Mladá Ruska sa vrátila po dopingovom treste. Rozhodcov nadchla štvoritým skokom

Kamila Valijevová
Kamila Valijevová (Autor: TASR/AP)
TASR|31. jan 2026 o 23:34
ShareTweet0

Po krátkom programe žien bola priebežne štvrtá.

Ruská krasokorčuliarka Kamila Valijevová absolvovala v sobotu dlhoočakávaný návrat do súťažného diania po vypršaní štvorročného dopingového trestu.

Na národnom šampionáte v Moskve figurovala po krátkom programe žien na štvrtom mieste.

Valijevová nadchla rozhodcov štvoritým toeloopom, ale bodovo zaostala za rivalkami Alisou Dvojeglazovovou, Mariou Zacharovovou a Dinou Chusnutdinovovou.

„Milujem tento šport a som taká šťastná, že tu môžem byť,“ citovala agentúra AFP 19-ročnú krasokorčuliarku, ktorej uplynul dištanc 25. decembra 2025 o polnoci.

Na ruskom šampionáte sa predstavila aj v súťaži dvojíc spoločne s Markom Kondratiukom.

Valijevová na ZOH 2022 v Pekingu pomohla ruskému tímu k triumfu v tímovej súťaži. O deň neskôr sa objavili informácie o jej pozitívnom dopingovom teste z decembra 2021 na trimetazidín, látku používanú na liečbu angíny, ale zakázanú pre športovcov.

Vtedy len 15-ročná pretekárka následne nezvládla veľký tlak, a aj keď viedla po krátkom programe v súťaži žien, nakoniec skončila až štvrtá.

Ruska založila svoju obhajobu na tom, že zjedla jahodový koláč, ktorý údajne kontaminoval jej starý otec. Športový arbitrážny súd (CAS) jej argumenty neuznal a udelil jej štvorročný trest. Prišla tak o tímový titul zo ZOH 2022 ako aj ďalšie medaily.

Krasokorčuľovanie

    Kamila Valijevová
    Kamila Valijevová
    Mladá Ruska sa vrátila po dopingovom treste. Rozhodcov nadchla štvoritým skokom
    so 23:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Krasokorčuľovanie»Mladá Ruska sa vrátila po dopingovom treste. Rozhodcov nadchla štvoritým skokom