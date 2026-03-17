Česi budú mať po majstrovstvách sveta nového trénera. Rulík urobil prekvapivé rozhodnutie

Tréner Radim Rulík po májových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku skončí na striedačke hokejovej reprezentácie. Odmietol ponuku na novú zmluvu a chce sa venovať práci na klubovej úrovni.
Novinárom to po utorkovom rokovaní výkonného výboru Českého zväzu ľadového hokeja povedal prezident Alois Hadamczik.
Šesťdesiatročný Rulík vedie reprezentáciu od júna 2023, keď nahradil Fína Kariho Jalonena. K seniorskému tímu sa aj so svojimi asistentmi presunul od juniorského výberu, ktorý doviedol k zisku strieborných medailí na šampionáte hráčov do 20 rokov.
V prvej sezóne reprezentácia pod jeho vedením ovládla domáce majstrovstvá sveta, vlani na vrcholnom turnaji prehrala vo štvrťfinále v Štokholme so Švédskom. Na februárových olympijských hrách Rulíkov výber vypadol rovnako vo štvrťfinále po prehre s favorizovanou Kanadou 3:4 v predĺžení.
Rulíka by mohol nahradiť jeden z jeho doterajších asistentov Tomáš Plekanec, ktorý v priebehu aktuálnej sezóny prevzal Kladno a doviedol ho do predkola play off.
Variantou môže byť aj bývalý kouč pražskej Sparty Pavel Gross, teoreticky by sa k seniorskému tímu mohol presunúť aj Zdeněk Moták, ktorý bol v januári vymenovaný za nástupcu Patrika Augustu pri juniorskom tíme.