Oktagon 30: Peňáz bol v problémoch, nakoniec ale zaznamenal parádny knokaut

Do záverečného dejstva nastupoval Kone stále otrasený a to Peňáz dokonalo využil. Smrtiacim úderom zasiahol súpera, ktorý sa porúčal k zemi.

Výsledok: Matej Peňáz vyhráva na KO v treťom kole

Slová víťaza: Myslím, že som dnes bol otestovaný. Niečo som nakúpil do brady, niečo ubránil na pletive. Dnes som nekopal, lebo chytal nohy, iba som boxoval. Užil som si to, 5. zápas za 14 mesiacov a musím sa priznať, že to bolo ťažké, lebo telo to už nechcelo. Chcel by som si dať mesiac, keď budem skúšať nové veci vo wrestlingu a grapplingu.