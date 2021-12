Ďalší knokaut. Peňáz v žiari reflektorov, o zápas s Čepom stojí stále

V priebehu trinástich mesiacov postupne porazil Patrika Jevického, Romaina Debienna, Carlosa Gracu, Mateusza Strelczyka a najnovšie pridal do zbierky aj skalp Cheicka Koného.

Za tak krátku dobu ale stihol Peňáz ukázať plynulý prechod z kickboxu do MMA.

Zástupca tímu Atch Academy dokázal, čo doposiaľ nikto pred ním. Nielen, že vydržal tvrdé údery českého bojovníka, v jednej chvíli po parádne trafenom háku Peňázom otriasol.

„Na začiatku som ho trafil ako vždy priamkami, ale namiesto toho, aby padol, ako každý iný, nič to s ním nerobilo. Ďalej som sa snažil tlačiť, chodil som zbytočne do prestreliek, kde ma trafil. No nič, poučil som sa z toho,“ uviedol na tlačovej konferencii Peňáz.