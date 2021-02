Košice majú jedinú halu na medzinárodný šport. Aj tá sa topí v problémoch

Mesto: Nejde len o zámery na papieri

K zlepšeniu súčasného nelichotivého stavu má napomôcť Reštart športovej infraštruktúry v meste Košice. Kompetentní zdôrazňujú, že nejde len o zámery na papieri.

„Nie je to materiál o tom, ako si športoviská v Košiciach predstavujeme. Obsahuje konkrétne harmonogramy ich rekonštrukcie i to, koľko peňazí na to dáme.

K dispozícii máme viaceré stavebné povolenia a schválený mestský rozpočet na rok 2021,“ zdôraznil primátor Jaroslav Polaček na štvrtkovom stretnutí so zástupcami rôznych košických športových odvetví.