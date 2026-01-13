Členok už najlepšieho Slováka neobmedzuje. Pred olympiádou túži po top desať

Pred rokom bol dvanásty, pred dvomi rokmi jedenásty. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara túži na svojom piatom európskom šampionáte po prvej desiatke. V oboch jazdách má naplánovaný štvoritý skok.
Majstrovstvá Európy sa konajú v Sheffielde od stredy do nedele.
Pripravuje sa zodpovedne
19-ročný pretekár naposledy súťažil v decembri, keď na majstrovstvách štyroch krajín s prehľadom obhájil prvenstvo. Vtedy jazdil bez štvoráka, keďže ho trápili bolesti členka.
„Stále to cítim, ale už ma to neobmedzuje a môžem s tým trénovať na maximum,“ vravel Hagara pre Sportnet pred odchodom na šampionát.
„Teším sa na preteky. Všetko ide fajn, mám všetko nacvičené. Môžem sa ukázať a budem bojovať o top 10, aby sme o rok mali dve miestenky pre Slovensko. Sústredím sa však na jazdu, aby som bol sám so sebou spokojný,“ podčiarkol mladý krasokorčuliar.
Necelý mesiac po európskom šampionáte ho čaká doterajší vrchol kariéry – zimné olympijské hry v Miláne.
Aktuálne má aj skúškové obdobie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde študuje informatiku.
„Nie je to ľahká škola, ale štúdium je pre mňa dôležité. Snažím sa ísť na maximum aj v škole, aj na tréningoch,“ vyhlásil Hagara.
Jeho zodpovedný prístup chválil aj tréner Vladimír Dvojnikov. „Adam sa veľmi seriózne pripravoval aj cez sviatky. Vie, čo ho čaká a je ochotný tomu dať všetko,“ podčiarkol.
V tomto období pracovali najmä na kvalite štvoritého tulupa, ale aj na kondičke vo voľnej jazde.
„Musím ho pochváliť aj za to, že každý deň poctivo cvičí na ten členok podľa inštrukcií fyzioterapeuta,“ doplnil tréner.
Slovenku trápi zranenie
Krátky program mužov je na programe vo štvrtok popoludní, voľné jazdy sa konajú v sobotu popoludní.
Obhajcom titulu je Švajčiar Lukas Britschgi, medzi favoritov patrí aj trojica Talianov: Matteo Rizzo, Nikolaj Memola a Daniel Grassl.
Dvojnásobný majster Európy a bronzový medailista z majstrovstiev sveta 2024 Adam Siao Him Fa európsky šampionát vynechá. Jeseň mal rozpačitú aj pre zranenia a pred olympiádou sa chce dať do poriadku.
Slovensko bude mať zastúpenie aj v súťaži žien zásluhou Vanesy Šelmekovej. 18-ročná pretekárka sa však prakticky už rok trápi so zranením a len nedávno vysvitlo, že bude potrebovať operáciu. Obmedzuje ju to aj pri skokoch.
Pred rokom na šampionáte súťažil aj slovenský tanečný pár, v súčasnosti však Slovensko nemá ani jednu seniorskú dvojicu.
Mária Sofia Pucherová s Nikitom Lysakom sa dohodli na ukončení spolupráce po vlaňajších majstrovstvách sveta v Bostone.
Anna Šimová a Kirill Aksenov to zabalili už skôr pre partnerkine pretrvávajúce problémy s chrbtom.
Sľubná juniorská dvojica Aneta Václavíková, Ivan Morozov sa tiež rozpadla po skončení minulej sezóny.
Václavíková aktuálne jazdí za Spojené štáty s Williamom Lissauerom. Na nedávnych majstrovstvách USA skončili medzi juniormi na štvrtom mieste.
Nasledovníci Torvillovej a Deana
Sheffield bude hostiť najlepších krasokorčuliarov kontinentu po druhý raz po roku 2012.
Pre domácich fanúšikov bude vrcholom šampionátu súťaž v tancoch na ľade, kde majú veľkú šancu na prvé zlato v kariére britskí športovci Lilah Fearová s Lewisom Gibsonom.
Z európskych šampionátov už majú dve strieborné medaily a jednu bronzovú. Vlani boli tretí aj na majstrovstvách sveta.
Anglickí tanečníci boli na šampionáte v Sheffielde aj pred štrnástimi rokmi: Fearová ako zberačka kvetín a Gibson vystúpil v spoločnom čísle s inými juniorskými korčuliarmi.
Na ľade sa dali dokopy až o štyri roky neskôr a vraj ich prvé pokusy vyzerali hrozne.
Britských tanečníkov neustále porovnávajú s legendárnou dvojicou, s Jayne Torvillovou a Christopherom Deanom. V jednom aspekte už svojich slávnych predchodcov prekonali, nedávno získali svoj ôsmy titul majstra Spojeného kráľovstva. Torvillová s Deanom mali na konte sedem domácich titulov.
Program ME v krasokorčuľovaní
Streda 14. januára
14.00: krátky program športových dvojíc
18.00: krátky program žien
Štvrtok 15. januára
14.00: krátky program mužov
20.00: voľné jazdy športových dvojíc
Piatok 16. januára
13.00: rytmické tance
19.00: voľné jazdy žien
Sobota 17. januára
14.00: voľné jazdy mužov
19.30: voľné tance
Nedeľa 18. januára
16.00: exhibícia