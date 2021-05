Je to šialené, hovorí o kontroverznej prehre Kleina legenda MMA

Sporné rozhodnutie Kamija po tesnom zápase neostalo bez odozvy ani u druhého komentátora večera, analytika a bývalého šampióna UFC Dominicka Cruza.

„Áno, je to tak. Nechápem, ako to môžu urobiť. Rozumiem, že to bolo tak trochu ako na húsenkovej dráhe. Klein mal štyri takedowny, no tretie kolo mu nevyšlo. Je to ťažké. Nemyslím, že rozhodcovia brali do úvahy aj zemiarsku časť súboja.

Tretie bolo samozrejme patrilo Trizanovi, načasovanie a strhy nie. Obaja boli pritom vyrovnaní v postoji,“ vyjadril znepokojenie Cruz.