Belasých čaká španielsky tím. Kde sledovať zápas Slovan Bratislava - Rayo Vallecano?

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava pokračujú vo svojej púti v pohárovej Európe. V hlavnej fáze Konferenčnej ligy pôsobia štvrtýkrát, no premiérovo v novom formáte.
Zverenci trénera Weissa majú k dispozícii štvrtý pokus na to, aby si pripísali prvé body.
Slovan čaká vo štvrtok od 18:45 h domáca konfrontácia s Rayom Vallecano, ktoré skončilo vo vlaňajšej sezóne na ôsmom mieste La Ligy.
Vallecano je bez prehry na 6. mieste tabuľky. Má na konte dve víťazstva a jednu remízu. Slovan naopak prehral všetky tri stretnutia a so skóre 2:6 figuruje až na 34. priečke.
Slovenský majster sa proti tímom zo Španielska stretol v európskych súťažiach deväťkrát.
Zvíťazil len raz, ale triumf 3:2 vo finále Pohára víťazov pohárov v máji 1969 nad FC Barcelona je doteraz najvýznamnejším úspechom slovenského tímu na medzinárodnom poli.
Dvakrát slovanisti remizovali, v roku 1972 v pohári UEFA s Las Palmas 2:2 a v októbri 1991 v rovnakej súťaži s Realom Madrid na jeho pôde 1:1.
Prehry si pripísali s Las Palmas 0:1, s Realom 1:2, dvakrát zhodne 1:2 v roku 2011 s Bilbaom v Európskej lige a vlani v ligovej fáze Ligy majstrov nestačil na Gironu 0:2 a Atletico Madrid 1:3.
Duel povedú belgickí rozhodcovia, v pozícii hlavného Lawrence Visser. V priamom prenose ho odvysiela JOJ Plus.