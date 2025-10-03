Kto iný by to dokázal? Krasokorčuliari sú najlepší športovci na svete, vraví víťaz z Bratislavy

BRATISLAVA. V súčasnom krasokorčuľovaní niekedy počuť výhrady, že sa príliš sústreďuje na technickú stránku a vytratila sa z neho umelecká originalita.
Kevin Aymoz z Francúzska však z roka na rok dokazuje, že technická náročnosť sa dá skĺbiť s inovatívnou choreografiou a netradičnými nápadmi.
Jeho jazdy sú prepracované a často majú aj hlbšiu myšlienku. Divák si ich užije, aj keď mu náhodou nevyjdú všetky skoky.
Presvedčili sa o tom aj priaznivci na nedávnom bratislavskom Memoriáli Ondreja Nepelu.
Práve Aymoz otváral aj zakončil súťaž mužov – v krátkom programe mu vyžrebovali číslo 1, vo voľnej jazde ako priebežný líder nastúpil posledný v poradí.
Napokon prvé miesto aj ustrážil, vyhral so ziskom 261,90 bodu.
Klavír a Lady Gaga
Pred súťažou v Bratislave mal menšie zranenie. „Celý týždeň som nemohol trénovať štvoráky, takže to bolo najmä o vizualizácii. Pozeral som svoje videá zo skokov a takto som sa tie skoky snažil precítiť,“ vysvetľoval 28-ročný pretekár.
Krátky program začal výbornou kombináciou štvoritého tulupa s trojitým tulupom. Základná hodnota tohto prvku je 13,70 bodu, vďaka kvalitnému predvedeniu zaň Aymoz dostal 15,92 bodu. Bol to najhodnotnejší prvok vôbec v krátkom programe mužov.
Pri tejto jazde však naozaj platilo, že sa ňou bavili aj diváci, ktorí nič netušia o jednotlivých skokoch.
Skladá sa z dvoch častí: v úvode znie lyrická skladba na klavír od skladateľa Jeana-Michela Blaisa z filmu Matthias a Maxime, ktorú v polovici vystrieda energetická Lady Gaga a jej pieseň Judas.
Výber hudby je v olympijskej sezóne ešte dôležitejší než obvykle. Zimné olympijské hry sa konajú v Taliansku, v Miláne a Cortine d‘Ampezzo.
„Keď som sa v lete pýtal iných korčuliarov, všetci vraveli, že chcú jazdiť na talianske pesničky. Ja som si pomyslel, že by som chcel priniesť niečo prekvapivé, čo odo mňa nikto nečaká no predsa sa ku mne hodí,“ prezradil.
Takto vzniklo unikátne spojenie klavírnej hudby s Lady Gaga. „Rozhodoval som sa, či spraviť niečo emocionálne alebo zábavné. A prečo nie oboje? V prvej časti môžem ukázať dlhé línie a jemné pohyby a potom príde Lady Gaga, temná a dynamická. Aj tú prvú časť si predstavujem tak, že z temného kaštieľa počuť klavírnu hudbu,“ poskytol zaujímavý pohľad do svojich kreatívnych procesov Aymoz.
Sám si skladal choreografiu a aj kostým vznikol z jeho nápadu. „Nešil som to sám, ale je vyrobený presne podľa mojich predstáv,“ vravel.
Bolero pre rodinu
Vo voľnej jazde sa vrátil k programu spred dvoch sezón, k Ravelovmu Boleru. „Moja mama, moja stará mama a môj úplne prvý tréner tú jazdu milujú. Je to moje vyjadrenie vďaky voči nim,“ objasnil Aymoz.
Bolero je často používaná skladba, ale Francúz si z toho nerobí ťažkú hlavu. „Sú aj iné hudby, ktoré často počuť na súťažiach. Dôležité je, že ja som vyrovnaný sám so sebou. Chcem to zajazdiť pre svoju rodinu, kamarátov a aj pre seba,“ vyhlásil.
V Bratislave jeho Bolero ešte nebolo dokonalé, boli tam väčšie či menšie zaváhania. Francúz však s prehľadom vyhral voľnú jazdu a s vyše 12-bodovým náskokom aj celú súťaž.
Chystá sa na olympiádu
Francúzsko má v súťaži mužov dve miestenky na zimné olympijské hry. „Nechcem vyzerať ako namyslený, ale myslím si, že pôjdem na olympiádu, hoci to ešte nie je oficiálne potvrdené,“ uviedol Aymoz v Bratislave.
V Miláne by nemal chýbať dvojnásobný majster Európy a bronzový z majstrovstiev sveta 2024 Adam Siao Him Fa.
Vo Francúzsku sú však aj ďalší kvalitní pretekári Luc Economides a Francois Pitot.
