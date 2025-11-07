Hokejisti na Nemeckom pohári, Greif proti PSG či formula 1 v Brazílii (TV tipy na víkend)

Radosť slovenských hokejistov po víťaznom prvom zápase na nemeckom pohári.
Radosť slovenských hokejistov po víťaznom prvom zápase na nemeckom pohári. (Autor: TASR)
Sportnet|7. nov 2025 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Nováčik Niké ligy z Prešova privíta na domácom štadióne hráčov trnavského Spartaka, šlágrom soboty je duel v Žiline, kde zavítajú Michalovce.

V sobotu a nedeľu pokračujú aj ligové súťaže v Európe, šlágrom v Anglicku bude stret Manchestru City s FC Liverpool, milánsky Inter hostí Lazio Rím. Lyon s Dominikom Greifom privíta v šlágri Paríž St. Germain.

Ligové hokejové súťaže majú reprezentačnú prestávku, zverenci Vladimíra Országha hrajú Nemecký pohár. Úvodný zápas proti Rakúsku vyhrali vysoko 6:2. Počas víkendu si zmerajú sily ešte s Lotyšskom a domácim Nemeckom.

Cez víkend vyvrcholí Turnaj majsteriek a aj tenisové turnaje ATP v Aténach a Métach. Po týždňovej prestávke sa vráti aj formula 1, tentokrát na okruhu v Brazílii.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 7., 8. a 9. november.

Piatok (7. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bojové športy
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (8. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (9. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Radosť slovenských hokejistov po víťaznom prvom zápase na nemeckom pohári.
    Radosť slovenských hokejistov po víťaznom prvom zápase na nemeckom pohári.
    Hokejisti na Nemeckom pohári, Greif proti PSG či formula 1 v Brazílii (TV tipy na víkend)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Hokejisti na Nemeckom pohári, Greif proti PSG či formula 1 v Brazílii (TV tipy na víkend)