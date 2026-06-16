Obsadenie prestížneho seriálu je známe. Najlepší Slovák sa predstaví na dvoch podujatiach

Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) zverejnila rozpis podujatí seriálu Grand Prix na nadchádzajúcu sezónu 2026/2027.
Pre najlepšieho slovenského krasokorčuliara Adama Hagaru to bude druhá sezóna na seniorskom okruhu Grand Prix a prvý raz v kariére sa predstaví na dvoch podujatiach.
Súperi najvyššieho rangu
23. až 25. októbra bude súťažiť na prvom podujatí GP vo francúzskom meste Angers, kde jeho súpermi bude aj úradujúci olympijský šampión Michail Šajdorov z Kazachstanu, či dvojnásobný majster Európy, domáci Adam Siao Him Fa.
20-ročný Slovák dostal pozvánku aj na posledné podujatie seriálu, na japonskú NHK Trophy, ktorá sa bude konať od 27. do 29. novembra.
Tam sa predstaví aj trojnásobný a úradujúci majster sveta Ilia Malinin či francúzsky miláčik publika Kevin Aymoz, nebude však chýbať ani Kórejčan Junhwan Cha.
Najlepších desať pretekárov z majstrovstiev sveta ako aj medailisti zo ZOH majú isté dve podujatia na okruhu Grand Prix, ďalší v rankingu majú garantovanú jednu súťaž, môžu ich však pozvať aj na ďalšiu.
Hagara skončil na majstrovstvách sveta na 15. mieste a v aktuálnom svetovom rebríčku mu patrí 24. miesto.
V minulej sezóne sa predstavil na NHK Trophy, kde obsadil pri svojom debute v seniorskej Grand Prix 6. miesto.
Prvý Slovák s dvoma pozvánkami
Odkedy sa seriál pretekov volá Grand Prix (od roku 1995), žiadny slovenský muž ešte nikdy nedostal pozvánku na dve podujatia v rámci jednej sezóny.
Naturalizovaný rodák z Ukrajiny Igor Macypura v sezóne 2008/2009 sa predstavil na Skate America aj na Trophée Eric Bompard, ale na obe podujatia sa dostal ako náhradník po odhlásení sa viacerých korčuliarov.
Najlepších šesť pretekárov zo seriálu Grand Prix sa kvalifikuje do finále, ktoré sa v tomto roku uskutoční v čínskom Čunkingu.