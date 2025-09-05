Slovákov čaká ďalší duel v boji o MS. Kto ovládne US Open či VC Talianska? (TV tipy na víkend)

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti sa postarali o zázrak, keď v úvodnom zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026 zdolali Nemecko 2:0.
Už v nedeľu, 7. septembra o 20.45 h hrajú ďalší duel. Tentokrát vycestujú do Luxemburska, kde budú v pozícii favorita.
Okrem Slovákov budú v akcii aj ďalšie tímy, ktoré bojujú o postup na svetový šampionát. V skupine A sa predstavia aj zvyšné tímy, Nemecko privíta Severné Írsko.
Víkend bude opäť v znamení aj formuly 1, pretekárov čaká jedna z najrýchlejších Veľkých cien, jazdiť budú v talianskej Monze.
V nedeľu sa dozvieme meno víťaza posledného grandslamu sezóny. V sobotu sa o titul pobijú v ženskej časti pavúka.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne víkend 6. a 7. september.
Piatok (5. september)
Sobota (6. september)
Nedeľa (7. september)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.