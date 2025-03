Na tréningoch zomierali, preto vedeli, že to zvládnu. Slováci roztlieskali halu v Bostone

„Odjazdili sme to tak strašne veľakrát, že sme vedeli, že to odjazdíme, aj keď nám vypne hlava,“ doplnil Lysak.

Vďaka tvrdej príprave sa cítila istejšia na ľade. „Cítila som sa unavená, ale vedela som, že sme to zvládneme, mentálne to dosť pomohlo,“ vravela.

Odvážnejšie šaty

V jazde spravili aj zmeny v malých detailoch, jedna zmena však bola veľmi viditeľná a tá sa týkala kostýmu. Partner bol tentoraz celý v čiernom namiesto červených nohavíc a partnerka mala oveľa odvážnejšie šaty, celé červené, bez bielo-čiernych pásikavých detailov.

„Bol to Lucov nápad. Na začiatku sezóny nám nechal voľnú ruku, no teraz povedal, že by chcel skúsiť niečo, čo bude viac americký štýl. Dostali sme na to dobré odozvy,“ poznamenala Pucherová.

Šampionát v Bostone si užili. „Hala je nádherná a prešli sme aj všetky hlavné atrakcie v centre. Bola som šťastná, že som videla aj oceán. Boston je veľmi pekné mesto,“ skonštatovala.