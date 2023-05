Oktagon 43: Kincl to dokázal! V taktickej bitke zdolal rivala Vémolu

Naj jednej strane búrlivák Karlos Vémola, ktorý dokázal v prvom vzájomnom súboji strhnúť výhru do svojho rohu, keď dominoval výbornou hrou na zemi, na strane druhej vyzretý a azda v najlepšej forme nastupujúci Patrik Kincl.

PRAHA. Je to osobné! Asi takýmito slovami sa dá definovať jeden z najväčších súbojov domácej scény.

Tretie kolo prinieslo podobný scenár s tým rozdielom, že Vémola začal krvácať. To mu ale z tlaku neubralo, keď sa stále pokúšal o prechod na zem.

Prvé vzrušenie prišlo až v 8 minúte, keď Vémola dokázal súpera dostať na zem. Kincl sa ale skoro dostal na nohy a po údere do slabín súboj pokračoval v rovnakom tempe, a teda pasovačkou na pletive.

Vémola prechádzal zasa Kinclovi na telo. ´Šampiónske´ kolá nepriniesli takmer žiadne vzrušenie a tak sme boli svedkami bodového verdiktu.

Jeden z najočakávanejších duelov domácej scény možno nepriniesol požadovaný náboj, keď z jednej strany tlak, zo strany druhej pekné lakte a viac signifikantných úderov postavili rozhodcov pred náročnú situáciu.

Po piatich kolách sa nakoniec z titulu šampióna strednej váhy tešil Patrik Kincl, ktorý dokázal súpera viac zasahovať, aj keď bol pod tlakom.

"Bola to dlhá cesta, ktorá budila veľa emócií. Dnes som prešiel pre finiš, nevyšlo to, ale porazil som Karla v jeho vlastnej hre a to je ešte väčšie víťazstvo," povedal po zápase Kincl.