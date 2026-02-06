Štart jarnej časti Niké ligy, otvárací ceremoniál či olympijský zjazd (TV tipy na víkend)

Cez víkend štartuje jarná časť slovenskej futbalovej Niké ligy. V šlágri kola vycestuje bratislavský Slovan na pôdu DAC Dunajskej Stredy.
V piatok a sobotu sa odohrajú dve kompletné kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom šlágri hostia hokejisti Slovana rivala z Nitry, v sobotu zavíta Zvolen na ľade Vlkov zo Žiliny.
Vrcholom týždňa je štartom zimnej olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorá bude trvať od 6. do 22. februára. Slávnostný ceremoniál je na programe v piatok od 20.00 hod.
Cez víkend sa už začnú rozdávať aj prvé medaily. V sobotu je na program zjazd mužov, o deň neskôr sa predstavia v kráľovskej disciplíne lyžovania ženy.
V akcii budú po prvýkrát aj slovenskí biatlonisti, ktorí pôjdu v nedeľu mix štafetu.
Tenistky sa po prvom grandslame sezóny bojujú na turnaji WTA 500 v Abu Zabí, poprípade na turnaji WTA 250 v českej Ostrave.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Piatok (6. február)
Sobota (7. február)
Nedeľa (8. február)
