Výborný výsledok mladej Slovenky. S novým osobným maximom je priebežne na čele

Alica Lengyelová na JGP v Gdansku.
Alica Lengyelová na JGP v Gdansku. (Autor: ISU Figure Skating)
2. okt 2025 o 16:30
Alica Lengyelová sa pripravuje u Sergeja Rozanova.

BRATISLAVA. Neprešiel ani týždeň od štvoritého tulupa Adama Hagaru a priaznivci slovenského krasokorčuľovania majú opäť dôvod na radosť.

Juniorka Alica Lengyelová je na juniorskej Grand Prix v poľskom Gdansku po krátkom programe na prvom mieste.

Iba 14-ročná pretekárka vo svojej jazde na lyrickú skladbu Stranger In Paradise predviedla trojitý rittberger, dvojitý axel a náročnú kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom. Všetky tri jej piruety ako aj kroková sekvencia boli ohodnotené na najvyšší level štyri.

VIDEO: Krátky program Alice Lengyelovej na JGP Gdansk 2025

Lengyelová dostala za svoj krátky program 64,77 bodu, čo je jej nové osobné maximum. Jej doterajším rekordom bolo 59,29 bodu, čo dosiahla v minulej sezóne na Českej korčuli.

Priebežné druhé miesto patrí Japonke Sumike Kanazavovej, ktorá získala 64,26 bodu, tretia je Kórejčanka Yujae Kim so ziskom 62,69 bodu.

Voľné jazdy sú na programe v piatok 3. októbra o 16.30, Slovenka podľa obráteného poradia nastúpi ako posledná o 22:13, súťaž sa dá sledovať na YouTube.

Mladšia zo sestier Lengyelových už má za sebou svoju prvú juniorskú Grand Prix v tejto sezóne, v Baku obsadila ôsme miesto, keď zajazdila siedmy najlepší krátky program a šiestu najlepšiu voľnú jazdu.

Je to jej druhá sezóna na okruhu juniorskej Grand Prix, vlani bola v Ostrave na Českej korčuli a potom aj na Pohári Solidarity v Gdansku zhodne šiesta.

Alica Lengyelová aj so svojou sestrou Olíviou sa pripravujú v Taliansku v tíme Sergeja Rozanova, u ktorého trénuje aj Lukáš Václavík. 

