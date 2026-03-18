V hre je aj jedno zahraničné meno. Kto bude trénovať českú hokejovú reprezentáciu?

Český hokej čaká v najbližších týždňoch dôležité rozhodnutie. Po májových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku skončí na reprezentačnej lavičke hlavný tréner Radim Rulík, ktorý sa rozhodol neprijať ponuku na predĺženie kontraktu a zamieriť do extraligového Kladna.
Vedenie zväzu tak musí narýchlo hľadať jeho nástupcu.
Šesťdesiatročný tréner zanechá v reprezentácii výraznú stopu. Po striebre s juniorskou dvadsiatkou na MS 2023 v Halifaxe doviedol o rok neskôr seniorský výber k titulu majstrov sveta na domácom šampionáte v Prahe.
Následne však prišli dve štvrťfinálové vypadnutia – na majstrovstvách sveta v Dánsku a Švédsku aj na nedávnej olympiáde v Miláne. K jeho bilancii ešte pribudne výsledok z tohtoročného turnaja vo Švajčiarsku.
Rulík strávil pri reprezentácii tri náročné sezóny, počas ktorých sa spolu s realizačným tímom snažil posilniť prepojenie medzi mládežníckymi výbermi a seniorským tímom.
V práci nadviazal na svojho predchodcu Kariho Jalonena a spolu s trénerom juniorky Patrikom Augustom sa podieľal na vytváraní jednotnej koncepcie naprieč kategóriami.
„Bola to pre mňa obrovská česť, ale vycítil som, že prišiel čas na zmenu a návrat ku každodennej práci a rozvoju,“ uviedol Rulík po oficiálnom oznámení odchodu. Zo zväzu však neodíde úplne, pokračovať má v športovej komisii.
Prezident českého zväzu Alois Hadamczik priznal, že skoršie rozhodnutie trénera by rozšírilo možnosti výberu.
Viacerí kandidáti, medzi nimi aj odchádzajúci tréner dvadsiatky Augusta, už totiž medzičasom podpísali klubové kontrakty.
Nový hlavný kouč by mal byť známy ešte pred štartom svetového šampionátu.
Medzi najčastejšie skloňovanými menami je Josef Jandač, ktorý odvádza kvalitnú prácu v extraligovej Plzni a v minulosti už reprezentáciu viedol.
Skúsenosti s národným tímom má aj Pavel Gross, nedávno odvolaný zo Sparty. Ten bol súčasťou širšieho realizačného štábu napríklad počas zlatého šampionátu v Prahe.
Zaujímavou internou voľbou môže byť Zdeněk Moták. Dvojnásobný majster extraligy s Třincom nedávno prevzal reprezentačnú tím do 20 rokov a ako zamestnanec zväzu by bol dostupným riešením, hoci podľa českých médií nejde o prvú voľbu.
Ako logická alternatíva sa spomína aj Tomáš Plekanec. Bývalý reprezentačný kapitán, ktorý v NHL odohral viac ako tisíc zápasov, momentálne pôsobí ako asistent pri národnom tíme a zároveň riadi športové operácie v Kladne, kde by mal budúcu sezónu pôsobiť aj ako asistent Rulíka. Otázne však je, či by dokázal skĺbiť viacero funkcií naraz.
V zákulisí sa objavujú aj ďalšie, menej pravdepodobné varianty. Jedným z voľných trénerov po MS v hokeji 2026 bude aj dlhoročný tréner Švajčiarska Patrick Fischer, ktorý patrí medzi európsku trénerskú spičku.
Aj jeho meno sa spomína v súvislosti s voľnou stoličkou v českej reprezentácii.