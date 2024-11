Skvelý úspech slovenskej kickboxerky. Na ME získala zlatú medailu

ATÉNY. Slovenská kickboxerka Lucia Tessier Fecková sa stala majsterkou Európy v disciplíne kick light v kategórii do 55 kg.

Na šampionáte v Aténach zdolala v sobotňajšom finále Bulharku Aneliu Todorovovú a vybojovala pre Slovensko jediné zlato na podujatí.

Ďalší traja Slováci v sobotu vo finále neuspeli, striebro si tak zo šampionátu odnášajú Michal Stričik v kick light vo váhe do 89 kg, Lucia Cmárová v K1 do 60 kg a Alexandra Filipová v K1 do 70 kg.