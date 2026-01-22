Zmení sa krasokorčuľovanie na nepoznanie? Medzinárodná federácia pripravuje šokujúce novinky

Reprezentanti Maďarska Maria Pavlovová a Alexei Sviatčenko predvádzajú špirálu smrti. Tento prvok možno tiež zmizne zo súťaží. (Autor: ISU)
Titanilla Bőd|22. jan 2026 o 07:30
Športovci ani fanúšikovia nie sú nadšení.

Skracovanie jázd, technický a umelecký program, prísna penalizácia pádov či zrušenie šesťminútovej rozjazdky.

Aj takéto nápady figurujú medzi možnými zmenami v krasokorčuľovaní, ktorých zoznam začal kolovať na sociálnych sieťach počas majstrovstiev Európy.

Zatiaľ však nie je k dispozícii žiadny oficiálny dokument o navrhovaných zmenách. Nové pravidlá musí schváliť kongres Medzinárodnej korčuliarskej únie.

Technický a umelecký program?

Dôvodom pripravovaných zmien je snaha osloviť čo najširšie publikum.

Podľa ruskej agentúry RIA Novosti Medzinárodná korčuliarska únia chce od sezóny 2027/28 zmeniť tradičný kalendár pretekov. Sezóna by trvala od septembra do apríla, majstrovstvá sveta by sa konali v apríli.

Seriál Grand Prix by sa rozšíril aj o dve semifinále, ktoré by sa uskutočnili v januári, alebo začiatkom februára.

Majstrovstvá Európy a majstrovstvá štyroch kontinentov by sa konali v rovnakom čase v marci.

Ďalšie, závažnejšie zmeny sa majú týkať samotných jázd. Hovorí sa o možnosti, že by korčuliari mali mať dve rôzne voľné jazdy na sezónu.

Podľa iných informácií sa pripravuje koncept „technického“ programu, ktorý by trval 2 minúty 40 sekúnd, ako súčasný krátky program, a „umeleckého“, ktorý by trval 3 minúty 30 sekúnd.

V súčasnosti trvá voľná jazda štyri minúty, ale Medzinárodná korčuliarska únia údajne dala vypracovať rozsiahlu analýzu, podľa ktorej v dnešnej dobe sa diváci nevedia sústrediť štyri minúty v kuse.

V technickom programe vraj budú môcť pretekári skákať bez obmedzenia, čo za ten čas stihnú, kým v umeleckom programe skoky budú druhoradé, dôraz bude na choreografických prvkoch.

Medzinárodná korčuliarska únia chce takýmto rozdelením docieliť väčšiu diverzitu medailí v krasokorčuľovaní.

Nápad s umeleckým programom nie je nič nové. Hovorilo sa o ňom aj pred deviatimi rokmi s cieľom dať pretekárom väčšiu voľnosť, aby v piruetách či krokových sekvenciách nemuseli sledovať takzvané levely náročnosti. Vtedy však napokon z toho nič nebolo.

Šport by sa zmenil od základov

Vraj sa chystá prísna penalizácia pádov, diskutuje sa o dvoch verziách: po páde by pretekár nedostal za skok nič, respektíve iba 20 percent jeho pôvodnej hodnoty.

V súčasnosti, ak pretekár dorotuje skok, no potom spadne, získava približne polovicu pôvodnej hodnoty skoku.

Diskusia prebieha aj o konkrétnych prvkoch, hovorí sa napríklad aj o zrušení špirály smrti u športových dvojiciach.

Ďalšia zmena sa má týkať šesťminútovej rozjazdky pred každou skupinou, namiesto toho by v prenose premietali videá. Pritom mnohé televízne spoločnosti už ani teraz nevysielajú rozjazdku, ale v tom čase bežia reklamy.

Hoci zatiaľ ide len o neoficiálne návrhy a je otázne, ktoré z nich sa napokon naozaj dostanú pred delegátov kongresu ISU, športovci ani fanúšikovia z nich vôbec nie sú nadšení.

Niektoré zmeny by totiž zmenili šport od základov. V súčasnosti je v krasokorčuľovaní snaha o vyvážené jazdy, v ktorých sa technická náročnosť spája s umeleckým predvedením.

V Rusku sa popri klasických pretekoch usporadúvajú aj skokanské preteky, či súťaže exhibičných jázd, ale sú len spestrením v súťažnom kalendári.

Pravidlá sa stále upravujú

Aktuálny bodovací systém, ktorý bol vypracovaný po škandále na olympiáde v Salt Lake City, sa používa od sezóny 2004/2005. Má svoje nedostatky, no najmä hodnotenie technickej časti je oveľa objektívnejšie, ako v minulosti.

Ak by sa zaviedol „umelecký program“, bolo by otázne, ako by vyzeralo jeho hodnotenie.

Sú oprávnené obavy, že by bodovanie sa podobalo veľmi na to, čo tu bolo pred zavedením súčasného bodovacieho systému a bolo by výrazne subjektívne.

Medzinárodná korčuliarska únia zatiaľ zbiera ohlasy na navrhované zmeny a podľa toho pripraví konečný návrh zmien pred kongresom, ktorý sa má konať v júni tohto roku.

Na majstrovstvách Európy v Sheffielde organizovali športovcom míting v sobotu o pol jedenástej večer, kde ich oboznámili s niektorými plánovanými zmenami, ale informácií je stále málo.

Pravidlá krasokorčuľovania sa každý rok mierne upravujú, prehodnocujú sa základné hodnoty prvkov, či spomínané levely piruet, zdvíhaných figúr a krokových pasáží.

Posledná výraznejšia, aj pre laikov uchopiteľná zmena prebehla v športe pred sezónou 2018/2019, keď sa dĺžka voľnej jazdy skrátila u mužov aj u športových dvojiciach na 4 minúty. Predtým trvala 4 minúty 40 sekúnd.

Vtedy sa argumentovalo tým, že vďaka tejto zmene budú voľné jazdy trvať v každej disciplíne rovnako dlho.

V tancoch na ľade prebehla posledná veľká zmena pred sezónou 2010/2011, keď sa zrušili povinné tance a namiesto originálneho tanca vznikol krátky tanec (v súčasnosti rytmický tanec), ktorý obsahuje aj niektoré prvky z povinných tancov.

U sólistov boli povinné cviky zrušené už v roku 1990.

