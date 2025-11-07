Hokejisti na Nemeckom pohári, Greif proti PSG či formula 1 v Brazílii (TV tipy na víkend)

BRATISLAVA. Nováčik Niké ligy z Prešova privíta na domácom štadióne hráčov trnavského Spartaka, šlágrom soboty je duel v Žiline, kde zavítajú Michalovce.
V sobotu a nedeľu pokračujú aj ligové súťaže v Európe, šlágrom v Anglicku bude stret Manchestru City s FC Liverpool, milánsky Inter hostí Lazio Rím. Lyon s Dominikom Greifom privíta v šlágri Paríž St. Germain.
Ligové hokejové súťaže majú reprezentačnú prestávku, zverenci Vladimíra Országha hrajú Nemecký pohár. Úvodný zápas proti Rakúsku vyhrali vysoko 6:2. Počas víkendu si zmerajú sily ešte s Lotyšskom a domácim Nemeckom.
Cez víkend vyvrcholí Turnaj majsteriek a aj tenisové turnaje ATP v Aténach a Métach. Po týždňovej prestávke sa vráti aj formula 1, tentokrát na okruhu v Brazílii.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 7., 8. a 9. november.
Piatok (7. november)
Sobota (8. november)
Nedeľa (9. november)
