Vychovala šampióna Nepelu. Legendárna trénerka sa narodila pred sto rokmi

Pred sto rokmi 1. januára 1926 sa narodila krasokorčuliarska trénerská legenda Hilda Múdra.
Medzi jej prominentných zverencov patril aj najlepší slovenský športovec 20. storočia a olympijský víťaz Ondrej Nepela. Hilda Múdra zomrela 22. novembra 2021 vo veku 95 rokov v Bratislave.
Na svet prišla vo viedenskom okrsku Josefstadt v rodine učiteľa pod menom Hildegard Klimpel.
Keď sa však ako členka Viedenskej ľadovej revue zaľúbila do Prešporáka Jozefa Múdreho, manažéra slovenského turné súboru, a na jeseň 1947 sa zaňho v bratislavskom Modrom kostolíku vydala, do nových dokladov si na jeho radu dala zapísať krstné meno Hilda.
Nepelu spoznala ako sedemročného
Na ľad sa vrátila až v prvej polovici päťdesiatych rokov ako dvojnásobná mamička (v roku 1949 sa jej narodila dcérka Dagmar a o rok syn Pavol).
Sprvu ako tanečníčka bratislavskej ľadovej revue a následne ako trénerka. Mnohé stretnutia, ktoré sa neskôr javia ako osudové, sú na samom začiatku zhoda okolností.
Aj to prvé Múdrej so sedemročným Ondrejom Nepelom, ktorého nadchli televízne prenosy z bratislavských majstrovstiev Európy 1958. Jeho mame, ktorá prváčika vodila na ľad, sa zdalo, že sa mu nikto nevenuje.
Nepela jej už o osem rokov ako deviatak na ďalších ME v Bratislave venoval k štyridsiatke prvú, bronzovú medailu.
Odvtedy stál na piedestále na každom európskom šampionáte. A od roku 1969 aj na každom svetovom.
Za päť rokov (1969 – 1973) vyhral všetko, čo sa dalo. Získal 10 zlatých medailí: jednu na ZOH (1972), tri na MS (1971 – 1973), päť na ME (1969 – 1973) a jednu na Svetovej zimnej univerziáde (1970).
Trénovala množstvo úspešných krasokorčuliarov
Hilda Múdra si trénerské renomé získala už vedením v Bratislave sa pripravujúcej Brnianky Jany Mrázkovej-Dočekalovej, ktorá získala bronz na ME 1961, ale do prvej európskej, ba zväčša aj svetovej desiatky patrila až do roku 1965.
Istý čas viedla aj ďalších popredných slovenských krasokorčuliarov: Mariána Filca, ktorý bol najväčším domácim Nepelovým rivalom, v začiatkoch Agnesu Búřilovú-Wlachovskú, ktorej slávnemu zverencovi Jozefovi Sabovčíkovi neskôr radila v nácviku povinných figúr, z mužov Miroslava Šošku, zo žien Ľudmilu Bezákovú či Evu Križkovú-Ďurišinovú.
V zozname jej zverencov figuruje aj úspešný tanečník (so sestrou Dianou) a neskôr úspešný kouč Martin Skotnický.
Trénovala Švajčiarku Charlottu Walterovú, deviatu na ZOH 1972, alebo Chorvátku Sandu Dubravčičovú, ktorá na ME 1981 získala striebro a na sarajevských ZOH 1984, na ktorých skončila desiata, zapaľovala olympijský oheň.
Za svoju celoživotnú prácu dostala Hilda Múdra aj viacero ocenení: Trofej MOV Šport a etika (1998), Zlaté kruhy SOV a Cenu fair play SOV (2000), Medailu Pierra de Coubertina od MOV (2003) i čestné členstvo v Slovenskom olympijskom výbore (2004).