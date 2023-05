Koniec kariéry? Hviezdny Karlos Vémola oznámil rozlúčkové zápasy v MMA

BRATISLAVA. Je tomu týždeň od jedného z historicky najväčších zápasov na domácej scéne zmiešaných bojových umení. Turnaj Oktagon 43 dal odpoveď na otázku, kto je kráľom strednej váhy. V dlho očakávanom dueli Karlos Vémola na body podľahol šampiónovi strednej váhy Patrikovi Kinclovi. Terminátor, ako sa hviezdnemu bojovníkovi prezýva, si porážku v MMA pripísal po prvýkrát od novembra 2019. Vtedy Vémola prehral so Slovákom Attilom Véghom.

Hoci posledné dni boli plné diskusií o ďalších krokoch českej ikony, Karlos Vémola sa v najnovšom diely podcastu FightCast rozpovedal o tom, ako to s ním v najbližšom období bude vyzerať.

A nečakane oznámil, že mu mnoho zápasov do konca kariéry profesionálneho zápasníka neostáva.

„Zápas dopadol tak, ako dopadol a ja si jednoducho musím priznať, že to už moje telo nedáva. Chlapcov, ktorých som porážal, už zdolať nedokážem. Nedokážem viac dominovať. Každá jazda raz skončí a toto bola jedna veľká jazda. U mňa platí podaná ruka, už dopredu som sa dohovoril s Oktagonom, že budem pripravený nastúpiť proti víťazovi duelu Langer vs. Poppeck. To dodržím. Nech to už dopadne akokoľvek, pás obhajovať budem. Ďalej máme dohodu na zápase s Attilom Véghom. Áno, pred súbojom s Kinclom som hlásil, že ak nezvíťazím, tak z odvety s Attilom nebude nič, ale dojalo ma, ako Attila povedal, že tiež prehral a ja som mu tú šancu dal.

Karlos Vémola a Attila Végh pred ich „Zápasom storočia“ v roku 2019. (Zdroj: Oktagon MMA, Autor: Oktagon MMA)

Vážim si toho, čo povedal, takže ak bude z jeho strany záujem, idem do toho. To však bude grand finále, bude to posledný zápas, kedy sa s celou kariérou rozlúčim. Ak by mi Oktagon dal ešte ako bonus duel na Štvanici, tak budem za to veľmi vďačný. Je to pre mňa posledný rok kariéry, chcem ísť na maximum,“ nechal sa počuť Vémola.