Práve Pitot sa zúčastnil v Pekingu na olympijskej kvalifikácii, kde mohol vybojovať aj tretiu miestenku pre Francúzsko, ale neuspel. Po krátkom programe bol tretí, ale zajazdil až 11. najlepšiu voľnú jazdu a klesol na siedme miesto. Olympijskú miestenku získalo prvých päť pretekárov.
„Musím povedať, že som hrdý na Francoisa. Ak by som bol ja na jeho mieste, určite by som to takto nezvládol, lebo by to bol pre mňa príliš veľký tlak,“ poznamenal Aymoz.
Na jednej olympiáde už bol, v Pekingu obsadil 12. miesto.
Hore-dole, či len hore?
Aymoz na veľkých šampionátoch ešte nikdy nestál na pódiu, ale má na konte dve štvrté miesta z majstrovstiev Európy z roku 2019 a 2023. Na majstrovstvách sveta bol v roku 2023 štvrtý a v tomto roku v Bostone piaty.
Na ostatných dvoch európskych šampionátoch však úplne vybuchol. Minulý rok v Kaunase po katastrofálnom krátkom programe sa ani nedostal do voľných jázd a skončil na 31. mieste. V januári v Tallinne zase pokazil krátky program, do voľnej jazdy postúpil len s odretými ušami a ani v nej neexceloval, napokon obsadil 22. priečku.
„Mnoho ľudí hovorí, že moja kariéra ide hore-dole, ale ja mám pocit, že idem postupne len hore. Bol som na piatich podujatiach Grand Prix a zakaždým som stál na pódiu, bol som dvakrát v top päť na majstrovstvách sveta,“ podčiarkol Aymoz.
Boli časy, keď sa ťažko vyrovnával s nevydarenými pretekmi. Ak mu nevyšla jazda, začal sa tvrdými slovami bičovať už kým čakal na známky v Kiss & Cry.
Vnímal, že by mal na to, aby získal medailu na európskom šampionáte, no predsa mu to nevyšlo.
„Hovoril som svojim trénerom, že som zlý športovec, lebo nemám medailu z majstrovstiev Európy. Teraz sa však na to už dívam inak,“ vysvetľoval.
Nevraví, že korčuľuje bez cieľov, ale už ho neparalyzuje túžba po výsledku. „Chcem si užívať korčuľovanie a čo najlepšie reprezentovať Francúzsko. Ak sa budem cítiť dobre na ľade, to sa prejaví aj na výsledku,“ tvrdil.
Hlas transrodovým ľuďom
Mnohí pretekári ukončia svoju kariéru po olympiáde. Aj Aymoz pravidelne dostáva otázky, či je táto jeho posledná sezóna.
„Stále sa cítim v dobrej forme a korčuľovania ma baví. Navyše, v roku 2027 budú majstrovstvá Európy v Lausanne, kde často trávim čas s mojím priateľom. Je to akoby môj druhý domovský zimný štadión. Rád by som tam súťažil,“ vravel francúzsky pretekár.
Je otvorene gay a otázku inakosti a ľudských práv považuje za kľúčovú. V sezóne 2023/2024 mal špeciálny krátky program venovaný transrodovým ľuďom.
Tento krátky program zajazdil aj v tomto roku na svetovom šampionáte v Bostone.
Povedal, že po januárovej leteckej tragédii mladých amerických krasokorčuliarov mu prišlo nesprávne predviesť jeho novší, bezstarostný krátky program.
Jazdu na pieseň Bird Gerhl od transrodovej speváčky Anohni venoval obetiam katastrofy aj transrodovým ľuďom. „Chcem využiť svoj hlas a povedať ich príbeh v Spojených štátoch amerických, kde je to teraz veľmi dôležité,“ vravel.
Najlepší športovci na svete
Uznal, že po nevydarenom vlaňajšom európskom šampionáte klesol veľmi hlboko. Odhlásil sa vtedy zo všetkých ďalších súťaží, vynechal aj MS 2024.
Zmenil tréningové metódy a začal viac dbať aj na psychické zdravie. Predtým strávil na ľade denne tri hodiny, po novom má dvakrát štyridsaťminútový tréning na ľade a veľa cvičí na suchu.
„Pred rokom som bol sám, plakal som v tme. No teraz som tu,“ hovoril po zisku piateho miesta v marci na MS v Bostone.
Jeho príbeh inšpiruje mnohých športovcov a jeho choreografie a jedinečný prejav naozaj spájajú šport s umením.
„Možno to bude znieť namyslene, ale my krasokorčuliari sme najlepší športovci na svete. Musíme byť dobrí technicky, mať dobrú fyzičku aj výdrž. Jazda je dlhá, ale skoky trvajú iba zlomok sekundy a musíme to všetko zvládať. Musíme skákať vysoko, byť rýchli a ohybní, silní. Počas jazdy musíme rozmýšľať nad stratégiou, aj prežívať emócie a sústrediť sa na umelecký výraz. Kto iní by to dokázal? Iba krasokorčuliari! A práve preto tento šport milujeme,“ uzavrel Kevin Aymoz.