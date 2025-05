Keď mikrofón nie je štít: Ako sa komentátori MS v hokeji Pindjak a Weinfortner vyrovnávajú s hejtmi

Pavol Pindjak a Richard Weinfortner, známe tváre JOJky, to dobre poznajú. Spolu s každým zápasom si odkrútia nielen hodiny pred mikrofónom, ale často aj nepríjemné odkazy v diskusiách.

„Na hejty sa zvyčajne nepripravujem. Nemám zásadný problém, keď fanúšik vyjadruje svoj názor na hráča, trénera, rozhodcu, komentátora alebo moderátora. K sledovaniu televízie to do istej miery patrí. S nejakými hranicami, samozrejme,“ hovorí Richard Weinfortner, známy svojím vecným a civilným komentovaním.

Jeho slová akoby z oka vypadli aj Pavlovi Pindjakovi, ktorý priznáva, že nenávisť vie niekedy zasiahnuť: „Občas to vie zamrzieť, ale jediná šanca, ako sa tomu vyhnúť je nič nerobiť a o nič sa nesnažiť. A touto cestou ísť nechcem. Keď sa diskutuje, to znamená, že o to je záujem. Aspoň vieme, že nás diváci sledujú.“

Nie je to len o egu, ale aj o spätnej väzbe. Tá, ak má hlavu a pätu, môže byť pre komentátorov dokonca užitočná.

Slovenskí fanúšikovia sú vášniví – a aj keď to niekedy znamená, že sú kritickí, z toho istého zdroja pramení aj ich vernosť.

Byť komentátorom počas hokejových MS znamená byť pod drobnohľadom miliónov. No ako ukazujú Pindjak a Weinfortner, dá sa to zvládať s nadhľadom, humorom a dávkou ľudskej zrelosti.

V čase, keď má každý svoj názor, sú títo dvaja dôkazom, že aj hlas z televízneho štúdia môže zostať pokojný – bez ohľadu na hluk zvonku.