Štart jarnej časti Niké ligy, otvárací ceremoniál či olympijský zjazd (TV tipy na víkend)

Sportnet|6. feb 2026 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez víkend štartuje jarná časť slovenskej futbalovej Niké ligy. V šlágri kola vycestuje bratislavský Slovan na pôdu DAC Dunajskej Stredy.

V piatok a sobotu sa odohrajú dve kompletné kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom šlágri hostia hokejisti Slovana rivala z Nitry, v sobotu zavíta Zvolen na ľade Vlkov zo Žiliny.

Vrcholom týždňa je štartom zimnej olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorá bude trvať od 6. do 22. februára. Slávnostný ceremoniál je na programe v piatok od 20.00 hod.

Cez víkend sa už začnú rozdávať aj prvé medaily. V sobotu je na program zjazd mužov, o deň neskôr sa predstavia v kráľovskej disciplíne lyžovania ženy.

V akcii budú po prvýkrát aj slovenskí biatlonisti, ktorí pôjdu v nedeľu mix štafetu.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Piatok (6. február)

Sobota (7. február)

Nedeľa (8. február)

Ostatné športy

