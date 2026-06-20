Slovensko sa uchádza o organizáciu ME v krasokorčuľovaní, zväz podal oficiálnu žiadosť

Slovenský krasokorčuliarsky zväz (SKZ) podal oficiálnu žiadosť o organizovanie majstrovstiev Európy. Šampionát by sa mohol konať v roku 2029 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
Krasokorčuliarske ME sa v Bratislave konali už štyrikrát, a to v rokoch 1958, 1966, 2001 a 2016. V roku 1973 hostila slovenská metropola svetový šampionát.
„Záujem o krasokorčuľovanie v stredoeurópskom priestore je obrovský a chceme ho priniesť aj na Slovensko. V prospech Slovenska hovorí lokalita, Bratislava je dostupná z viedenského letiska. Je tu veľká základňa, v okolí sú silné krajiny s dobrými pretekármi.
Myslím si, že organizácia šampionátu v roku 2016 bola vynikajúca, zapísali sme sa v dobrom svetle. Veríme, že rovnako sa dokážeme zhostiť organizácie aj ďalšieho šampionátu a budeme sa snažiť, aby to bolo ešte lepšie,“ povedal prezident SKZ Peter Majerník pred novinármi v marci počas MS v Prahe.
V máji v roku 2029 sa v Bratislave budú konať hokejové MS, čo môže kandidatúru Slovenska na krasokorčuliarsky šampionát ovplyvniť.
„Veľa závisí od toho, či sa bude posúvať termín šampionátov. Aktuálne sa konajú v januári, či februári, no sú tu plány preložiť ich na marec. Ak sa aj posunú, myslím si, že sa to dá zvládnuť aj vzhľadom na hokejový šampionát,“ uviedol Majerník.