť sa do zápasu a ich snaha priniesla ovocie v podobe gólu Samuela Bučeka, ktorý tvrdou strelou z prvej zužitkoval prihrávku Krištofa.
Nitra mala v týchto fázach hry aj ďalšie šance, no Slovan opäť preukázal vysokú školu efektivity.
Vedenie hostí poistil nešťastný vlastný gól Nitrana Marka Stachu, ktorý si do vlastnej siete zrazil prihrávku Pecarara.
Slovan pokračoval v nátlakovej hre a v presilovej hre zvýšil na 5:1 Varga, ktorému ideálne nabil Eduard Šimun.
Nitra síce dokázala ešte pred koncom druhej tretiny znížiť vďaka Tomášovi Hrnkovi, ktorý upratal puk do siete po strele Lorenca, no to bolo zo strany domácich všetko.
Ak Nitra v tretej tretine pomýšľala na zázračný obrat, definitívne ju schladil Samuel Takáč. Ten počas vlastného oslabenia unikol domácej obrane a takzvaným „teplomerom“ zvýšil na 6:2.
Záverečnú bodku za stretnutím dal v ďalšej presilovej hre Kráľovič, ktorý strelou od modrej čiary upravil na konečných 7:2.
Séria sa po jednoznačnom triumfe Slovana sťahuje do Bratislavy za vyrovnaného stavu.
